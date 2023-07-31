MLB／藍鳥閃大谷能理解 天使教頭：我是對手也會做一樣的事

天使隊今天在延長10局以3：2擊敗藍鳥隊，避免3連戰被橫掃，大谷翔平連兩戰都被兩次故意四壞請上壘包，2戰獲得4次以上「敬遠」為史上第5人。天使教頭尼文（Phil Nevin）看大谷近期沒球可打，他表示可以理解藍鳥的策略，「我想當27號回來時，情況會有所改變。」

大谷此役3打數敲出1安打，第4局、第9局都在二壘有人時獲得故意四壞，藍鳥避免與他正面對決，選擇抓下一棒的莫尼亞克（Mickey Moniak）最終都奏效。

大谷2戰被故意保送4次，為大聯盟史上第5人，前4人為馬里斯（Roger Maris）、道森（Andre Dawson）、戴維斯（Chili Davis）以及邦茲（Barry Bonds）。

尼文表示，「翔平是世上最強打者，他需要一點耐心，等待機會到來，總會有對手必須與他對決的時刻出現。」

「我當然也希望翔平可以打安打、打全壘打，但藍鳥的策略可以理解，他們想贏，不能怪他們不去對決翔平。」尼文進一步指出，「如果我是敵軍教頭，我想我也會做一樣的事。」

尼文也提到，當楚奧特（Mike Trout）歸隊時，大谷沒好球打的情況應該會有所轉變。