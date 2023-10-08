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該顧全大局 還是不要就這樣算了？ 王淨見「女街友遭踹」上前斥責

聯合新聞網／ ELLE
謝盈萱：駝色羊毛大衣、駝色羊毛肩帶背心、駝色羊毛長褲（ALL BY MAX MARA）；黑色高跟鞋（BOTTEGA VENETA）；Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鏈、Joséphine Aigrette Impériale 18K白金耳環、Joséphine Aigrette Impériale 鉑金戒指（ALL BY CHAUMET）。王淨：千鳥格西裝外套、千鳥格大衣、 千鳥格西裝褲、白色高跟涼鞋（ALL BY FERRAGAMO）；Joséphine Valse Impériale鉑金項鏈、Mélodie Nacrée 18K白金耳環、Joséphine Splendeur Impériale鉑金單鑽戒指、Joséphine Aigrette 鉑金戒指（ALL BY CHAUMET）。
謝盈萱：駝色羊毛大衣、駝色羊毛肩帶背心、駝色羊毛長褲（ALL BY MAX MARA）；黑色高跟鞋（BOTTEGA VENETA）；Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鏈、Joséphine Aigrette Impériale 18K白金耳環、Joséphine Aigrette Impériale 鉑金戒指（ALL BY CHAUMET）。王淨：千鳥格西裝外套、千鳥格大衣、 千鳥格西裝褲、白色高跟涼鞋（ALL BY FERRAGAMO）；Joséphine Valse Impériale鉑金項鏈、Mélodie Nacrée 18K白金耳環、Joséphine Splendeur Impériale鉑金單鑽戒指、Joséphine Aigrette 鉑金戒指（ALL BY CHAUMET）。

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PROJECT DIRECTOR_DOMINIQUE CHIANG;PHOTOGRAPHER_CHOU MO;ART DIRECTION＆STYLIST_QUENTI LU;STYLING ASSISTANT_POGA LIN, MENG JUNG LEE;MAKEUP_陳佳惠（謝盈萱）、GIWEWE CHIU（王淨）;HAIR_JACOBS HSIEH AT ZOMHAIRSTYLING（謝盈萱）、哲立 AT DRIVEN.BY（王淨）;TEXT_DOMINIQUE CHIANG】

本月ELLE國際中文版在迎來32週年之際，邀請到三組重量級明星擔任封面人物，首先登場的是實力派演員謝盈萱與王淨。二人在專訪中分享了許多人生想法。如果可以打破一個框架，謝盈萱想談那個內向羞怯的自己。「我到現在40歲，開始接受並喜歡自己，因此我想要告訴別人，內向是很棒的特質，內向也可以在工作上完成別人想像不到的事。不只是外貌長相，我們應該要可以去包容各種不同性格的人。」她一直想把這件事說出，可惜過往沒有機會。

王淨則提到剛入行時有人建議她把臉上的斑雷射掉，因為在鏡頭面前不好看。「為了符合別人口中的漂亮，所以讓自己去承受手術的痛嗎？」王淨選擇留下臉上的斑，大方擁抱真實的自己。

《人選之人— 造浪者》播出半年之後，戲裡的翁文方和張亞靜，戲外的謝盈萱和王淨，首度合體拍封面。影集掀起翻天覆地的話題，金鐘獎獲得多項入圍肯定，都是當初始料未及的事。但是站在時代的岔路口，她們都意識到了，有些事情從此會開始變得不同。

拍照這天，公視才剛發布《人選之人—造浪者》將於10月底播出的消息。我們都還不知道，接著《人選之人—造浪者》會入圍金鐘獎14項提名，以及後續引發的總統選舉話題。畢竟，上半年掀起的Me Too蝴蝶效應，仍餘波盪漾。誰料想得到，一部政治幕僚職人影集，居然有如此強大的後座力。但戲好是真的，從劇本、演員到團隊製作，《人選之人— 造浪者》無疑是今年最好看的台劇之一。謝盈萱飾演的翁文方，正直敢言又溫暖；王淨飾演的張亞靜，內斂聰明卻心機重重，就像A面B面同時存在，性格迥異的兩個女子。戲裡戲外，都讓人在她們的表演中找到自我情感投射的位置。

彼此都在同一個頻率上

這是兩人的首度合作。回想第一次在劇組見面之前，不免緊張。王淨擔心非科班出身的自己，演技會不會不夠精準到位？謝盈萱則思索著該如何應對年輕人，不按牌理出牌的爆發力。等到進入片場，開始工作之後，兩人發現彼此原來都在同一個頻率上。「在拍對手戲時，你一定會遇到對方的表演節奏跟自己合不合的狀況，但王淨反應其實蠻快的，她很快就知道你現在在做甚麼，是一個很舒服的對手。」謝盈萱回想，那時候兩人常常在等戲的空檔，就在車上聊起來。早熟的王淨，甚麼都可以聊，「她很直接，是一個敢愛敢恨的女生。」

面對謝盈萱的平易近人，王淨也鬆了一口氣。原以為影后的氣場很強，沒想到相處起來卻是鄰家大姊姊。她默默觀察，謝盈萱其實是一個敏感又體貼的人，總是不願意給大家帶來困擾。「因此拍到後期，我們彼此都會開始把自己交出去。」從戲外的默契延伸到戲裡的火花，翁文方和張亞靜，也從保持距離到打破心牆，慢慢建立起信任感。這份得來不易的情誼，叫人不由得想起生命裡曾經和自己一起奮鬥的夥伴摯友。

「我們不要就這樣算了，好不好？如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」因此當這句引起廣大迴響的台詞，從文方心疼亞靜的口吻中說出來，鏗鏘有力的強大力量，任誰聽了，都會油然從心底長出繼續前進的勇氣。

泰迪羊駝毛大衣（MAX MARA）；白色皮革靴（LOEWE）。
泰迪羊駝毛大衣（MAX MARA）；白色皮革靴（LOEWE）。

該顧全大局，還是不要就這樣算了？

站在角色的立場，翁文方遭遇過理想未竟的挫敗，於是把這份期望重新寄託在張亞靜身上，去推動她，不要就這樣算了。但是回到現實生活，究竟該顧全大局，還是不要就這樣算了？

尖銳的提問，謝盈萱給了一個不粉飾的真誠答案：「如果以我來說，我是一個會把情緒壓抑起來的人，因此大部分的時候，我會選擇妥協顧全大家。因為我覺得我的能力可能還辦不到，所以會自己先退一步，況且我的童年教育就是這樣經歷過來的。可是有時候我又會想說，既然自己做不到，那我來演你總可以吧！」That's why I want to play this character，她說。讓翁文方勇於衝撞的性格，彌補自己嚮往卻沒有的部分。

六年級生的謝盈萱，生長於《俗女養成記》的保守體制年代，溫良恭儉讓是童年就被教導該有的基本美德。她還記得小學老師在課堂上問，未來的志願是甚麼？幼教老師和護士，經常是班上女同學最多人想要的職業，一個充滿愛心、奉獻照顧、又乖巧的女性形象。但謝盈萱心頭隱約有個模糊的疑問句，難道女人只能有一個樣子嗎？帶著這個問題，後來她考上北藝大、踏上演員之路，轉換在各種角色之間。那個被壓抑的自己，不乖的反骨精神，也透過不同的角色找到出口。

相較之下，王淨的成長過程就沒有那麼多的束縛。「我們家一直都是女人當家，外婆一個人把我媽媽那輩帶大，我媽也是一個人把我們帶大的。她們可以靠自己維持一個家，甚至活得比別人還要精彩！她們的堅強獨立，一直是我的楷模。」女人當自強，之於王淨，本來就該理直氣壯活出自己想要的樣子。

因此在不傷害他人的前提之下，她會選擇面對衝突，不要這樣就算了。她曾經在片場看過女性工作人員被嘲笑身材像熊，搬重物體力沒問題……當下立刻過去幫忙解圍，「但我是用比較開玩笑的方式，化解尷尬，讓對方知道這樣說話不OK！」印象中還有一次，她在台北車站目睹一個男人正在用腳踹女性街友，立刻生氣上前斥責希望嚇阻對方。「其實當下我也很害怕，但因為當時身邊有高大壯碩的髮型師在一旁，我們正好要南下趕一個活動，才有這個膽量。」

人生並不是非黑即白，選擇更沒有對錯。在對抗與妥協之間，回應生命的狀況題，才有機會重新思索，如何成為更好的自己。

內向的人與橘皮組織，都值得被看見

閒聊中我們談到《芭比》的爆紅，感覺一整年都是女力之年。還沒看過電影的謝盈萱卻敏銳地觀察到，泰勒絲其實早在自己的紀錄片，提出那些框架在女人身上的標籤和雙重標準。「你要獨立但又不能太獨立；你要夠有娛樂性，但又不能夠超出大家能夠接受的娛樂範圍；你不能夠太前衛，可是要讓大家覺得你很特別；你跟大家說要接受自己，可是又不能變老……」王淨和謝盈萱，不約而同都很喜歡這部紀錄片。太過入戲的觀眾，常常帶著自己的眼鏡，錯認演員的真實面孔。

如果可以打破一個框架的話，謝盈萱想要談談那個內向羞怯的自己。「當我剛開始從事影像工作時，會覺得在這個工作環境裡，必須要成為一個外向的人。你要勇於發揮、敢於表現，擁有一個陽光正面的標籤，才能成為大家憧憬投射的樣子。但明明我不是這樣，我不是一個喜歡站在太前面的人。」主持也好、演戲也好，舞台上氣勢強大的謝盈萱，只是她選擇在工作上扮演的角色之一。「我到現在40歲，開始接受並喜歡自己，因此我想要告訴別人，內向是很棒的特質，內向也可以在工作上完成別人想像不到的事。不只是外貌長相，我們應該要可以去包容各種不同性格的人。」謝盈萱一直很想要把這件事講出來，只是過往沒有機會。

明星也是平凡人，螢幕上的光鮮亮麗，只是包裝。世俗標準的完美，只是假象。王淨直率地表示，好比她身上的橘皮組織。「我很喜歡裸體做瑜珈，然後利用每次做瑜珈的時候，好好觀看自己的身體，才發現原來我的大腿和屁股有很多的橘皮，透過這樣，我反而更加認識自己的身體。但我從來沒有想過，要把橘皮處理掉或幹嘛，因為我的身體已經跟我認識了25年，它有一些痕跡有一些皺褶，都是很正常的事情。」

剛入行的時候，有人建議王淨把臉上的斑雷射掉，因為在鏡頭面前不好看。「為了符合別人口中的漂亮，所以讓自己去承受手術的痛嗎？」王淨頓了頓語氣，想一想，「不，因為出去玩，我就是要曬太陽啊！」她選擇留下臉上的斑，大方擁抱真實的自己。

銀色高領洋裝、黑色高跟鞋、透膚黑色絲襪、黑色漆皮高跟鞋（ALL BY FERRAGAMO）；Diane 18K白金冠冕、Offrandes l'Épi de Blé de Chaumet 18K白金戒指（BOTH BY CHAUMET）。
銀色高領洋裝、黑色高跟鞋、透膚黑色絲襪、黑色漆皮高跟鞋（ALL BY FERRAGAMO）；Diane 18K白金冠冕、Offrandes l'Épi de Blé de Chaumet 18K白金戒指（BOTH BY CHAUMET）。

有一些石子被拿掉，有一些牆被推倒

最後，當一切慢慢沉澱下來，再冷靜回望《人選之人》掀起的波濤大浪，謝盈萱有了站在更高視野的體悟，「我現在不會想用父權這兩個字去討論，因為當『父』這個字出現，他可能又會陷入二元對立的刻板印象，畢竟父權邏輯也有可能出現在女性身上。我覺得反而是時候去重新思考，時間一直在滾動、世界一直在改變，許多舊的價值觀也在鬆綁，好比愈來愈多亞裔演員出現在好萊塢，迪士尼也開始重新講述更多元版本的童話故事。所以我們正在進行一個全新的轉變，一定有甚麼是你以前感到不對勁的東西，但是說不上來，可是你又知道這個東西受到過去教育規範影響，把我們渺小化。因此要把它一個個拔出來，可能需要花一些時間。」

王淨持相同看法，與其談女力，不如討論性別平等這個更廣大的議題。「生而為人，每個人都是平等的，不只是女生的力量需要被重視，LGBT的權利也需要被關注。最起碼性別不再只是一個八卦話題，尤其在性教育這塊，我們一直都是比較保守、避而不談的，因此也是時候，重新去正視兩性情感的表達，並且落實對每個人身體的尊重態度。」

你不覺得很棒嗎？彷彿深思熟慮的哲學家，謝盈萱拋出一彎美好的想像弧線，「我們在這個時間點上，目睹一個新的東西正在形成，雖然我不知道它會往哪個方向去，真的不知道。我只希望它是往更成熟、更健康的方向開展，過程中，有一些小石子被拿掉，有一些牆壁被推倒，但我們就站在這個時代的岔路口上。」眾聲喧嘩過後，或許我們都看得更清楚了，甚麼才是對自己最重要的，以及想要追尋的是甚麼。

對，就是此時此刻。未完待續的第二季，主角其實是千千萬萬個你，和千千萬萬個我，我們都是搖滾區的時代見證者。期待見證，一個更美好的世界發生。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年10月號】

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