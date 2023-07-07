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MLB／天使交易大谷可能性 紐約郵報：已經打開一點門縫
大谷翔平在交易大限前轉隊的可能性，「紐約郵報」認為這扇大門稍微打開了一點門縫，報導中提到天使讓各隊知道，他們預計在接下來2或3周內會有更明確的答案，各隊靜觀其變。
天使隊本季一度在美聯外卡卡位前段班，但戰績近況不佳，加上楚奧特（Mike Trout）左手鉤狀骨折必須脫離戰線1個月以上，被認為後勢走跌，目前排在美聯西區第3、外卡第6，情勢不容樂觀。
天使有沒有可能將大谷端上談判桌？紐約郵報指出，天使的下一步計畫，會在接下來2或3周有更明確的想法，「一般預料，就算天使認為無法簽回大谷，老闆莫瑞諾（Arte Moreno）也不太可能交易這位當今最佳、甚至是史上最佳的選手，但儘管如此，天使仍然留下了一點點交易大谷的可能性。」
天使去年未將大谷上架，如今合約只剩半年「效期」，但就算是「即期品」，外界認為交易價值依然可觀。紐約郵報指出，就算新東家換來大谷後，只剩下2個多月的效力時間，但可為自身增加來年簽下大谷的可能性。
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