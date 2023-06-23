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MLB／光芒因態度問題禁賽當家游擊 教頭：不是單一事件

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
光芒隊22歲游擊手法蘭柯（Wander Franco）遭球隊祭出內規，確定今天、明天都不會出賽。 法新社
光芒隊22歲游擊手法蘭柯（Wander Franco）遭球隊祭出內規，確定今天、明天都不會出賽。 法新社

光芒隊22歲游擊手法蘭柯（Wander Franco）遭球隊祭出內規，確定今天、明天都不會出賽，究竟犯了什麼錯？總教練凱許（Kevin Cash）不願明說，委婉表示球隊希望選手可以成為彼此「最好的隊友」，而他面對挫折的應對方式並非如此，外界聯想應與他本季一連串不成熟的情緒控管有關。

凱許表示，「他是還在學習如何成為一名大聯盟球員的年輕選手，他今年幾次面對挫折，所展現的應對，並非我們期望在選手身上看到的。」

凱許點到為止、拒絕透露更多細節，他強調：「我們會在他努力的過程中持續給予支持，我個人是這樣，球團及職員也是一樣，我們都知道他是個好孩子，很期待他的歸隊。」

凱許表示，法蘭柯確定今天、明天都不會出賽，最快會在周日重返出賽陣容，這項決定不是單一事件造成，而是一連串的問題發生所導致。

法蘭柯今年有幾次自認沒打好後，先忙著生氣、未全力跑壘，導致原本落點應能形成長打的球指跑到一壘，與隊友也屢次發生矛盾，包括上個月在休息室內與阿羅納雷納（Randy Arozarena）衝突，因不滿好球帶而暴怒的場面也沒少過。

光芒 大聯盟

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