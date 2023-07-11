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MLB／大谷翔平曝驚人日常 吃完早餐繼續睡、本季從未外食

中央社／ 綜合外電報導
大谷接受採訪透露日常作息。 美聯社
大谷接受採訪透露日常作息。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平今天透露「驚人日常」，他在主場夜間比賽當天，起床吃完早餐後會馬上繼續睡覺，且本賽季進行期間從未外食。

日媒《Sponichi Annex》、《中日體育報導》，大谷翔平今天在明星賽前記者會上被問到，有夜間比賽都幾點起床時說，如果是在主場的話，為了吃早餐會起床一次，「吃完早餐又繼續睡」。

大谷說，大概是上午9時30分到10時左右起床一次，然後吃完早餐繼續睡。被問到能馬上入睡嗎？大谷說，可以，之後就會再起床前往球場，到球場後會再吃飯。

大谷說，平時早餐吃的都比較簡單，正餐會到球場後才吃。

記者好奇大谷除了睡覺以外還有沒有私底下熱衷或感興趣的事物，大谷說，也會看日本的綜藝節目跟電影，「平常都是一個人悠閒生活」。

大谷之前說，未曾在紐約外食過，記者詢問本季有在外用餐過嗎？大谷說，「印象中是沒有，今天可能會跟其他人去吃飯，但真正的賽季進行時可能沒有外食過，記不太清楚了」。

大谷說，他基本上都在球場吃飯，離開球場後如果肚子餓了，就會在下榻飯店直接點餐，由於隔天通常都有比賽，所以不能太晚回到住處。

被問到如何思考本季結束後將成為自由球員，大谷說，目前完全不清楚，也沒有成為自由球員的經驗，首先就是確實做到自己能做的事，還有就是不要受傷，確實在賽季內達成自己認同的表現。

大谷翔平 自由球員 明星賽

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