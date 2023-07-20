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MLB／金鶯躍居美聯龍頭 藤浪跟進上原浩治成隊史日籍第2人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金鶯出手換進日籍投手藤浪晉太郎，他成為上原浩治後隊史第二位日籍球員。 路透社
金鶯出手換進日籍投手藤浪晉太郎，他成為上原浩治後隊史第二位日籍球員。 路透社

金鶯隊今天在巴爾的摩主場打出氣勢，首局就從道奇隊先發投手烏力亞斯（Julio Urias）的手中攻下4分，終場以8：5獲勝，今年首次躍居美聯東區榜首，以58勝37敗成為美聯戰績最佳球隊，光芒隊讓出3個多月分區龍頭。

金鶯賽前落後光芒1場勝差，對道奇之戰出現10支安打，包括韓德森（Gunnar Henderson）5局下陽春砲，也讓烏力亞斯投5局失8分慘敗；金鶯不但逃過3連戰遭橫掃的命運，勝率也領先光芒千分之5，在有「超級戰區」之稱的美聯東區躍居榜首。

光芒今天1：5不敵遊騎兵隊，最近14場比賽輸掉11場，戰績變成60勝39敗，明天起將在佛州主場迎戰金鶯，展開關鍵4連戰。

金鶯最近一次晉級季後賽是2016年，分區封王更是2014年，今天展開8月2日交易大限前首波行動，從運動家隊換進日籍投手藤浪晉太郎，未來定位仍是牛棚，主要任務是在布佈局投手卡諾（Yennier Cano）、「守護神」包提斯塔（Felix Bautista）之前登板。

藤浪在運動家開季4場先發全敗、防禦率達14.40，4月27日起轉戰牛棚至今，6、7月合計出賽17場，單月防禦率分別是3.97和2.25，投球表現入佳境，最佳武器是均速98英里的速球，最快飆到 102.1英里。

金鶯首位日籍球員是上原浩治，曾在2009到11年效力，藤浪成為隊史第2人，從大聯盟戰績最爛、只有27勝71敗的運動家，改穿美聯最強的金鶯球衣，能否幫助金鶯搶下季後賽門票值得觀察。

金鶯 光芒 運動家

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