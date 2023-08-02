MLB／老虎左投E-Rod執行交易否決權 美媒曝不想去道奇原因

道奇隊和老虎隊曾達成交易協議，但老虎王牌左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）行使交易否決權，使這筆交易告吹，他最終也留在老虎。

羅德里奎茲2021年以5年7700萬美元合約加盟老虎，本季先發15場，防禦率2.95，因此成為交易市場的熱門人選。不過他合約中有10隊不可交易條款，其中包含道奇。

談到交易案失敗收場，老虎總管哈里斯（Scott Harris）表示，「我們做了一項讓羅德里奎茲不舒服的協議。我們很開心他回來，他發出非常強烈的訊息，那就是他想待在這。」

據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）的消息，羅德里奎茲希望和東岸的家人住得更近，可能是這筆交易告吹的原因。

道奇隨後也找到備案，送出2名小聯盟選手，向皇家換來左投亞布洛（Ryan Yarbrough）。亞布洛本季出賽14場有7場先發，防禦率4.24，先發時防禦率是3.08。