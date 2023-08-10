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MLB／大谷不滿意表現坦言累了 教頭：他睡很多會自己充電

中央社／ 洛杉磯9日電
大谷賽後坦言身體遇上疲勞期，對自己投球表現不滿意。 美聯社
大谷賽後坦言身體遇上疲勞期，對自己投球表現不滿意。 美聯社

天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平今天拿下本季第10勝，他賽後坦言身體遇上疲勞期，對自己投球表現不滿意。天使總教練尼文倒是不擔心，相信大谷翔平「很會自己充電」。

洛杉磯天使今天在主場以4比1擊敗舊金山巨人，先發投手大谷翔平6局失1分，拿下本季第10勝。他今年累計40轟、10勝，去年34轟、15勝，連2季達成勝投、全壘打雙位數，是美國職棒大聯盟史上第一人。

雖然繳出優質好投，但大谷翔平在賽後訪問時，對於今天的表現並不滿意，「我對自己的投球很失望」。

他在第2局被康佛托（Michael Conforto）敲出二壘安打後，捕手又傳球失誤，讓巨人靠高飛犧牲打攻下1分。大谷翔平一路在0比1落後局面投球，直到第6局才獲得隊友的反攻砲火支援。

大谷翔平投到第6局時，在投手丘上沒站穩，腳滑了一下，引起教練團喊暫停上場關心。大谷翔平表示，正好藉著這個暫停的時間喘了一口氣。

天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後坦言：「他累了。」

尼文說：「大谷翔平過去16天打了16場比賽，他真的累了。他告訴我，第6局的時候狀況有點失常，好像車子快沒油了。幸好他重新振作，拿下這一局，他的腳扭了一下，但身體沒什麼大礙，他只是真的累了，幸好明天休兵日可以好好休息。」

被問到會不會給大谷翔平多休幾天，尼文表示，目前不會，因為大谷翔平很會自己充電，「他睡很多，我知道他明天休兵日會睡很久」。

大谷翔平說：「每個球員到了球季這個階段，一定都有疲勞期，不是只有我，明天休兵一天之後，我會看看身體的狀況，如果我需要多休息一天或兩天，我會跟球隊反應。」

今天能贏，大谷翔平感謝隊友火力支援，特別6局他遭到對方故意四壞保送，他坦言「下一棒一定有額外的壓力，結果德魯瑞（Brandon Drury）、穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）都敲出關鍵安打」，成為致勝關鍵。

大谷翔平對於季後賽仍然抱有希望，「我們不是完全沒有機會，我們每場比賽都會全力以赴，我們現在連2場獲勝，只要我們贏更多比賽，進季後賽的機會就會越大」。

大谷翔平 天使

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