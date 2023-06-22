MLB／前洋基隊長基特轉戰播報台 搭檔A-Rod和老爹

前洋基隊長基特（Derek Jeter）週末展開電視球評生涯，與A-Rod羅德里奎斯（Alex Rodriguez）、「老爹」歐提茲（David Ortiz）搭檔。

美國職棒大聯盟（MLB）24日、25日在英國倫敦舉行海外比賽，芝加哥小熊與聖路易紅雀交手。美國福斯體育台（FOX Sports）推出豪華球評組合，基特與A-Rod是多年老隊友、「老爹」歐提茲是當年死對頭。

基特大聯盟生涯20年全效力紐約洋基，2014年引退之後，改當球隊總裁。他買下邁阿密馬林魚股份，擔當球團執行長（CEO）。基特2020年入選棒球名人堂，去年請辭馬林魚執行長。

去年世界大賽期間，基特曾短暫在福斯體育台客串講評，這次MLB倫敦賽正式以球評身分登台。他在福斯體育台的訪問中表示，盡其所能享受比賽是他的目標。

基特表示，與A-Rod和老爹都很熟，互相鬥嘴是一定會有的戲碼，另外他也希望，卸下球團負責人的身分之後，可以恢復成一個棒球迷的角色，享受觀看比賽的樂趣，同時把這樣的氣氛感染給觀眾

Derek Jeter readies for his studio analyst debut as @MLBONFOX prepares for its trip across the pond.



Details on @FOXSports' coverage of the MLB World Tour: London Series presented by Capital One ➡️ https://t.co/LmTzMYcefn



📍: Saturday, June 24 on FOX pic.twitter.com/SuLrleQ8uA — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) 2023年6月21日

基特除了從以往當過球員的角度講解比賽之外，他也能從球團和球隊老闆的角度，與球迷分享不同的觀點。

基特球員時代擦亮了「洋基隊長」的招牌，如今這個頭銜落在新生代球星「法官」賈吉（Aaron Judge）身上。被問到賈吉擔任新一代「洋基隊長」的表現，基特給予高度肯定。

基特說，他在入選棒球名人堂的儀式上，不免被問到他對賈吉成為新一代「洋基隊長」的看法，他回答說：「這個問題不應該問我，而是要去問賈吉的隊友、教練和總教練，那些每天和他共事的人。」

基特說，據他所知，賈吉身邊的每個人都對這位新「洋基隊長」有很高的評價，不只是球場上的表現，還包括他在休息室裡扮演的角色，只要問問隊友們就知道，賈吉擔任新一代的洋基隊長可以說是當之無愧。