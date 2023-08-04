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陳庭妮去到巴黎還是台灣魂 in GOOD faith

聯合新聞網／ ELLE
黃褐色羊毛抽鬚西裝外套（JASON WU）；Panthère de Cartier Altesse藍寶流蘇耳環、Panthère de Cartier Felidae祖母綠戒指（BOTH BY CARTIER）。
黃褐色羊毛抽鬚西裝外套（JASON WU）；Panthère de Cartier Altesse藍寶流蘇耳環、Panthère de Cartier Felidae祖母綠戒指（BOTH BY CARTIER）。

【EDITOR IN CHIEF_KAYT HSUEH;PROJECT DIRECTOR_DOMINIQUE CHIANG;ART DIRECTOR_SANDY YANG;PROJECT MANAGER_JUNE HOWELL;PHOTOGRAPHER_ICURA CHIANG;STYLIST_KATE CHEN;STYLING ASSISTANTS_VIVIAN LU, LEIGH UY;MAKE UP_HOU YI JU;HAIR_JOSHUA LIAO;TEXT_ALLISON CHEN;EDIT_DOMINIQUE CHIANG;SPECIAL THANKS_LEI BLANK】

成為演員後，隱身於各式各樣的角色中，陳庭妮曾因此迷失在不同的人生故事裡；而現在的她，享受獨處且不再過度追求完美，不疾不徐地以自己的步調前行，活成舒適又自在的樣貌。

自認是矛盾的人，易感又理性，例如上一秒，她才條理分明地分享角色進出的儀式感，下一秒，聊到宛如再生父母般存在的經紀人，陳庭妮頓時間紅了眼眶、潸然淚下，感謝之情溢於言表。尋找衛生紙準備遞上的同時，很難不被她那份真摯給打動，不論在鏡頭前或後，她都保持著一貫的真誠與善良，只要踏入陳庭妮所在的攝影棚大門，就是天南地北聊著天的畫面。

距離上次封面拍攝相隔不到一年，這段期間她參與演出的戲劇作品不間斷，從電影《本日公休》的造型師「阿欣」到《最佳利益2&3》的律師「余芝綺」，游刃有餘地穿梭於各行各業，其中黑化的余芝綺更是讓觀眾印象深刻。對父親見死不救、親手送哥哥入獄，忍耐已久的壓抑心情一次爆發，角色的心境轉折極為細膩，「在演《最佳利益》的時候其實蠻爽的，那是沒包袱的表演，因為你在現實生活中不可能這麼合理地做那些事情。」

有趣的是，縱使芝綺在多數人眼中是狠角色，可陳庭妮創造她的初始，仍以好人設定作為開端去鋪陳：「我以前是絕對本善派，但越長越大對這件事情稍微動搖，當你閱歷越多，就會知道世界上沒有這麼多的絕對。」她看得豁達，不輕言定義所謂的好人與壞人，「人性本善是我的信念，所以對我來說，演壞人殺青之後，會需要比較長的時間讓自己回歸到本我，必須重新導航，因為你等於開拓出一條新的道路，就像心靈這塊田是一個重劃區。」

交出真誠的自己，創作才會動人

問她怎麼自我修復、回歸陳庭妮身分，她不諱言自己越來越孤僻了，「我本來就是一個不排斥獨處的人，但我現在更喜歡。我覺得我喜歡躲在故事裡，去讓自己漂流一下，感受一下我到底是誰，真的不知道這到底是年紀的關係，還是我的工作性質（笑）」。她說白色是現階段的顏色狀態，從混濁變清澈，也是因為更加認識自己。「我覺得不管是什麼樣的表演者，一定要非常真誠，要正視自己好的或不好的那一面，再拿出來給別人看，我很希望可以一直保持真誠地面對自己和我的作品，不管別人對它的評價，或是我跟這個角色一起經歷過什麼。」

她有感而發地說，這一趟路走起來是寂寞的，為了打開感官創作、把視野變得飽滿，毫無保留地獨自面對內心起伏變化，和周遭事物產生連結，把自己當作傳遞故事跟能量的媒介，加上快步調的工作模式，既傷神又傷心。每當內耗襲來、情緒受到波及，會經歷不斷拉扯，她卻始終清楚明白是被什麼召喚回來。「當你整理好情緒再冷靜回想，還想再拍嗎？你的職業還可以感動到你自己嗎？那答案很真實，不會有任何的遲疑，會覺得好想再回到故事裡喔。」

於是她適時設置停損點，把生活變得簡單，陳庭妮流露出渴望的眼神，「人的一輩子不可能都是處於最幸福最快樂的上升期階段，一定有很多故事是正處於地獄中，那你也得陪角色一起經歷那段。每個角色或多或少都會留下東西，她們都在我的重劃區蓋了一棟房子。」她的形容總是浪漫，「有時候要堅持信念也必須非常勇敢，現在做的事也許不主流，也許不會有流量，但你就是要堅持啊，那才是你。我覺得這是現在快時尚、自媒體、網路變得很頻繁之後，大家必須要去學習的事情，要沉得住氣真的很難，所以反而更重要，這件事也才迷人啊！」

淺色牛仔排扣上衣、淺色牛仔窄身裙、寬帽沿羊毛禮帽（ALL BY NINA RICCI）；卡地亞頂級珠寶系列Ocelle蛋白石及祖母綠耳環、項鍊（BOTH BY CARTIER）。
淺色牛仔排扣上衣、淺色牛仔窄身裙、寬帽沿羊毛禮帽（ALL BY NINA RICCI）；卡地亞頂級珠寶系列Ocelle蛋白石及祖母綠耳環、項鍊（BOTH BY CARTIER）。

身為演員的使命感

多年前，她曾提及任何形式的創作者都應懷抱著強大的使命感，究竟陳庭妮口中的演員使命感是什麼？原以為她會振振有詞地解釋，想不到問題一拋出，馬上不掩飾地大笑出聲，看起來還有些難為情的樣子，「我以前會講這句話，好像把自己想得太偉大了！對不起，我現在要反駁，先跟幾年前的自己說聲：不好意思，你真的沒有這麼偉大，什麼使命感啊，還好吧，這不就是你的職業嗎？」

吐槽過往發言不嘴軟，她笑得合不攏嘴，並開始解釋給我們聽：「我那時候就是個乖乖牌，所以會覺得我有使命感，要讓大家都看到我快樂的一面，我不要把不快樂的地方展現給別人看，也不想把我的情緒煩惱丟給別人，觀眾可以藉由看了我的角色得到一些共感、被療癒到。」說到底，陳庭妮對自己相當嚴格，以前甚至一味地追求100分，從詮釋角色到做訪問、拍攝雜誌封面，她擔心得多，不想辜負全體工作人員投入的辛勞，可是只要狀態越緊繃，越容易表現失常。

「以前在做角色功課的時候，總是會很有條理地說角色走到這是起承轉合、這場戲是重要轉折點，但想太多反而會做得不好。越長越大之後，我就會覺得那麼完美無瑕，然後呢？我好像沒有靈魂耶……」她一方面意識到矯枉過正，另一方面也漸漸和固執的自己和解，「每個人每個階段一定都會經歷不開心，這幾年我一直告訴我自己，相信大家、交給緣分和宇宙，每一個moment 都是最後的moment，不再把自己逼得很緊，就算今天撞擊得不夠完美，那你又怎麼知道不完美後的你是什麼樣子？」

理性妮妮再度上線，她繼續自問自答：「有時候我就在想，何謂快樂？何謂完美？可能有些真實的角色很不完美，雖然他跌跌撞撞的，但是他很勇敢、沒有放棄，我也被鼓勵到了；或者我今天去看了一部很悲傷的電影，我哭到走出影廳還在哭，我不是笑的，可是我回想整天會覺得我很幸福快樂，那不是一件很衝突的事嗎？」

咖啡色透紗上衣、黑色尼龍緊身褲襪、黑色羊毛罩衫、黑色緞面高跟鞋（ALL BY SAINT LAURENT）； 黑色Bralette（DIOR）；卡地亞頂級珠寶系列Sand Aspis鑽石耳環、鑽石項鍊、 Indomptables de Cartier雙獸首斑馬與美洲豹戒指（ALL BY CARTIER）。
咖啡色透紗上衣、黑色尼龍緊身褲襪、黑色羊毛罩衫、黑色緞面高跟鞋（ALL BY SAINT LAURENT）； 黑色Bralette（DIOR）；卡地亞頂級珠寶系列Sand Aspis鑽石耳環、鑽石項鍊、 Indomptables de Cartier雙獸首斑馬與美洲豹戒指（ALL BY CARTIER）。

迷人的魔幻時刻

觀眾會感動，演員本身亦是。她說，那份動容可遇不可求。「用大自然來形容的話，就是一天24小時，大家會覺得最漂亮的時間點是magic hour，像是夕陽要下山前的那5分鐘，或是太陽剛升起的那5分鐘日出，它非常的短，而且也不一定每天都看得到。現在因為比較了解整個運作模式，追求的是細節精準，當專業度呈現出來的時候，magic hour就會出現了。」而對陳庭妮來說，magic hour迸發的時刻，便是持續對熱愛的表演保有悸動的關鍵。

雖然不時嚷嚷著哪天退休要回深山隱居反璞歸真，但閃閃發光的炙熱眼神騙不了人，用作品和觀眾構築對話橋樑，她沒有刻意要證明自己的能耐，抑或和誰較量，純粹是把握當下的機會。「人生只能走一遭，假如我把所有的時間都花在羨慕別人，沒有去珍惜現在自己擁有的會很可惜，甚至到80、90歲再度回想一生的時候，我覺得我會後悔。享受我擁有的每一天，該是我的就會是我的。」

肯定會有得失心，可她沒有因此給自己施加莫名的壓力。「成人的世界，不是你努力就一定會得到，很多時候是運氣。偶爾也會覺得，我明明比別人努力，為什麼不是我？但這就是沒有原因，把自己搖醒吧！如果永遠要去追尋為什麼，直到死掉這題都不會有答案的，再轉頭看一下自己已經擁有的一切，就會發現其實還是很幸福。」

膚色透紗上衣、膚色透紗細肩帶背心、膚色透紗流蘇裙（ALL BY JASON WU）；卡地亞頂級珠寶系列Voltea珊瑚耳環、珊瑚項鍊（BOTH BY CARTIER）。 白色背心（LOUIS VUITTON）；卡地亞頂級珠寶系列Unda祖母綠耳環、戒指（BOTH BY CARTIER）。
膚色透紗上衣、膚色透紗細肩帶背心、膚色透紗流蘇裙（ALL BY JASON WU）；卡地亞頂級珠寶系列Voltea珊瑚耳環、珊瑚項鍊（BOTH BY CARTIER）。 白色背心（LOUIS VUITTON）；卡地亞頂級珠寶系列Unda祖母綠耳環、戒指（BOTH BY CARTIER）。

不張揚的愜意生活

她的與世無爭，倒也不是佛系，而是把重心和注意力放在自己身上，造就出那無所畏懼的自信，步調慢且凡事悠哉，看似毫不費力的生活著，一如法國人那般優雅隨興。曾走訪巴黎多次的陳庭妮，想起許多人總羨慕法國人活得精緻又出彩，縱使她也喜歡透過旅遊體驗本地人的生活模式，仍明白文化底蘊截然不同，骨子裡也明顯存有「超台」的靈魂。

「因為我工作的關係真的太容易去其他國家，這時候就會知道其實自己還是很台，還是最習慣這裡的生活方式跟狀態。像我去巴黎時裝週，飲食就是超台，我一定要喝熱湯、要吃白飯。好多人都喜歡吃西餐，但是當每天在做這件事情時，你會滿足嗎？其實不會耶，反而會開始想念原本習慣的。例如我每次回家，就是要去吃一碗麵線，或是吃傳統美而美早餐。這就是這片土地帶給我的滋養，你會羨慕別人，可是當它變成你的全部時，不是我的安全舒適圈。」

如何在台北活出法式優雅生活？「先把鬧鐘關掉，還有取消你的Uber Eats、自己做早餐吧（笑），因為你要先勇敢地放下本來習慣的事情！」陳庭妮答得毫不猶豫，還忍不住對大夥兒喊話：「不要再羨慕別人的生活型態了，可以保留適合自己的態度，可不要完全複製貼上，否則你會四不像。」她說，愛我們所擁有的，心靈自會感到富足。

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年8月號】

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