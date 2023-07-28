MLB／天使不賣大谷翔平 力拚季後賽

天使隊決定留住大谷翔平改當買家，昨從老虎隊交易先發投手吉歐利托、後援投手羅培茲，放手一搏準備衝季後賽，然而換光農場頂級新秀，戰績若未提升將淪為兩頭空。

運動畫刊作家維度奇率先披露，天使決定不賣大谷，而且進一步改當買家，天使總管梅納西打算增加一名先發投手、一名後援投手，結果交易動態也一如報導所言。

這代表天使期待楚奧特在8月中歸隊後，能夠繼續與大谷攜手增加衝刺季後賽的機會，目前52勝49敗美聯西區排名第3，距離美聯外卡第3的藍鳥隊4場勝差，而天使前一次打季後賽已是2014年。

天使在明星賽前苦吞1勝9敗，開始聽取各隊提出對大谷的交易方案，不過多是小聯盟球員，且欠缺頂級好手，讓交易難以有效進展；明星賽後天使打出6勝3敗，也讓球團高層轉念留下大谷。

洛杉磯時報分析，天使這筆交易冒很大風險，因大谷將在球季結束後投入自由球員市場，天使有可能失去這位巨星卻得不到回報，且須闖進季後賽才能增加留下大谷的機率。