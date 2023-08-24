MLB／大谷翔平敲第44轟但…僅投1.1局退場 教頭解釋了

大谷翔平今天敲出本季第44轟，獨居大聯盟全壘打王，然而更讓球迷擔心的是，作為投手僅投了1.1局就緊急退場，賽後總教練尼文（Phil Nevin）解釋是手臂疲勞，「他沒說會痛，但感覺不太對。」

大谷翔平今天先發第2棒、投手，面對紅人隊打者翔平在1局下就轟出一發兩分砲，幫助球隊先馳得點，也超越勇士隊歐森（Matt Olson）再次獨居大聯盟最多轟。

只不過1局上投出3上三下的投手大谷，在2局上1出局、一壘有人時，面對英卡納西恩—史特朗德（Christian Encarnacion-Strand）投到第5球，突然搖搖頭，總教練、防護員及翻譯水原一平都上場關切，最後決定退場休息，而且連打者翔平也一起被換下場，由薛耶爾（Nolan Schanuel）接替指定打擊。

大谷翔平今天敲出本季第44轟，獨居大聯盟全壘打王，然而更讓球迷擔心的是，作為投手僅投了1.1局就緊急退場。 美聯社

天使隊最終遭到逆轉以9：4輸球，紅人隊超級大物克魯茲（Elly De La Cruz）單場2安、6打點是關鍵，他在5局上轟出逆轉三分砲，7局上又是清空壘包的三壘打，幾乎隻手翻轉戰局。

賽後美國媒體最關切的是大谷的狀況，尼文表示：「現在要進行檢查，還需要時間才有結果，他沒有說會痛，感覺像是之前說的手臂不舒服的感覺。」

今天大谷投出最後一球球速是94.2哩（約151.6公里），全場最快也僅94.4哩（約151.9公里），尼文表示：「第2局球速下降大家都會擔心是不是受傷，目前我能說的就是手臂疲勞，他沒有說痛，只說感覺不太對。」