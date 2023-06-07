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MLB／張育成何時復出？ 教頭：取決於他的感覺

中央社／ 台北7日電
張育成展開復健賽，至少會有一周調整時間。 路透社
張育成展開復健賽，至少會有一周調整時間。 路透社

美國職棒波士頓紅襪隊台灣好手張育成之前打了1場復健賽就因手部不適暫停，他今天在小聯盟3A重啟復健賽，4打數沒有敲出安打，不過他整週都會隨著3A比賽，還有時間調整。

張育成於4月25日大聯盟比賽中，因為揮棒造成左手鉤骨骨折、動刀治療。他於5月27日就在小聯盟2A打復健賽，當時3打數沒有敲出安打、吞下2次三振，不過因為首場復健賽之後手部仍有痠痛情況，雖然沒有結構性損傷，但球團為了保險起見先暫停復健賽，讓他回波士頓治療。

張育成昨天就在個人社群媒體預告要重啟復健賽，他今天到3A比賽，先發打第3棒、擔任指定打擊，1局下擊出三壘方向滾地球形成雙殺打，4局下擊出三壘滾地球出局，6局下擊出游擊飛球遭接殺，7局下擊出左外野飛球出局，並於9局下遭換代打。總計張育成4打數沒有敲出安打。

根據美國媒體MassLive Sports報導，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）表示，張育成將一整個星期都和紅襪隊3A一起比賽，再看看情況如何。被問到球隊12日回到主場後，是否可能讓張育成回歸大聯盟，柯拉則說：「這要完全取決於他的感覺。」

張育成

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