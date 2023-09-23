快訊

屏東工廠惡火釀嚴重死傷 明揚國際董事長發聲了：將全力負起責任

屏東明揚國際工廠大火逾百人傷亡 產險業者指15億保額恐不夠賠

午後對流發展旺！屏東等9縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「美中不足」的雙城奪冠後 下一步要終止季後賽18連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城拿下美中冠軍，睽違3年重返季後賽。 法國新聞社
雙城拿下美中冠軍，睽違3年重返季後賽。 法國新聞社

待在所有人線羨慕的「美中不足」分區，唯一勝率超過5成的雙城隊今日以8：6擊敗天使隊後自力封王，相隔3年後再次重返季後賽。

雙城此戰推出本季王牌洛培茲先發（Pablo Lopez），前4局讓天使12上12下，隊友也很快給他3分支援，可惜5局上遇到亂流，單局被敲4安丟３分，包含挨沃許（Jared Walsh）一發2分砲，比賽也回到原點。

還好隊友很給力，6局下再打回超前分，助6局7K只丟3分完成優質先發的洛培茲以勝投資格退場，7局下再打出4分大局，讓天使望塵莫及，即使牛棚最後2局又丟3分，仍靠著足夠的領先奪勝，洛培茲收下本季第11勝，全隊也開心在主場歡慶分區封王。

在第7局敲出二壘安延續4分大局的游擊手法馬(Kyle Farmer)賽後興奮地說：「最後幾局我感覺好漫長，但很高興我們成功贏球了，這真的很棒。」

近期進入傷兵名單無緣上場的明星游擊手柯瑞亞，預期能趕上季後賽，賽後也一起慶祝，坦言這座冠軍對他意義重大，「這是我在雙城的第一座分區冠軍，真的很特別，當你來到新球隊時總會設定許多目標，這當然是其中之一。」

總教練波德利(Rocco Baldelli)則提醒球員開心一天就好，「今晚就讓我們好好慶祝，但明天起床後仍有工作要做。」

雙城以82勝72敗拿下美聯中區冠軍，是隊史自1961年從前身華盛頓議員隊移師明尼蘇達並改名後第15次挺進季後賽，但他們自2004年分區季後賽第三戰後就未曾在10月贏球，保有北美職業運動最慘的季後賽18連敗，就看今年能否終止這難堪紀錄。

華盛頓 議員 運動

相關新聞

MLB／勇士亞古納辦到了！40轟60盜史上第一人

勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）今天在對國民隊之戰中，第1局就轟出一發陽春砲，締造單季「40轟、60...

MLB／賈吉本季第2度三響砲 洋基隊史第1人

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天連開三庭，面對響尾蛇隊轟出三發全壘打，本季第2次單場三響砲，成為洋基隊史...

MLB／「美中不足」的雙城奪冠後 下一步要終止季後賽18連敗

待在所有人線羨慕的「美中不足」分區，唯一勝率超過5成的雙城隊今日以8：6擊敗天使隊後自力封王，相隔3年後再次重返季後賽。 雙城此戰推出本季王牌洛培茲先發（Pablo Lopez），前4局讓天使1

MLB／釀酒人16：1血洗馬林魚 先拿季後賽門票、封王剩M1

美國職棒大聯盟MLB密爾瓦基釀酒人今天第2局狂灌12分，終場16比1擊敗邁阿密馬林魚，並且拿下季後賽門票

MLB／帶著天賦到比奇堡 紅人瓦托為海綿寶寶配音

美國職棒紅人隊40歲老將瓦托（Joey Votto）開發出新技能，他要帶著這項技能去比奇堡探險，在海綿寶寶音樂劇中為「F...

MLB／官網分析教士進季後賽路徑 超軟賽程拿8勝1敗就有機會

「宇宙教士」9月總算甦醒，拉出一波7連勝，季後賽之路露出一道曙光。大聯盟官網也分析教士進季後賽路徑，不需要一路贏到底，只要剩下9戰取得8勝，就很有機會取得季後賽外卡門票。 報導指出，教士接下來賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦