MLB／12局沒考慮敬遠大谷 遊騎兵教頭：我想保送楚奧特

天使隊今天打到延長12局以9：6擊敗遊騎兵隊，大谷翔平扮演英雄，第7局已敲追平陽春砲，第12局作為首位打者站上打擊區，一棒敲出超前兩分砲，遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）被問到當下是否考慮過故意四壞保送大谷，他明確回應「沒有」，因為下一棒還有楚奧特（Ｍike Trout）。

天使今天在客場展開與遊騎兵隊的4連戰，大谷此役擔任第2棒、指定打擊，4打數敲出2安打都是全壘打，加上1支帶有打點的高飛犧牲打，貢獻4分打點。

大谷的兩轟都關鍵，第7局在天使4：5落後時掃出陽春砲追平戰局，天使9到11局的攻勢都以三上三下收場，包括大谷在第9局遭到三振，當戰線進入第12局時，再度給了大谷當英雄的機會，一棒敲出兩分砲燒起天使氣勢。

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波奇表示，12局上要碰到一位非常優秀的左打（大谷翔平）和一位非常優秀的右打（楚奧特），而當時投手丘上是左投雷根斯（Cole Ragans），「如果我授意要他保送，或許事後來看結果會不同，但在當時我是希望他面對大谷拿下重要的出局數，然後保送楚奧特。」