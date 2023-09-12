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MLB／釀酒人前役錯失無安打還輸球 靠伍德夫首場完封勝吐怨氣

聯合新聞網／ 綜合報導
伍德拉夫今天投出生涯首場完封勝。 法國新聞社
伍德拉夫今天投出生涯首場完封勝。 法國新聞社

釀酒人前一站王牌伯恩斯（Corbin Burnes）與牛棚投手接力對洋基投出10局無安打比賽，沒想到隊友沒有任何火力支援，最後無安打比賽不僅在第11局幻滅，還輸球收場。今天先發二當家伍卓夫（Brandon Woodruff）則用9局完封表現幫球隊吐一口怨氣，打線也連昨天的份一起打海灌12分，最終就以12：0擊敗馬林魚。

伍卓夫在賽季中曾因肩部肌肉拉傷而缺席四個月，四月初受傷後一路到八月才回歸，但他在重回大聯盟後表現亮眼，連同今天在內，本季繳出5勝1敗，防禦率1.93的佳績，對於力圖在季後賽走更遠的釀酒人，伍卓夫的回歸如同強心劑，而強力的前段輪值也是釀酒人的最大本錢。

伍卓夫今天九局用了106球，被敲出6支安打另外飆出7K，在隊友打爆馬林魚先發投手盧薩多（Jesus Luzardo）後，投起來可說是更無壓力，最終快意摘下本季第5勝，幫助釀酒人與同區第二的小熊持續維持在3場勝差。

這是伍卓夫生涯首場完封勝，目前他已經連續21局沒有掉分，賽後他表示自己感到很緊張，「因為我從未投超過八局，所以老實說，走出休息室熱身時我的心跳加速，我只是告訴自己要冷靜下來，繼續努力投球。」

伍卓夫接著說：「完封在比賽中是很難達成的事情，特別是以現在的比賽分工，我過去從未這樣做，這樣的機會不多見，尤其是在一場漫長的比賽過後，今天我只想踏上球場並帶給球隊贏球機會，慶幸的是我能順利完成。」

值得一提的是，釀酒人伍卓夫和伯恩斯連續兩天繳出至少八局無失分的投球內容，是隊史繼2008年席茲（Ben Sheets）和沙巴西亞（CC Sabathia）後首次。

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