MLB／大谷第17轟初速創投手第4快 5局掉3分無緣第6勝

天使隊投打「二刀流」大谷翔平今天雙刀出場投手大谷先發5局丟掉3分，平手時退場無緣第6勝，不過打者翔平以單場3安猛打加上一發兩分砲掩護，天使隊最終以5：4擊敗水手隊，取得5連勝。

投手大谷今天控球不太穩定，投97球只有53顆好球，全場雖有6次三振，但四壞保送也多達5次，投完5局就退場休息，被敲3支安打，包括一發首局被克蘭尼奇（Jarred Kelenic）敲出的兩分砲，丟掉3分。

打者翔平表現比較亮眼，3局下從水手隊先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）手中敲出2分砲，幫助自己追平比數，另外1局下敲出一壘安打、5局下敲出二壘安打，只不過7局下敲出滾地球出局，無緣完成完全打擊。

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大谷翔平這發本季第17轟，擊球初速112.9哩、飛行距離440呎，而自「Statcast」2015年開始統計以來，這一轟擊球初速可排到「投手開轟初速榜」史上第四，前3名都是大谷翔平，最高紀錄是2021年4月4日以投手身分敲出的115.2哩全壘打。

投手大谷平手時退場無緣第6勝。 美聯社

天使隊在4局下再添1分，不過5局上大谷掉分讓比賽回到平手，好在6局下莫尼亞克（Mickey Moniak）的兩分砲為天使隊要回領先，水手隊雖在9局上由佛德（Mike Ford）陽春砲追近，但天使守護神艾斯特維茲（Carlos Estevez）及時回穩，守住無人出局二壘有人危機。