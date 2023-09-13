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MLB／出現疲勞性骨折前兆 達比修有本季提前關機

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日籍投手達比修有確定今年球季提前關機。 美國聯合通訊社
日籍投手達比修有確定今年球季提前關機。 美國聯合通訊社

教士隊日籍投手達比修有日前因手肘不適進入傷兵名單，如今確定今年球季提前關機，原因是避免疲勞性骨折再次找上門，總教練梅爾文（Bob Melvin）估計不需要進行手術，但復出時間要等達比修有開始投球才能判斷。

達比修有在8月26日先發僅投4局就提前退場，隨後因手肘發炎進入傷兵名單，經過檢查發現有骨刺，原本注射可體松治療想要拚本季回歸，但教士隊最終決定讓他提早開始休息。

梅爾文在接受美國媒體聯訪時表示，達比修有的狀況沒有改善，「以目前來說，讓他休息是最聰明的選擇，何時回歸要等他開始投球才能判斷，但這不是剩餘球季中會完成的事。」

達比修有則解釋，自已是在進行90呎傳接球時，感覺到手肘骨頭有點壓力，感覺不太正常，因此決定這個球季提前關機，「這還不是疲勞性骨折，但繼續投下去，是有可能疲勞性骨折。」

「這不全然是壞事。」達比修有表示，感覺到疲勞性骨折的前兆，只需要好好休息就可以復原，自己有遇過這樣的狀況，因此可以判斷。達比修有在2018年效力小熊隊時，也曾在因出現右肘疲勞性骨折前兆而提前關機。

達比修有今年因為參加經典賽提前開機，球季出賽24場戰績是8勝10敗，防禦率4.56，135.1局投出141次三振，生涯美日通算停在196勝，要到明年球季才能挑戰200勝的里程碑。

達比修有 教士 小熊隊

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