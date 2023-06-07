MLB／大谷翔平16轟追平美聯第二 加入全壘打王爭奪

天使隊大谷翔平今天開轟趕進度，對小熊隊之戰2打數1安打就是一發陽春砲，另有2次四壞保送，為球隊以7：4逆轉勝做出貢獻，個人本季全壘打數也來到16轟，並列美聯第二，第一名洋基隊賈吉（Aaron Judge）剛進入傷兵。

大谷翔平生涯首度對戰小熊隊，今天打第2棒、指定打擊，首打席敲出游擊滾地出局，但4局下面對0：4落後，敲出一發陽春砲，正好越過同胞好友鈴木誠也的頭頂，為天使隊先馳得點。

這一轟差點不算，裁判當下並未判全壘打，大谷全力衝上三壘後也比出「應該有超過吧？」的手勢，裁判開會後確認擊中全壘打牆黃線上方，是一發全壘打，讓大谷可以散步回本壘。

Another day, another Ohtani HR 👏@Angels | #AngelsLive pic.twitter.com/xmRpXfwbKa — Bally Sports West (@BallySportWest) 2023年6月7日

天使隊在第5局展開反攻，楚奧特（Mike Trout）、泰斯（Matt Thaiss）各敲帶有2分打點的一壘安打，加上小熊投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）暴投送分在內，單局灌進5分逆轉；7局下則有瓦德（Taylor Ward）追加陽春砲。

大谷翔平2打數1安打，打擊率上升到2成76，相隔5場開轟後，累積16轟與太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）並列美聯第二，距離賈吉的19轟雖然還有距離，不過賈吉今天被放進10天傷兵名單。

鈴木誠也則是在2局上的首打席敲安，中止近期連4場、17打席無安打低潮，總計4打數1安打、跑回1分，另有2次三振、1次四壞保送，打擊率為2成66。