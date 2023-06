睽違6年再度來台！街頭潮流之神窪塚洋介 打造跨世代潮流體驗

GQ潮流文化祭以其獨特風格、創新和對永續消費的實踐,引領台灣潮流文化不斷向前演進,今年隆重推出第二屆,更宣布日本人氣演員和潮流ICON窪塚洋介將來台出席本屆盛會,為台灣帶來重磅驚喜。窪塚洋介以其獨特的風格和叛逆不羈的個性聞名,此次特別為GQ潮流文化祭站台,增添亮點和時尚光彩;令人驚喜的是,窪塚洋介這次還將帶領家人一起出席活動,為台灣的潮流愛好者帶來一場難以忘懷的潮流饗宴。

GQ潮流文化祭將在8月5日至6日連續兩日於花博公園爭艷館舉行,一系列精彩多樣的活動和表演,包括眾星雲集的音樂台演出、潮流選品、名人二手潮物、潮流品牌市集、滑板競技場、藝術展覽等豐富節目,帶來全方位的潮流體驗和精彩話題。

潮流ICON窪塚洋介出席GQ潮流文化祭,引爆話題焦點

聯手Dizzy Dizzo蔡詩芸 、小樂 吳思賢、婁峻碩等音樂人表演

潮流界代表窪塚洋介將出席今年的GQ潮流文化祭,為台灣帶來更多時尚驚喜。窪塚洋介以其獨特的風格和熱愛潮流的個性聞名於潮流界,被稱作Supreme日本非官方代言人,從穿搭哲學到人生經歷都是日本街頭潮流文化第一人。

作為GQ潮流文化祭的活動大使,窪塚洋介第一步先登上GQ雜誌2023年305期封面人物,搭配結合頂級奢華和前衛潮流的指標品牌GUCCI,演繹新世代潮流指標,同時會在活動現場展現他對時尚和潮流文化的獨到見解。他的個性叛逆且敢於挑戰常規,無論是在穿搭風格上還是生活實現中,均展現了對自由思考和創新的熱情。窪塚洋介不僅是一位優秀的演員,也是日本街頭潮流文化的代表人物,他的風格和創意影響著許多潮流愛好者,同時也是台灣潮流人士的追隨目標。

象牙色圓領針織衫、墨綠剪綵長裙、象牙色西裝褲、皮革樂福鞋,Gucci。飛行員計時腕錶,IWC。

GQ潮流文化祭:體驗潮流與永續碰撞出的驚豔

今年,GQ將引領大眾重新認識潮流文化的發源地:街頭。在這個令人著迷的主題下,GQ潮流文化祭深入街頭文化的世界,體驗對無聊的反抗和對目光的渴望,以及不同族群交融所催生出的創作。在這個充滿活力和多樣性的世界中,展現街頭文化的強悍生命力。此外,還廣開兩天精彩的音樂舞台,邀請到Dizzy Dizzo蔡詩芸、小樂 吳思賢、婁峻碩等人氣歌手,以及台灣嘻哈界高手Gummy B、阿跨面、REX、雷擎、法蘭 Fran等人連袂演出,讓潮流時尚激撞嘻哈街頭元素,迸發流行新浪潮。

“ What You Got ? ”這句話代表了GQ在時尚與永續消費領域的自信和引領潮流的決心。GQ 精選的時尚信仰與街頭文化碰撞,希望引起大眾對街頭文化的重新認識,在永續與時尚的難題中,懂你所選是一種對永續消費的實踐。作為一個引領時尚潮流的平台,GQ致力於提倡可持續的消費方式,讓每個人在追求時尚的同時,也能對地球做出正面貢獻。“Know Your Style”即了解和認識自己的風格,是一種對永續消費的重要實踐。當我們明確知道自己的喜好和價值觀,就能夠做出更明智的選擇,挑選那些符合自己風格並且具有可持續性的時尚選擇。

GQ潮流文化祭在這個理念下展開,透過豐富多樣的活動和展示,向參與者呈現可持續性的時尚魅力,無畏流行翻迭。這個盛會匯集了台灣、日本、韓國、香港等亞洲代表地區的潮流脈動,讓每個人都能從中找到屬於自己的風格觀點。相信時尚與永續是可以共存的。透過選擇環保材料、支持可持續生產方式和品牌,我們可以將時尚和永續性結合起來,為地球和未來世代做出積極的貢獻。

條紋polo衫、金色細鍊、Logo復古墨鏡,Gucci。

Profile:

本名:窪塚洋介

英文名:Kubozuka Yōsuke

生日:1979年5月7日

星座:金牛座

身高:177cm

作品:2001年以電影《GO!大暴走》成為日本最年輕影帝,之後更參演《麻辣教師GTO》《池袋西口公園》等知名電視劇,並曾以「卍LINE」為名義做為歌手出道。

2023《GQ潮流文化祭》主視覺

GQ StyleFest 潮流文化祭

日期:2023/8/5(六)-8/6(日)

時間:12PM-8PM

地點:花博公園爭艷館