MLB／大谷翔平狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰我們

天使隊「二刀流」球星大谷翔平生涯首次登板對決道奇隊，就狂飆12次三振，寫下隊史新紀錄，就連道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）都一時忘了自己身分，以球迷的角度觀賞大谷，「他主宰了我們。」

大谷翔平今天先發7局用101球，投出12次三振，寫下天使隊史先發投手對道奇單場最多K的紀錄，最快球速來到100.3哩（約161.4公里），唯一失分是4局上被弗里曼（Freddie Freeman）敲出陽春砲，然而天使隊遭到0：2完封，讓大谷吞敗。

賽後被問到以總教練或是球迷身分，如何看大谷今天的表現？道奇教頭羅伯茲坦言：「我比較像球迷在看他，他讓我們的打線陷入困境，可以說是主宰了我們，還4度站上打擊區，這很引人矚目，我雖然是個總教練，但作為一個球迷，很難不欣賞大谷。」