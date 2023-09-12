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MLB／別在日職虐菜了！傳洋基將開遠超田中的大約搶山本由伸

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸是大聯盟年底自由市場的熱門標的。美聯社（資料照）
山本由伸是大聯盟年底自由市場的熱門標的。美聯社（資料照）

歐力士猛牛隊王牌山本由伸本季持續屠殺日職，近期更在各家球探的注目下對羅德隊投出一場無安打比賽，連續兩年達成無安打比賽的創舉，身價也不斷水漲船高，近期Yahoo Japan就指出，在追求過程中最積極的洋基隊將開出遠超田中將大的長約爭取山本由伸。

山本由伸前兩年連霸洋聯投手四冠王，本季勝投、勝率、防禦率、三振等數據依舊領跑全洋聯，用成績向球迷證明了自己留在日職只是在「虐菜」，歐力士本季有很高機率在洋聯達成三連霸，山本由伸也有機會以三連霸MVP、澤村賞之姿進軍大聯盟，挑戰大約的本錢雄厚。

在9月9日山本由伸對羅德投出的無安打比賽中，坐滿了大聯盟球探，包括天使、費城人、小熊等7隊，但其中層級最高的莫過於洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也到了現場。賽後，見證了這場歷史戰役的凱許曼顯然很滿意，在受訪時直呼：「會把今天的票留下來，之後給山本由伸簽名。」

洋基追蹤山本由伸已久，也是最積極的球隊，即使陣中已經有多張長約，他們也不介意再給山本由伸一張大合約，據傳他們將開出遠超過田中將大當年7年1.55億美金的價碼，若是成真將有望打破日本投手歷史最大約紀錄。

隨著千賀滉大投出王牌成績，山本由伸的合約屆時會被哄抬得多高令外界感到好奇，此外，二刀流好手大谷翔平年底也將成為FA頭號球星，2023年休賽季想必會令日本球迷相當「金」喜。

日本 美金

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