MLB／遊騎兵先發輪值再升級 得到紅雀左投蒙哥馬利
遊騎兵隊昨天才向大都會隊換來塞揚強投薛則（Max Scherzer），今天再度和紅雀隊達成協議，得到先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。
蒙哥馬利今年已先發21場，主投121局送出108次三振，防禦率3.42。季初他和紅雀簽下1年1000萬美元合約，季後將成為自由球員。遊騎兵還在這筆交易中得到牛棚右投史卓頓（Chris Stratton），他本季主投53.2局送出59次三振，防禦率4.36。
遊騎兵送出的籌碼是遊騎兵農場第11的右投羅比（Isaiah Roby）、第14的內野手薩吉斯（Thomas Saggese），以及28歲左投金恩（John King）。
遊騎兵王牌投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）今天因前臂拉傷進傷兵名單，預計不會缺席太久，歸隊後輪值將有7名先發投手。大聯盟官網指出，丹寧（Dane Dunning）、希尼（Andrew Heaney）及培瑞茲（Martin Perez）是可能移往牛棚的選項。
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