MLB／張育成本週復出無望 官網預估最快6月底

因傷復健中的台灣棒球好手張育成原定本週歸隊，但左手腕酸痛，復健流程二度受阻，球隊官網預估，他6月底或7月初重返美國職棒大聯盟。

波士頓紅襪隊的張育成4月底開刀，治療左手鉤骨骨折的傷勢，經過一個月的養傷之後，5月底在小聯盟展開復健賽，但復出之路不順，歸隊時間一延再延。

紅襪官網報導，球隊如今期待，張育成下週恢復在小聯盟的復健比賽，復出時間目前延到6月底、7月初。

張育成5月26日在小聯盟2A出賽1場，就因為手腕有些微的酸痛感而停止比賽，直到6月6日再恢復比賽，到小聯盟3A出賽3場，原本傳出本週就能重返大聯盟，但受傷部位又有酸痛。

張育成本季在大聯盟出賽17場，敲出3支全壘打。在紅襪明星內野手史托瑞（Trevor Story）受傷缺陣下，張育成在游擊區的守備功力一度受到重用，但在4月底因為揮棒落空而傷到左手腕，導致鉤骨骨折。