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MLB／大谷翔平單週MVP寫障礙 大聯盟第一人紀錄也聽牌

中央社／ 綜合外電報導
大谷有望成為大聯盟史上第一位連兩年都拿下「兩位數勝投及兩位數全壘打」的球員。 路透社
大谷有望成為大聯盟史上第一位連兩年都拿下「兩位數勝投及兩位數全壘打」的球員。 路透社

洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平再獲美聯單週MVP，是本季第3次、生涯第7次獲獎，再創個人保持的日籍球員新高。另外，大聯盟史上第一人紀錄也進入聽牌階段。

日本放送協會（NHK）報導，美聯及國聯每週都會選出一名表現最為活躍的球員頒發單週MVP，大谷獲美聯選為當地時間7月24日到30日的單週MVP。

大谷在7月27日舉行的雙重賽中，首場以投打「二刀流」出賽，奪下大聯盟生涯個人首場完封勝，並在第2場賽事以指定打擊上場連續兩打席開轟，表現令人讚嘆。

大谷在隔天比賽首打席又開轟，達成個人生涯首度連續3打席都敲全壘打的紀錄。

「打者」大谷7月24日到30日出賽6場，繳出20打數6安打的3成打擊率、3支全壘打及4分打點成績。「投手」大谷期間登板一次，主投9局只讓對手敲出一安無失分，並投出8次三振。

大谷本季目前打擊率3成05，敲出39支全壘打、81分打點及12次盜壘成功，目前獨居美聯全壘打王寶座，遙遙領先第2名10轟之多。

在投手部分，大谷本季至今9勝5敗、防禦率3.43，三振數以156次居美聯第3，持續在投打領域角逐個人獎項。

目前距離本季賽事結束還有約兩個月，大谷有機會成為連兩年都拿下「兩位數勝投及兩位數全壘打」的大聯盟史上第一人。

另外，日刊體育報導，天使今天對戰亞特蘭大勇士，大谷以2棒指定打擊出賽，3打數2安打連續5場比賽敲安，打擊率上升到3成05。

大谷今天首打席左腳遭投手投出觸身球擊中保送，第2打席又被投手「申告敬遠」（故意四壞球）保送，這是他連續3場比賽遭對方投手「申告敬遠」。天使終場以4比1贏球。

大聯盟 天使

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