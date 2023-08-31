MLB／勇士歐森最長全壘打荒達15場 就是無法追上大谷44轟

勇士隊戰績獨走，明星一壘手歐森（Matt Olson）卻陷入本季最長全壘打荒，今天對洛磯隊之戰4打數1安打、吞下1次三振，已經連續15場比賽未開轟，一直停留在43轟，無法追上大谷翔平。

勇士今天揮出12支安打，皮拉（Kevin Pillar）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、阿西亞（Orlando Arcia）先後開轟，以7：3擊敗洛磯，不但完成3連戰橫掃，而且本季對戰7場全勝。

歐森本月前13戰出現7支全壘打，14日對大都會隊之戰已經累積43轟，接下來15場比賽竟然一轟難求，但國聯全壘打王地位暫時穩定。

大谷今天對費城人隊4打數1安打、被保送1次，攻下1分打點，也吞下兩次三振，連續7場比賽未開轟，本季44轟仍居大聯盟榜首。

目前超過40轟打者只有這兩人，大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）排名第3。

歐森近15戰全壘打掛零、只攻下5分打點，仍以112分打點在大聯盟排名第1，也是唯一破百的打者，大谷95分暫居第5、美聯第3。

勇士近8戰7勝，本季戰績87勝45敗，仍是大聯盟最佳球隊，在國聯東區領先排名第2的費城人達13.5場勝差；費城人只能爭國聯外卡，目前排名穩居榜首，被看好晉級季後賽。