快訊

滯留鋒北移+西南氣流 吳德榮：明起三天梅雨最旺盛慎防致災雨

首位遭聯邦起訴的卸任總統…川普出庭 對37項犯行概不認罪

MLB／張育成本週復出無望 官網預估最快6月底

中央社／ 洛杉磯13日專電
張育成持續養傷。 法新社
張育成持續養傷。 法新社

因傷復健中的台灣棒球好手張育成原定本週歸隊，但左手腕酸痛，復健流程二度受阻，球隊官網預估，他6月底或7月初重返美國職棒大聯盟。

波士頓紅襪隊的張育成4月底開刀，治療左手鉤骨骨折的傷勢，經過一個月的養傷之後，5月底在小聯盟展開復健賽，但復出之路不順，歸隊時間一延再延。

紅襪官網報導，球隊如今期待，張育成下週恢復在小聯盟的復健比賽，復出時間目前延到6月底、7月初。

張育成5月26日在小聯盟2A出賽1場，就因為手腕有些微的酸痛感而停止比賽，直到6月6日再恢復比賽，到小聯盟3A出賽3場，原本傳出本週就能重返大聯盟，但受傷部位又有酸痛。

張育成本季在大聯盟出賽17場，敲出3支全壘打。在紅襪明星內野手史托瑞（Trevor Story）受傷缺陣下，張育成在游擊區的守備功力一度受到重用，但在4月底因為揮棒落空而傷到左手腕，導致鉤骨骨折。

張育成 小聯盟

延伸閱讀

MLB／張育成歸隊再緩緩 下周重啟復健賽、6月底返大聯盟

MLB／張育成手傷未癒合回歸日恐變卦 教頭：先緩緩再說

MLB／又二度傷害...張育成手傷尚未完全癒合 但骨頭沒事

MLB／復健賽提前退場 張育成解釋：手又痛了

相關新聞

MLB／張育成本週復出無望 官網預估最快6月底

因傷復健中的台灣棒球好手張育成原定本週歸隊，但左手腕酸痛，復健流程二度受阻，球隊官網預估，他6月底或7月初重返美國職棒大...

MLB／台裔費爾柴爾德站穩紅人外野 今砲轟塞揚強投葛蘭基

響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）近期狀態火熱，成為新人王大熱門。另一位台裔好手紅人隊費爾柴爾德（Stuart Fairchild）今天也展現長打火力，砲轟前塞揚強投葛蘭基（Za

MLB／大谷單場雙響砲 美聯20轟全壘打王

面對美聯西區領先的遊騎兵隊，大谷翔平近期火燙的打擊手感燒得更旺，昨天第7局敲追平陽春砲、延長12局敲超前兩分砲，幫助天使...

MLB／運動家扳倒龍頭光芒豪取6連勝 明可望擺脫聯盟爐主

聯盟最強的光芒隊也擋不住爐主運動家近期的超強氣勢，今天運動家靠著5局下大局，加上2名投手聯手壓制，終場以4：3擊敗光芒，將連勝推進到6場。 光芒先發投手艾佛林（Zach Eflin）5局下控球失

MLB／隊友拆彈不成 狂威中繼失分吞本季第2敗

費城人今天以8：9不敵響尾蛇，前中職洋投狂威（Dylan Covey）中繼1.1局失2分，吞下本季第2敗，防禦率上升到7.71。 狂威本月11日面對道奇，主投1局送出2次三振無失分，他今天在5局

MLB／卡洛爾打太好被觸身球？響尾蛇教頭暴怒引板凳清空

響尾蛇今天以9：8險勝費城人隊，比賽中卻出現衝突大場面，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）1局和3局下兩度遭觸身球伺候，教頭羅夫洛（Torey Lovullo）見到子弟兵被砸第2次，當

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦