MLB／金鶯5比4挫洛磯 藤浪晉太郎中繼2局無失分奪第6勝
美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天主場對陣科羅拉多洛磯，強棒韓德森8局下擊出逆轉比數兩分砲，幫助金鶯5比4取勝，中繼2局無失分的日本火球男藤浪晉太郎也奪下勝投。
金鶯投手艾爾文（Cole Irvin）先發6局失4分，之後登板接手的藤浪晉太郎中繼2局僅被敲1安沒掉分，還送出2次三振，並受惠於韓德森（Gunnar Henderson）的逆轉兩分砲，藤浪晉太郎便奪下個人本季第6場勝投。
除了韓德森以外，蒙卡索（Ryan Mountcastle）和海斯（Austin Hays）也分別敲出全壘打，幫助金鶯取得3連勝，球隊例行賽戰績來到80勝48敗，成績為美國聯盟最佳。
洛磯攻擊端方面，第2棒打者托瓦（Ezequiel Tovar）於5局上扛出超前比數的兩分砲，但依然無法幫助球隊逆轉頹勢，洛磯最終苦吞5連敗，戰績來到48勝80敗，在國家聯盟西區墊底。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言