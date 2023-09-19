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MLB／重砲史瓦伯45轟超越大谷 費城人狂威連5戰未失分網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
狂威連5戰未失分。 路透
狂威連5戰未失分。 路透

前中職樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）本季效力費城人隊，進入9月後狀況越來越穩。他今天主投1局無失分，幫助費城人以7：1大勝勇士，持續鞏固外卡領先優勢。

此役費城人打線上演煙火秀，全隊共5人轟出全壘打，其中重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）本季第45轟超越大谷翔平，與大都會阿隆索（Pete Alonso）並列大聯盟第2。

投球部分，王牌投手惠勒（Zack Wheeler）首局被奧比斯（Ozzie Albies）陽春砲狙擊後沒再失分，總計主投6局被敲3安失1分，投出5次三振和2次保送。狂威9局下登板，雖被毆蘇納（Marcell Ozuna）敲出二壘安打，但仍化解危機順利關門。

狂威上個月被球迷酸爆，沒想到進入9月主投9局只失1分，已連5次出賽未失分，本季防禦率也降到3.95。網友們改口表示，「狂威悄悄地變得可靠」、「高於大聯盟平均水準」、「季後賽將更信任狂威」。

費城人 勇士

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