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MLB／孟西再見滿貫轟 道奇連3天開「魯閣」橫掃費城人

聯合新聞網／ 綜合報導
孟西在道奇對陣費城人的比賽中擊出再見滿貫砲，幫助球隊在主場橫掃費城人奪下六連勝。 美聯社
孟西在道奇對陣費城人的比賽中擊出再見滿貫砲，幫助球隊在主場橫掃費城人奪下六連勝。 美聯社

開季勝率不斷在五成上下浮動的道奇隊近期展現王者氣勢，近13戰狂掃10勝重登國聯西區龍頭。今天更靠著孟西(Max Muncy)的再見滿貫砲，在主場成功橫掃費城人，不只連續三天都打下雙位數分數，也奪下近期的六連勝。

道奇隊今天推出農場排名第四的大物新秀史東(Gavin Stone)先發，但他生涯初登板出師不利，主投四局被打出8安掉了5分，也讓球隊從開局就一路落後。直到八局下半道奇靠著史密斯(Will Smith)的安打才一舉超前比分，但九局上葛拉德羅(Brusdar Graterol)也關門失敗。九局下平手滿壘之際，賽前並列全壘打王的孟西，面對前隊友金布洛爾(Craig Kimbrel)第一球就扛出大號滿貫砲，一棒帶走勝利。

「讓所有人都進入狀況需要點時間」，賽後孟西談到球隊艱難的開季時說道，「透過了解彼此的特性、在球隊生活中朝夕相處，我們找到各自在這個團隊的定位」。這是孟西個人生涯第四支再見全壘打，同時讓他再度獨居聯盟全壘打王。

道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)也十分肯定這場團隊勝利，「我相信孟西有能力維持整個賽季的好成績，他用行動說話，在場上不斷繳出好表現」。這個系列賽道奇隊狂掃36分，自 1958 年搬到洛杉磯以來，這是他們在任何三場系列賽中的最高紀錄。在連續橫掃了兩個系列賽後，道奇隊將於周五作客教士隊。

洛杉磯 道奇 費城人

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