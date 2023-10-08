該顧全大局 還是不要就這樣算了？ 王淨見「女街友遭踹」上前斥責

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PROJECT DIRECTOR_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPHER_CHOU MO;ART DIRECTION＆STYLIST_QUENTI LU;STYLING ASSISTANT_POGA LIN, MENG JUNG LEE;MAKEUP_陳佳惠（謝盈萱）、GIWEWE CHIU（王淨）;HAIR_JACOBS HSIEH AT ZOMHAIRSTYLING（謝盈萱）、哲立 AT DRIVEN.BY（王淨）;TEXT_DOMINIQUE CHIANG】

本月ELLE國際中文版在迎來32週年之際，邀請到三組重量級明星擔任封面人物，首先登場的是實力派演員謝盈萱與王淨。二人在專訪中分享了許多人生想法。如果可以打破一個框架，謝盈萱想談那個內向羞怯的自己。「我到現在40歲，開始接受並喜歡自己，因此我想要告訴別人，內向是很棒的特質，內向也可以在工作上完成別人想像不到的事。不只是外貌長相，我們應該要可以去包容各種不同性格的人。」她一直想把這件事說出，可惜過往沒有機會。

王淨則提到剛入行時有人建議她把臉上的斑雷射掉，因為在鏡頭面前不好看。「為了符合別人口中的漂亮，所以讓自己去承受手術的痛嗎？」王淨選擇留下臉上的斑，大方擁抱真實的自己。

《人選之人— 造浪者》播出半年之後，戲裡的翁文方和張亞靜，戲外的謝盈萱和王淨，首度合體拍封面。影集掀起翻天覆地的話題，金鐘獎獲得多項入圍肯定，都是當初始料未及的事。但是站在時代的岔路口，她們都意識到了，有些事情從此會開始變得不同。

拍照這天，公視才剛發布《人選之人—造浪者》將於10月底播出的消息。我們都還不知道，接著《人選之人—造浪者》會入圍金鐘獎14項提名，以及後續引發的總統選舉話題。畢竟，上半年掀起的Me Too蝴蝶效應，仍餘波盪漾。誰料想得到，一部政治幕僚職人影集，居然有如此強大的後座力。但戲好是真的，從劇本、演員到團隊製作，《人選之人— 造浪者》無疑是今年最好看的台劇之一。謝盈萱飾演的翁文方，正直敢言又溫暖；王淨飾演的張亞靜，內斂聰明卻心機重重，就像A面B面同時存在，性格迥異的兩個女子。戲裡戲外，都讓人在她們的表演中找到自我情感投射的位置。

彼此都在同一個頻率上

這是兩人的首度合作。回想第一次在劇組見面之前，不免緊張。王淨擔心非科班出身的自己，演技會不會不夠精準到位？謝盈萱則思索著該如何應對年輕人，不按牌理出牌的爆發力。等到進入片場，開始工作之後，兩人發現彼此原來都在同一個頻率上。「在拍對手戲時，你一定會遇到對方的表演節奏跟自己合不合的狀況，但王淨反應其實蠻快的，她很快就知道你現在在做甚麼，是一個很舒服的對手。」謝盈萱回想，那時候兩人常常在等戲的空檔，就在車上聊起來。早熟的王淨，甚麼都可以聊，「她很直接，是一個敢愛敢恨的女生。」

面對謝盈萱的平易近人，王淨也鬆了一口氣。原以為影后的氣場很強，沒想到相處起來卻是鄰家大姊姊。她默默觀察，謝盈萱其實是一個敏感又體貼的人，總是不願意給大家帶來困擾。「因此拍到後期，我們彼此都會開始把自己交出去。」從戲外的默契延伸到戲裡的火花，翁文方和張亞靜，也從保持距離到打破心牆，慢慢建立起信任感。這份得來不易的情誼，叫人不由得想起生命裡曾經和自己一起奮鬥的夥伴摯友。

「我們不要就這樣算了，好不好？如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」因此當這句引起廣大迴響的台詞，從文方心疼亞靜的口吻中說出來，鏗鏘有力的強大力量，任誰聽了，都會油然從心底長出繼續前進的勇氣。

泰迪羊駝毛大衣（MAX MARA）；白色皮革靴（LOEWE）。

該顧全大局，還是不要就這樣算了？

站在角色的立場，翁文方遭遇過理想未竟的挫敗，於是把這份期望重新寄託在張亞靜身上，去推動她，不要就這樣算了。但是回到現實生活，究竟該顧全大局，還是不要就這樣算了？

尖銳的提問，謝盈萱給了一個不粉飾的真誠答案：「如果以我來說，我是一個會把情緒壓抑起來的人，因此大部分的時候，我會選擇妥協顧全大家。因為我覺得我的能力可能還辦不到，所以會自己先退一步，況且我的童年教育就是這樣經歷過來的。可是有時候我又會想說，既然自己做不到，那我來演你總可以吧！」That's why I want to play this character，她說。讓翁文方勇於衝撞的性格，彌補自己嚮往卻沒有的部分。

六年級生的謝盈萱，生長於《俗女養成記》的保守體制年代，溫良恭儉讓是童年就被教導該有的基本美德。她還記得小學老師在課堂上問，未來的志願是甚麼？幼教老師和護士，經常是班上女同學最多人想要的職業，一個充滿愛心、奉獻照顧、又乖巧的女性形象。但謝盈萱心頭隱約有個模糊的疑問句，難道女人只能有一個樣子嗎？帶著這個問題，後來她考上北藝大、踏上演員之路，轉換在各種角色之間。那個被壓抑的自己，不乖的反骨精神，也透過不同的角色找到出口。

相較之下，王淨的成長過程就沒有那麼多的束縛。「我們家一直都是女人當家，外婆一個人把我媽媽那輩帶大，我媽也是一個人把我們帶大的。她們可以靠自己維持一個家，甚至活得比別人還要精彩！她們的堅強獨立，一直是我的楷模。」女人當自強，之於王淨，本來就該理直氣壯活出自己想要的樣子。

因此在不傷害他人的前提之下，她會選擇面對衝突，不要這樣就算了。她曾經在片場看過女性工作人員被嘲笑身材像熊，搬重物體力沒問題……當下立刻過去幫忙解圍，「但我是用比較開玩笑的方式，化解尷尬，讓對方知道這樣說話不OK！」印象中還有一次，她在台北車站目睹一個男人正在用腳踹女性街友，立刻生氣上前斥責希望嚇阻對方。「其實當下我也很害怕，但因為當時身邊有高大壯碩的髮型師在一旁，我們正好要南下趕一個活動，才有這個膽量。」

人生並不是非黑即白，選擇更沒有對錯。在對抗與妥協之間，回應生命的狀況題，才有機會重新思索，如何成為更好的自己。

內向的人與橘皮組織，都值得被看見

閒聊中我們談到《芭比》的爆紅，感覺一整年都是女力之年。還沒看過電影的謝盈萱卻敏銳地觀察到，泰勒絲其實早在自己的紀錄片，提出那些框架在女人身上的標籤和雙重標準。「你要獨立但又不能太獨立；你要夠有娛樂性，但又不能夠超出大家能夠接受的娛樂範圍；你不能夠太前衛，可是要讓大家覺得你很特別；你跟大家說要接受自己，可是又不能變老……」王淨和謝盈萱，不約而同都很喜歡這部紀錄片。太過入戲的觀眾，常常帶著自己的眼鏡，錯認演員的真實面孔。

如果可以打破一個框架的話，謝盈萱想要談談那個內向羞怯的自己。「當我剛開始從事影像工作時，會覺得在這個工作環境裡，必須要成為一個外向的人。你要勇於發揮、敢於表現，擁有一個陽光正面的標籤，才能成為大家憧憬投射的樣子。但明明我不是這樣，我不是一個喜歡站在太前面的人。」主持也好、演戲也好，舞台上氣勢強大的謝盈萱，只是她選擇在工作上扮演的角色之一。「我到現在40歲，開始接受並喜歡自己，因此我想要告訴別人，內向是很棒的特質，內向也可以在工作上完成別人想像不到的事。不只是外貌長相，我們應該要可以去包容各種不同性格的人。」謝盈萱一直很想要把這件事講出來，只是過往沒有機會。

明星也是平凡人，螢幕上的光鮮亮麗，只是包裝。世俗標準的完美，只是假象。王淨直率地表示，好比她身上的橘皮組織。「我很喜歡裸體做瑜珈，然後利用每次做瑜珈的時候，好好觀看自己的身體，才發現原來我的大腿和屁股有很多的橘皮，透過這樣，我反而更加認識自己的身體。但我從來沒有想過，要把橘皮處理掉或幹嘛，因為我的身體已經跟我認識了25年，它有一些痕跡有一些皺褶，都是很正常的事情。」

剛入行的時候，有人建議王淨把臉上的斑雷射掉，因為在鏡頭面前不好看。「為了符合別人口中的漂亮，所以讓自己去承受手術的痛嗎？」王淨頓了頓語氣，想一想，「不，因為出去玩，我就是要曬太陽啊！」她選擇留下臉上的斑，大方擁抱真實的自己。

銀色高領洋裝、黑色高跟鞋、透膚黑色絲襪、黑色漆皮高跟鞋（ALL BY FERRAGAMO）；Diane 18K白金冠冕、Offrandes l'Épi de Blé de Chaumet 18K白金戒指（BOTH BY CHAUMET）。

有一些石子被拿掉，有一些牆被推倒

最後，當一切慢慢沉澱下來，再冷靜回望《人選之人》掀起的波濤大浪，謝盈萱有了站在更高視野的體悟，「我現在不會想用父權這兩個字去討論，因為當『父』這個字出現，他可能又會陷入二元對立的刻板印象，畢竟父權邏輯也有可能出現在女性身上。我覺得反而是時候去重新思考，時間一直在滾動、世界一直在改變，許多舊的價值觀也在鬆綁，好比愈來愈多亞裔演員出現在好萊塢，迪士尼也開始重新講述更多元版本的童話故事。所以我們正在進行一個全新的轉變，一定有甚麼是你以前感到不對勁的東西，但是說不上來，可是你又知道這個東西受到過去教育規範影響，把我們渺小化。因此要把它一個個拔出來，可能需要花一些時間。」

王淨持相同看法，與其談女力，不如討論性別平等這個更廣大的議題。「生而為人，每個人都是平等的，不只是女生的力量需要被重視，LGBT的權利也需要被關注。最起碼性別不再只是一個八卦話題，尤其在性教育這塊，我們一直都是比較保守、避而不談的，因此也是時候，重新去正視兩性情感的表達，並且落實對每個人身體的尊重態度。」

你不覺得很棒嗎？彷彿深思熟慮的哲學家，謝盈萱拋出一彎美好的想像弧線，「我們在這個時間點上，目睹一個新的東西正在形成，雖然我不知道它會往哪個方向去，真的不知道。我只希望它是往更成熟、更健康的方向開展，過程中，有一些小石子被拿掉，有一些牆壁被推倒，但我們就站在這個時代的岔路口上。」眾聲喧嘩過後，或許我們都看得更清楚了，甚麼才是對自己最重要的，以及想要追尋的是甚麼。

對，就是此時此刻。未完待續的第二季，主角其實是千千萬萬個你，和千千萬萬個我，我們都是搖滾區的時代見證者。期待見證，一個更美好的世界發生。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年10月號】