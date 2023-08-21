MLB／鉛筆、蠟筆巨大化 少棒聖地賽事2隊球員特製童心球棒
配合在少棒聖地威廉波特登場的賽事，不少費城人、國民隊球員都準備好特製球棒，其中又以史托特（Bryson Stott）成為創意冠軍，拎起鉛筆造型的球棒上場，可愛吸睛。
費城人今天以3：4不敵國民，先發投手惠勒（Zack Wheeler）開賽還沒拿到出局數，已經被連5棒敲出安打、丟掉4分，慘烈的開局最終竟投滿7局，未再多失分。
費城人以0：4進入第9局，一度因凱夫（Jake Cave）的兩分砲讓戰局緊張，但瑞爾穆托（J.T. Realmuto）隨後吞下再見三振。
此戰有好幾位球員都準備童心十足的特製球棒，哈波（Bryce Harper）的球棒以吉祥物費納寶為造型，史托特則是帶了一支巨大鉛筆上場，黃色的筆身配上紅色的橡皮擦，該品牌鉛筆上原本印的字樣為「No.2/HB」，史托特巧改為「2/HR」。
國民梅內塞斯（Joey Meneses）也有類似的創意，他的藍色球棒造型是一隻藍色蠟筆。
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