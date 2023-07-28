MLB／大谷稱從沒想過離開天使 老虎投手挨轟仍自豪不閃躲

天使隊昨天確定不賣大谷翔平，他今天面對老虎隊，投出個人大聯盟生涯首場完投完封勝，全場飆出8次三振，只被敲1安打。他賽後受訪時談到近期交易風聲，以及對球隊補強的看法。

大谷翔平近期因手指傷勢，投球成績不理想，此戰完全恢復昔日水準，大谷翔平表示，手指狀態很好，希望能繼續保持。加上日本職棒時期，這是大谷6年來首度完投完封勝，他說，「一球一球投下去，能完投是好事。」

對於近期交易風聲不斷，大谷強調，「打從一開始，我的計畫就是和天使強勢打完本賽季。現在所有交易傳聞都將消失，所以我只想專注在帶領這支球隊打進季後賽。」

談到休賽季將成為自由球員，大谷坦言目前沒有想太多，「我不喜歡在賽季中考慮長期的事，我只專注在賽季和眼前每場比賽。很明顯，我整個大聯盟生涯都和天使在一起，我愛球迷，愛這個球隊，沒有任何怨言。」

老虎先發投手曼寧雖然被大谷敲２轟，仍自豪自己勇於正面對決。 法新社

大谷翔平在雙重賽第2戰上演單場雙響砲，苦主都是老虎先發投手曼寧（Matt Manning）。不過曼寧卻大方表示，「他（大谷）可能打出棒球史上最驚人的一天，令人難以置信。我很驕傲我沒有閃躲他，即使我球數落後，仍和他正面對決。」