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MLB／給自己援護！大谷翔平敲第27轟 第4次二刀流開砲
自己分數自己打，天使隊日籍好手大谷翔平今天投打「二刀流」登場，1局下大棒一揮，一發陽春砲立刻幫自己取得勝投資格，連兩場開轟，本季第4次在先發登板日開轟。
投手大谷今天1局上以14球投出三上三下，後2個出局都用三振抓下，1局下作為第2棒更在1出局時，鎖定寇佩克（Michael Kopech）的失投紅中95哩速球，轟上右外野看台，天使隊1局打完以1：0領先白襪隊。
這一轟擊球初速110.8哩、距離418呎、擊球仰角35度，大谷翔平連兩場開轟，本季第27轟、第63分打點，持續獨居大聯盟全壘打、打點雙冠王，而6月已經累積12轟。
這也是大谷翔平繼台灣時間5月16日、6月10日、6月16日後，本季第4次在先發投球的日子開轟，為投手翔平給予支援，前3場投手翔平的戰績是2勝0敗。
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