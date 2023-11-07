奪金鐘視后寶座！從模特兒轉戰戲劇 許瑋甯一演19年曝「他」是最佳解藥

水晶鑲飾泳裝上衣與短褲、圈式耳環、雙C Logo刻紋手環、水晶球飾腰鍊（ALL BY CHANEL）。

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PHOTOGRAPH_KUO HAN KAO;PROJECT MANAGEMENT_DOMINIQUE CHIANG;STYLING_KATE CHEN;STYLIST ASSISTANT_ VIVIAN LU, LINDA LIN;MAKE UP_JIMY WU;HAIR_AMBER;TEXT_ALLISON CHEN;EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

本月ELLE邀請到剛拿下金鐘迷你劇視后寶座的許瑋甯拍攝封面。當年多數人認為模特兒出身的她演戲是玩票性質，想不到這一演就是19年。她深知成就並非一蹴可幾，在自己的時區裡埋頭苦幹，知道自己為了什麼而努力，「每次走一步，就會有人告訴我說這樣好、這樣不好，所以我才說那個地基是很穩的，當拿到獎項的當下會覺得說：嗯！我有做到！我很棒！每一次的努力後面得到的反饋，感覺也好像是讓我自己更安心一點。」

許瑋甯分享，共事13年的經紀人在她人生扮演著重要角色，每當她不安或陷入自我懷疑時，經紀人的陪伴是最佳解藥。新戲《不夠善良的我們》，是她和林依晨睽違近20年同台飆戲，聊到新戲的內容，許瑋甯笑稱以前總聽說演員前輩分享流動感一詞，直到現在與導演徐譽庭合作，才真的理解何謂流動感，逐漸參透那種輕鬆且毫不費力的境界。

許瑋甯忍不住感動的情緒，聲音些微顫抖的在臺上發表得獎感言，這是她繼《16 個夏天》奪得最佳女配角獎後，相隔8年再次站上金鐘獎舞臺，憑藉影集《她和她的她》榮獲「迷你劇集女主角獎」。從綠葉到紅花，角色從傻白甜到解離症患者，她手中緊握的獎座是得來不易。

拍攝封面人物前兩天，許瑋甯獲獎的新聞鋪天蓋地洗版，這天正式進入訪談前，我們當面祝賀新科視后的誕生，只見她表情略帶羞澀說了聲謝謝，喜悅之情仍是溢於言表。當年以模特兒身分踏入演藝圈，出色且具有辨識度的外貌使她無往不利，直到事業重心逐漸轉往戲劇圈發展後，質疑聲浪從未停歇。舉凡初期的代表作品《家有菲菲》、《惡作劇之吻》、《光陰的故事》，多數人認為模特兒參與戲劇演出頂多玩票性質，想不到這一演，19個年頭過去了。她的轉型之路在外界眼中是個勵志故事，憑著努力堅持不懈才有現在的「林晨曦」，然而這角色能夠被觀眾看見、甚至在金鐘死亡之組脫穎而出，並非剛好運氣好。那些年她拚搏的軌跡，倒也不是一心想要向眾人證明自己的能耐，單純是發自內心喜歡表演，許瑋甯內心明白，慶幸自身有扎實的積累，沒有愧對頭銜跟獎項的認可。

把每一步走得踏實

「因為對手其實都很強，當知道入圍、包括在接獎的那一刻，我心裡面覺得有種『也許不是我』的想法出現，反正就是1/5的機率。」宣布得獎者的剎那，許瑋甯簡直是不可置信地用雙手捂著臉，致詞時，她特別謝謝自己的一步一腳印，一路走來的感觸可說是湧上心頭。「我就是一個無法貪快的人，不是一步登天的那種，好像一定要所有的角色跟所有狀況都經歷過，才會變成一個水到渠成的概念，現在這樣回想起來很開心有這樣子的經驗累積。」

成就並非一蹴可幾，在自己的時區裡埋頭苦幹，即使流言蜚語每天飛，只要知道自己為了什麼而努力便足已。她說感受非常踏實，「每次走一步，就會有人告訴我說這樣好、這樣不好，所以我才說那個地基是很穩的，當拿到獎項的當下會覺得說：嗯！我有做到！我很棒！每一次的努力後面得到的反饋，感覺也好像是讓我自己更安心一點，可以穩定我瞬間的沒耐性。」許瑋甯的優雅與從容，不光是整個人散發的氛圍，還有話語間沒有過分的謙虛、不吝嗇地肯定自己的努力，正因如此，她的魅力是有豐厚層次的。

現代人凡事渴望快速地看見成果，在收穫甜美的果實前，容易因為遇到挫折或困境而放棄，像許瑋甯這般講求穩紮穩打的做事心法實屬難得。她笑著坦白，也許是獅子座使然，急性子的個性偶爾還是藏不住，事實上身邊的人比自己更有定性。「我真的是有一點強迫症，本身個性很矛盾、很極端，急的時候很急，慢的時候就是別人怎麼催促我都覺得還好吧，他們也知道我是一陣一陣的。有些當下我可能是很猶疑的，會覺得是不是要再快一點？時間夠用嗎？」

她是會把周遭人的好掛念在心上的人，除了過往訪談經常提到的家人外，一起共事13年的經紀人也在許瑋甯人生扮演著舉足輕重的角色，就好比每當不安或懷疑自我的情緒襲來，經紀人的陪伴無疑是解藥。「我覺得這些緊張也還是來自於因為你不夠，當你做不到的時候不能去想說為什麼人家沒給我，而是應該回到自己本身的狀態，我還可以做多少努力？如果我真的很糾結的時候需要一個出口，我經紀人可能那陣子24小時都得處於待命狀態（笑）我會追根究底、不斷地重複講最擔心的那個點，講完之後被開導，我自己再消化。要花一段時間，變成是旁邊的經紀人、工作團隊會隨時需要接受我這個比較突如其來的負面。」

透過角色獲得養分

是熱情的基底，支撐許瑋甯一路走到現在，從影至今沒有熄滅過，繼續做演員，不用找理由。她說以前不知道為什麼喜歡，直到剛剛重新梳理想法，終於找到答案了。「我發現我是一個非常喜歡變化的人，演戲有太多的可能性了，很像是有上百種平行宇宙任你挑一個玩的概念，現實生活中我無法辦到，可是演戲能在你自己的控制下選擇宇宙欸，這件事情太好玩了，所以演到一部好戲或者好的角色、碰到好的對手演員，回到家都不會覺得累。」

不僅樂在其中，也透過角色獲得養分，在截然不同的人生故事間填滿內心渴望的新鮮感。「以前我會設定很多，一方面是安全感的問題，人物角色必須要設定到一個緊繃我才會覺得很安全，到現場做出4、5種不一樣的表演；可是現在我變成是跟導演聊天過程或讀本聊天過程，我只要抓一個架構，完全不設定我的情緒該怎麼走，再去跟現場的狀態合而為一，真的讓自己很自在地成為那樣子的角色。」

親身摸索與調整，茁壯的感受更為強烈，她不疾不徐地成長，於是前方的道路愈來愈清晰，「我覺得自己在表演上一直都是個很接受被調整的人，雖然我會設定這個角色她應該是怎麼樣，但到了現場我的對手給我的東西、現場的氛圍氣味、美術陳設的道具，再加上導演希望這個角色是什麼樣子的方向，我都很願意接受一切的變化。這過程無比的有趣，很開心我有這樣的包容性，這也是一種學習累積經驗值的方式。」

慶幸現在遇到彼此

戲約不間斷，即將上檔的新戲《不夠善良的我們》，是她和林依晨睽違近20年聚首，當年的袁湘琴、裴子瑜，如今戲內是「量子糾纏」的關係，只是各自戲外的身分已經不同。「依晨我認識她一直都是一個這麼溫柔的人，所以我們在工作場合或是對戲，我都還是有感受到那份溫柔感。我覺得她的個性沒有變過，不過我們當時的角色跟現在也完全不一樣，會看到她更內斂的呈現方式，我們在過程中都有一種惺惺相惜的感覺，好險我們都有好好長大，無論有碰過什麼挫折都還是有被溫柔相待。」

溫馨氛圍沒有蔓延太久，正當詢問到她能不能多透露這次的角色，她把音量轉小、表情有點得意：「我很神秘的。」對比預告中林依晨的多句口白，許瑋甯篇幅較少，然而這都是徐譽庭導演的巧妙鋪陳與安排。「她是一個真的很令我感到安心的導演，我基本上這次在現場是完完全全把自己交給她，也感覺到自己被她小心翼翼的好好接住。不管她在告訴你這個角色情緒方向、現在想要的整個氛圍，我覺得我在她身上學到最多的就是演員的流動感。」

許瑋甯突然大笑出聲，詢問自己是不是不小心把商業機密說出來了。「以前學的表演，包括舞台劇經驗，都有聽到導演還有很資深的前輩們說流動感這件事情，我一直以為我有，但真的到拍譽庭姐的戲，透過她的引導我才真正知道原來流動感是怎麼一回事。」她口中的流動感，是以觀眾視角看演員走戲時，展現輕鬆且毫不費力的境界，解鎖這項神秘技能後，許瑋甯甚至雀躍到回看過往喜歡的影視作品再次感受。

紫色斜紋軟呢背心式上衣與短褲、粉色襪套、粉色麂皮粗跟魚口鞋、金屬溜冰鞋垂墜項鍊、迷你白色籃球垂墜項鍊、水晶鑲飾溜冰鞋皮穿鍊腰鍊、黑色圈式耳環、金屬彩色琺瑯Logo項鍊、黑色橢圓寬戒、粉色橢圓寬戒（ALL BY CHANEL）。

愛自己的真諦

《不夠善良的我們》預告透過口白拋出各種問句，在勾勒鮮明角色輪廓前，彷彿先讓觀眾卸下心防，逐一思考問題的核心。當面對全劇主題「我們是追求快樂還是熱愛痛苦？」自認全然感性派的許瑋甯無法抉擇，「我一直很怕二選一的問題，因為我上升是雙子座，所以有時候會兩個我都很想要，偏向一個我沒辦法。我覺得一定要有享受過痛苦才會追求到快樂、要想追求快樂才會經歷痛苦。」

對她而言，快樂的真諦，是取決於活在當下，「你做的任何事情，如果它過去了，並不會再次發生，就算再次發生，你想要複製貼上它還是不一樣，所有東西都不可能重來，我覺得只有好好的感受當下，才會有真正的快樂，快樂也會變得很簡單。珍惜當下有一個很好的反饋是，因為你珍惜當下，所以你就不會有抱怨，生活中不太會出現比較值……」她拋開一本正經的表情笑著說：「我這樣有沒有很佛系？」

不論處於低谷或爬上高峰，她持續與自我對話，把自身感受擺在最前面，不會將就。「我都會聆聽自己內在的聲音，還是我是人格分裂？」她的幽默感總是神來一筆，「我覺得這就是愛自己的一種表現，必須把自己想要的跟外界期望的達到一個平衡。比如說我做這件事情有一點勉強，或者假設知道我做這件事情並不是百分之百喜歡，心裡面會有個聲音說不要或猶豫，就會去評估我到底要不要做。」說到底，愛自己比任何事都重要，外在紛擾只是浮雲，專注眼前所擁有，人生自然不再迷惘。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年11月號】