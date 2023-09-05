快訊

怪怪的…老公LINE有兩家相同銀行帳號 她點開訊息驚見「劈腿實錄」

陳吉仲3月15日說開放巴西蛋 藍：3月2日復業的超思 早知道？

吳子嘉揭雞蛋貪汙產業鏈：操作手在巴西 跟陳吉仲合作

MLB／水手J-Rod生涯前兩季都「25轟25盜」 寫史上首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
羅德里奎茲。 美聯社
羅德里奎茲。 美聯社

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天再度開轟，本季已累積25發全壘打，成為首位生涯前兩季都達成「25轟25盜」的球員。

羅德里奎茲8月打擊手感火燙，累積7發全壘打，打擊率高達0.429，水手戰績也爬升到美聯西區第1。他前一戰中斷連15場安打紀錄，今天面對紅人隊馬上振作，4局上瞄準杜阿爾特（Daniel Duarte）失投速球，轟出右外野方向陽春砲，擊球初速107.1英里，飛行距離411英尺。

羅德里奎茲去年累積28轟、25盜奪下美聯新人王；今年還沒打完就有25轟36盜，成為大聯盟史上首位生涯前兩季都達成「25轟25盜」的球員。

水手本場比賽推出胡（Bryan Woo）先發，他主投5局失掉5分；紅人則靠著7名投手車輪戰，最終以6：3擊敗水手。今天比賽結束後，水手和太空人沒勝差；紅人和響尾蛇並列國聯外卡第3。

水手 紅人 Julio Rodriguez

相關新聞

MLB／大谷傷處非5年前動TJ的韌帶 不會就此封印投球

手肘韌帶出現撕裂傷的大谷翔平，會不會就此封印一刀？他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）今天受訪表示，雖然治療無可避免...

MLB／大谷翔平曾拒天使安排檢查 經紀人認確有此事

傷了「世界至寶」大谷翔平，天使隊遭遇許多抨擊，總管梅納西（Perry Minasian）日前曝球隊曾主動建議大谷照MRI...

MLB／道奇壞消息！烏力亞斯二度家暴被逮傳遭聯盟調查

道奇隊先發左投烏力亞斯（Julio Urias）在美國時間周日遭警方逮捕，原因是涉嫌重大家暴案件，這是他2019年後再度因家暴被逮。 根據《ESPN》報導，烏力亞斯晚上11點多落網，凌晨1點左右

MLB／天使教頭剛闢謠「關機」 大谷打擊練習就受傷退出打線

昨天有美媒指出大谷翔平接下來10天內會宣布本季關機，天使隊總教練尼文（Phil Nevin）今天出面闢謠，沒想到大谷賽前因右腹斜肌緊繃，臨時被移出先發打線。 天使今天早上9點40分迎戰金鶯隊，尼

MLB／守護者第6局就派野手登板 教頭：如果明天能贏…

沒看錯，今天守護者隊在第6局就推出野手登板，捕手弗萊（David Fry）此役在大幅落後之下消化局數，後援4局、64球，...

MLB／水手J-Rod單季「25轟25盜」達陣 寫史上首見紀錄

水手隊球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天再度開轟，本季已累積25發全壘打，成為首位生涯前兩季都達成「25轟25盜」的球員。 羅德里奎茲8月打擊手感火燙，累積7發全

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦