MLB／金鶯5比4挫洛磯 藤浪晉太郎中繼2局無失分奪第6勝

美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯今天主場對陣科羅拉多洛磯，強棒韓德森8局下擊出逆轉比數兩分砲，幫助金鶯5比4取勝，中繼2局無失分的日本火球男藤浪晉太郎也奪下勝投。

金鶯投手艾爾文（Cole Irvin）先發6局失4分，之後登板接手的藤浪晉太郎中繼2局僅被敲1安沒掉分，還送出2次三振，並受惠於韓德森（Gunnar Henderson）的逆轉兩分砲，藤浪晉太郎便奪下個人本季第6場勝投。

除了韓德森以外，蒙卡索（Ryan Mountcastle）和海斯（Austin Hays）也分別敲出全壘打，幫助金鶯取得3連勝，球隊例行賽戰績來到80勝48敗，成績為美國聯盟最佳。