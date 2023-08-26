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MLB／金鶯5比4挫洛磯 藤浪晉太郎中繼2局無失分奪第6勝

中央社／ 巴爾的摩25日綜合外電報導
金鶯投手艾爾文先發6局失4分，之後登板接手的藤浪晉太郎中繼2局僅被敲1安沒掉分，還送出2次三振，並受惠於韓德森的逆轉兩分砲，藤浪晉太郎便奪下個人本季第6場勝投。 美聯社
金鶯投手艾爾文先發6局失4分，之後登板接手的藤浪晉太郎中繼2局僅被敲1安沒掉分，還送出2次三振，並受惠於韓德森的逆轉兩分砲，藤浪晉太郎便奪下個人本季第6場勝投。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天主場對陣科羅拉多洛磯，強棒韓德森8局下擊出逆轉比數兩分砲，幫助金鶯5比4取勝，中繼2局無失分的日本火球男藤浪晉太郎也奪下勝投。

金鶯投手艾爾文（Cole Irvin）先發6局失4分，之後登板接手的藤浪晉太郎中繼2局僅被敲1安沒掉分，還送出2次三振，並受惠於韓德森（Gunnar Henderson）的逆轉兩分砲，藤浪晉太郎便奪下個人本季第6場勝投。

除了韓德森以外，蒙卡索（Ryan Mountcastle）和海斯（Austin Hays）也分別敲出全壘打，幫助金鶯取得3連勝，球隊例行賽戰績來到80勝48敗，成績為美國聯盟最佳。

洛磯攻擊端方面，第2棒打者托瓦（Ezequiel Tovar）於5局上扛出超前比數的兩分砲，但依然無法幫助球隊逆轉頹勢，洛磯最終苦吞5連敗，戰績來到48勝80敗，在國家聯盟西區墊底。

美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天主場對陣科羅拉多洛磯，強棒韓德森8局下擊出逆轉比數兩分砲，幫助金鶯5比4取勝。 美聯社
美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天主場對陣科羅拉多洛磯，強棒韓德森8局下擊出逆轉比數兩分砲，幫助金鶯5比4取勝。 美聯社

金鶯 韓德森 洛磯 MLB

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