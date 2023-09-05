MLB／水手J-Rod生涯前兩季都「25轟25盜」 寫史上首見紀錄
水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天再度開轟，本季已累積25發全壘打，成為首位生涯前兩季都達成「25轟25盜」的球員。
羅德里奎茲8月打擊手感火燙，累積7發全壘打，打擊率高達0.429，水手戰績也爬升到美聯西區第1。他前一戰中斷連15場安打紀錄，今天面對紅人隊馬上振作，4局上瞄準杜阿爾特（Daniel Duarte）失投速球，轟出右外野方向陽春砲，擊球初速107.1英里，飛行距離411英尺。
羅德里奎茲去年累積28轟、25盜奪下美聯新人王；今年還沒打完就有25轟36盜，成為大聯盟史上首位生涯前兩季都達成「25轟25盜」的球員。
水手本場比賽推出胡（Bryan Woo）先發，他主投5局失掉5分；紅人則靠著7名投手車輪戰，最終以6：3擊敗水手。今天比賽結束後，水手和太空人沒勝差；紅人和響尾蛇並列國聯外卡第3。
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