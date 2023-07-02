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MLB／大谷單季30轟 493呎破個人紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平連續兩天狙擊滑球開轟，昨天在6局下掃出陽春砲，是一發493呎生涯最大號全壘打。 美聯社
大谷翔平連續兩天狙擊滑球開轟，昨天在6局下掃出陽春砲，是一發493呎生涯最大號全壘打。 美聯社

大谷翔平精采的6月，將煙火秀燃燒到最後一天，昨天面對響尾隊之戰敲出陽春砲，單月炸裂15轟，而這1發全壘打飛行距離493呎，更是打破他的生涯最遠紀錄。

天使隊昨天以2：6輸給響尾蛇，大谷2打數敲出1安打、另有2次保送上壘，第6局狙擊左投亨利的紅中滑球，掃出1發陽春砲，繼2021年後再度於明星賽前就達到30轟；此外，他也成為史上第二位在7月以前就有30轟、10盜的選手，前1人為1998年索沙。

大谷這1轟，不僅是大聯盟本季最遠1轟，也打破個人生涯原先最遠紀錄470呎，也是2015年啟用Statcast以來的天使球場最遠1擊。

「我聽過以前那些500呎全壘打，但我沒想過有1天會親眼看到。」天使教頭尼文指出，以前與現在的測量方式有點不同，他認為大谷這1轟的飛行距離，不可能再有人超越。

大谷持續為自己的傳奇故事書寫新篇章，但天使3連敗，目前排名美聯西區第3，外卡排名也掉到第5，必須盡快止跌，而大谷生涯至今在履歷表上的缺憾就是沒打過季後賽，天使本季能否為他圓夢，攸關留下大谷的機率。

履歷表 煙火秀

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