快訊

廣末涼子被爆「雙重不倫」米其林名廚 飯店幽會還找人掩護

自來水爆管、電桿倒塌！新北新莊道路淹成「黃河路」 嚇壞民眾

烏克蘭水壩崩塌：洪災威脅數萬人，對烏俄戰局有何影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平16轟追平美聯第二 加入全壘打王爭奪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊大谷翔平今天開轟趕進度，對小熊隊之戰2打數1安打就是一發陽春砲，本季16轟並列美聯第二。 美聯社
天使隊大谷翔平今天開轟趕進度，對小熊隊之戰2打數1安打就是一發陽春砲，本季16轟並列美聯第二。 美聯社

天使隊大谷翔平今天開轟趕進度，對小熊隊之戰2打數1安打就是一發陽春砲，另有2次四壞保送，為球隊以7：4逆轉勝做出貢獻，個人本季全壘打數也來到16轟，並列美聯第二，第一名洋基隊賈吉（Aaron Judge）剛進入傷兵。

大谷翔平生涯首度對戰小熊隊，今天打第2棒、指定打擊，首打席敲出游擊滾地出局，但4局下面對0：4落後，敲出一發陽春砲，正好越過同胞好友鈴木誠也的頭頂，為天使隊先馳得點。

這一轟差點不算，裁判當下並未判全壘打，大谷全力衝上三壘後也比出「應該有超過吧？」的手勢，裁判開會後確認擊中全壘打牆黃線上方，是一發全壘打，讓大谷可以散步回本壘。

天使隊在第5局展開反攻，楚奧特（Mike Trout）、泰斯（Matt Thaiss）各敲帶有2分打點的一壘安打，加上小熊投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）暴投送分在內，單局灌進5分逆轉；7局下則有瓦德（Taylor Ward）追加陽春砲。

大谷翔平2打數1安打，打擊率上升到2成76，相隔5場開轟後，累積16轟與太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）並列美聯第二，距離賈吉的19轟雖然還有距離，不過賈吉今天被放進10天傷兵名單。

鈴木誠也則是在2局上的首打席敲安，中止近期連4場、17打席無安打低潮，總計4打數1安打、跑回1分，另有2次三振、1次四壞保送，打擊率為2成66。

小熊隊

延伸閱讀

MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單

MLB／對小熊首轟差點被誤判！大谷翔平生涯砲轟第21隊

MLB／打者翔平對戰29隊全解鎖 投手大谷錯過對戰小熊

MLB／大谷翔平8局敲致勝二壘打 教頭讚摸透投手想法

相關新聞

MLB／大谷翔平16轟追平美聯第二 加入全壘打王爭奪

天使隊大谷翔平今天開轟趕進度，對小熊隊之戰2打數1安打就是一發陽春砲，另有2次四壞保送，為球隊以7：4逆轉勝做出貢獻，個...

MLB／復健重啟！張育成擊球初速達93.4哩 4打數暫無安

旅美台將張育成復健賽重啟，今天在紅襪隊3A出戰國民隊3A之戰，張育成擊球初速最快來到93哩，總計4打數無安打，球隊以6：...

MLB／撞開道奇護網 洋基賈吉摔進傷兵名單

洋基隊賈吉（Aaron Judge）的美技接殺，卻因力道太強撞開道奇球場護網、摔進牛棚，這一摔也讓他連2場無法出賽，洋基...

MLB／球種多到PitchCom不夠用！美媒解剖投手大谷進化關鍵

大谷翔平剛登上美國的投手丘時，遭到大聯盟打者以砲火歡迎，於兩場春訓比賽狂丟九分。然而，他在之後卻銳變為強投，還在去年登上塞揚獎排行第四名，《ESPN》特別撰文，指出三特點讓投手大谷這幾年能大幅度進化。

MLB／韌帶受傷提前報銷 遊騎兵強投狄葛隆：感覺糟透了

塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）才剛以5年1.85億美元合約加盟遊騎兵隊，如今卻因右手肘尺側副韌帶撕裂要動手術...

MLB／王牌馬諾亞遭下放新人聯盟 藍鳥教頭：正確的第一步

藍鳥投手馬諾亞（Alek Manoah）去年美聯塞揚票選第3，沒想到今年狀況大走鐘，昨天只解決1人次，就狂失6分退場。儘管藍鳥教頭史奈德（John Schneider）賽前說他還會有先發機會，但在前役

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦