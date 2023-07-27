MLB／台美混血卡洛爾達成20轟30盜 締造新人年罕見紀錄

響尾蛇隊台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今天敲出3安猛打賞，還展現頂級腳程，跑出本季第30盜，卡洛爾也成為大聯盟史上第6位單季「20轟、30盜」的新秀。

響尾蛇今天面對紅雀隊，卡洛爾擔任先發第3棒守左外野，首打席選到保送，接著成功盜上二壘。3局下打出二壘安打，後續靠著隊友推進和安打回來得分。

卡洛爾5局下吞下三振，後2打席都敲出一壘安打，總計今天4打數3安打，選到1次保送，賽後打擊率為2成88。

本場比賽雙方前6局戰成3：3平手，不過紅雀7、8局合計攻下8分，終場以11：7擊敗響尾蛇。目前響尾蛇55勝48敗，落後國聯西區龍頭道奇4場勝差；外卡跌到第4名，落後紅人和費城人隊半場勝差。