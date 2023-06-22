MLB／道奇球迷期待你 大谷翔平：我要專注比賽

天使隊「二刀流」球星大谷翔平今年季後將取得自由球員資格，同在西岸的道奇隊被視為潛在競爭者之一，今天大谷生涯首度對道奇登板先發，賽後遇到媒體「直球對決」問到此題，大谷表明球季中要專注比賽，「交給經紀人處理。」

道奇是投手大谷生涯對戰的第22支球隊，今天首次碰頭繳出7局失1分的好表現，還投出12次三振，然而天使打線熄火，以0：2敗給道奇，讓大谷吞下本季第三敗。

賽後受訪時，大谷翔平被記者問到「有許多道奇球迷期待你明年的加入，是否聽過此事？」大谷對此回應，「球季中我要專注在比賽上，其他的事務都交給經紀人處理。」

道奇從大谷翔平高中時期就熱烈追求，只不過大谷高中畢業後先加入日職火腿隊，赴美首站也選擇天使落腳，大谷翔平對此表示：「不僅是道奇，赴美時許多球隊都熱情邀請，我對此十分感謝，但在比賽上仍然是對手，無論面對誰我都想做好該做的事。」