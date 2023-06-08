MLB／全壘打王阿隆索被砸退 薛則失靈讓大都會5連敗

大都會隊近況不振，今天在客場對勇士隊3連戰第2戰又以5：7輸球，最近吞下5連敗，勝率無法回到5成，在國聯東區排名仍居第3，落後榜首勇士7.5場勝差。

大都會5日在紐約主場遭藍鳥隊3連戰橫掃，昨天轉戰亞特蘭大對勇士4：6落敗，今天推出薛則（Max Scherzer）登板先發，5.2局被揮出11支安打、包括1支全壘打，失5分全是自責分，球隊一路陷入苦戰。

勇士先發投手摩頓（Charlie Morton）只投4.2局失4分，被敲4安有兩支全壘打，兩隊打完前7局5：5平手，由牛棚決定勝負；勇士9棒哈里斯（Michael Harris II）4打數3安打、攻下3分打點，8局下從歐塔維諾（Adam Ottavino）的手中轟出兩分砲，成為致勝一擊。

阿隆索被觸身球打到手腕後痛到倒地。 路透社

大都會戰績掉到30勝32敗，而且明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）1局上就被摩頓的97英里速球打到左手腕，儘管倒地後很快起身，還是前退場休息，本季全壘打凍結在22支。

Braves fans erupt in cheers after Pete Alonso gets hit by a pitch and removed from the game pic.twitter.com/3skxVNVnpc — Barstool Baseball (@StoolBaseball) 2023年6月7日

阿隆索暫居大聯盟全壘打王，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）19轟是美聯打者最多，兩人都有機會挑戰單季60轟紀錄。