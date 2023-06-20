快訊

新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

MLB／還在研究？歐提茲：真的不知道大谷從哪個星球來

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的表現持續進化，突破人類想像，「老爹」歐提茲老梗重提：「他到底是從哪個星球來的？」 法新社
大谷翔平的表現持續進化，突破人類想像，「老爹」歐提茲老梗重提：「他到底是從哪個星球來的？」 法新社

大谷翔平的表現持續進化，突破人類想像，「老爹」歐提茲（David Ortiz）曾在今年經典賽上當面問大谷：「你從哪個星球來？」近日在多明尼加當地的Podcast節目上，還在研究這個話題，「我真的不知道他從哪個星球來！」

歐提茲在節目中提到，「大谷翔平現在所辦到的事情，不只是非常困難，而是根本不可能。」他進一步形容，「這就像是一個身體內同時存在馬丁尼茲（Pedro Martinez）和歐提茲，而這根本不可能發生在地球上。」

大谷本季數據有多狂？打擊區上，他的83安、24轟、58分打點、10盜、3成打擊率、3成84上壘率、6成32長打率、整體攻擊指數1.016，投手丘上，他的14場先發、82局、105次三振、防禦率3.2、被打擊率0.178等各項數據，全數都是天使第一，更遑論還有多項數據都是大聯盟最佳。

歐提茲對大谷的推崇早已不是新聞，日本在3月稱霸經典賽時，大谷拿下MVP，當時歐提茲就詢問大谷從哪個星球來，而大谷回應：「「我來自日本鄉下，人口不多，也沒有太多的少棒球隊。但我希望我可以證明給日本的孩子看，不管你的出身來自哪裡，只要努力，你都可以站上這個舞台。」

歐提茲 大谷翔平 經典賽

延伸閱讀

航空股漲不停！網曝「最狂巧合」複製海運股走勢：大谷翔平概念股

MLB／吉田正尚攻占美聯打擊榜第3 大谷翔平第8也超猛

MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年為何輸賈吉

MLB／大谷翔平開轟衝上打擊雙冠 天使隊內投打21冠王

相關新聞

MLB／大谷「封神」先等等 美節目主持人：他進季後賽再叫我

大谷翔平6月化身「狂谷」，全壘打一支接一支，外界對他的讚美之詞甚至已經超出棒壇領域，然而也有人不買單，FOX節目主持人卡...

MLB／吉田正尚攻占美聯打擊榜第3 大谷翔平第8也超猛

紅襪隊今天在波士頓主場發威，對洋基隊雙重賽分別以6：2、4：1獲勝，3連戰橫掃世仇；紅襪日籍球星吉田正尚首戰4打數1安打...

MLB／阿隆索領先大谷6轟因傷停賽 火速歸隊重啟全壘打大戰

國聯全壘打王阿隆索（Pete Alonso）今天歸隊，重扛大都會隊先發4棒重任，全場4次打數掛零、吞下3次三振，本季全壘...

MLB／官網點名卡洛爾挑戰新人王兼MVP 史上只有2人辦到過

近2季大聯盟新人輩出，大聯盟官網邀請7位專家挑選，哪名球員最適合做為建隊基石，台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）排第一。該文也指出卡洛爾將挑戰成為史上第3位新人王兼MVP的球員。 去

MLB／6月大谷火力超驚人 本季上看52轟改寫個人紀錄

大谷翔平今天對皇家隊之戰5局上，從39歲老將葛蘭基（Zack Greinke）的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊，本季第24...

MiLB／鄭宗哲本季第9轟出爐手感燙 李灝宇連2戰敲安

旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲展現長打能力，今天敲出個人本季第9轟，連2戰出賽有長打；費城人隊高階1A台灣好手李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦