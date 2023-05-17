邵雨薇披時髦婚紗 曝愛情保鮮秘訣：結婚不是終點

【PROJECT MANAGER_DOMINIQUE CHIANG;ART DIRECTOR_SANDY YANG;PHOTOS_HEDY CHANG;HAIR_ISIAH（邵雨薇）, FRANKIE CHEN（MODELS）;MAKEUP_LEE HSIAO WEN（邵雨薇）, FRANKIE CHEN（MODELS）;STYLING_KATHY HSU;MODELS_TED YANG, YANG BUG, LEE KUAN-LING, CHE-HAO CHANG @ HUNG DANCE;TEXT_JONE HOWELL;EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

本期ELLE Wedding春夏號邀請到邵雨薇披上時髦婚紗，工作忙碌的她，很懂得讓愛情保鮮，邵雨薇說：「我的個性喜歡嚐鮮，喜歡學習很多東西，讓自己維持新鮮，跟另一半聊天的話題也很新鮮。因為對方也是這樣的人，所以保持新鮮的過程當中，用不同的生活體驗和彼此分享，或帶著彼此一起體驗，我覺得這就是愛情保存新鮮的方式吧！」

每次參加婚禮，最讓邵雨薇感動的橋段是看新人的成長影片，她提到參加自己好朋友的婚禮，「我們一起長大，看著對方交過不同的男朋友，歷經千辛萬苦終於找到真愛，為她開心！」因為拍戲及工作，她拍過非常多的婚紗，她開玩笑：「穿過很多婚紗、結了很多婚、孩子生了幾個、活了幾輩子！」對於婚紗的想像，她認為簡單優雅就好，將來還可以傳承！

茫茫人海中，萬中選一，誰才是我的Mr. Right？邵雨薇披上時髦婚紗，道出每個女孩的心聲！在愛情中跌跌撞撞成長，終找到自己的Mr. Right，她與新嫁娘分享自己如何在愛裡成長，鼓勵女生愛自己，愛情之路才會走得更穩健、更長遠！邵雨薇是個理性的女子，「當我的理性跟感性拔河的時候，大部分時間還是理性比感性多，我會問自己：『我的感性那一面收到哪裡去了？』有時候看著太理智的自己，有點陌生。」從小就理性的她，理性是一種武裝，她不會流露太多的情感。即使在愛情裡，同樣是理性凌駕感性。隨著年紀增長， 她越來越想表達自己的情感，即使當下有點瘋、有點丟臉，甚至有點不好意思，但她不想後悔！她相信只要真心表達，無論結果如何，都是好的。

身為演員，也在不同的戲劇中經歷了各式各樣的愛情，她分享：「演員的身份磨平我的性格，我在情感上變得比較圓滑，也不太喜歡生氣了。因為戲劇裡的戀愛，無論是轟轟烈烈或是平平淡淡，都教會了我從不同人的立場看感情。演員比一般人多活了很多體驗，所以會覺得很多事情是小事情，沒有必要為了一時情緒說出不好聽的話，或讓彼此不舒服。」小時候的她，談起戀愛非常做自己，不管別人怎麼想，甚至有時候寧願跟朋友約，也不跟男朋友見面，覺得談戀愛很容易，不懂得珍惜。但是長大後，她漸漸明白愛情得來不易，於是她更懂得珍惜，真心對待感情，是強烈的對比。即使跌跌撞撞，她依然相信愛情，「雖然不一定天長地久， 但當下的每一刻去相信他，真心實踐我們彼此的愛意，就蠻好的。」

粉色造型連身衣（BOB JIAN）；粉色褲襪（RUI）；紅色高跟鞋（LOEWE）。

理解自己，才能獲得幸福的感情

愛情路上的一路走來，讓她體認要找到自己的Mr. Right，首先最重要先理解自己想要什麼！「以前年紀比較輕，不清楚自己到底在追求什麼？有點盲目撞來撞去。到後來，開始認識了自己之後，特別是30歲之後是我的人生轉變期，我開始從家人身上找回安全感，不再讓戀愛成為安全感的唯一來源。」邵雨薇坦承過去跟家人的感情較為疏遠，因此談戀愛才會有安全感，「當我面臨感情空窗期，會讓我很崩潰，這樣非常不健康！」30歲之後，她跟家人修復關係，變得親近，從家人身上獲得滿足與安心，了解無論發生什麼事，家人都會給予自己溫暖的陪伴。「理解自己想要什麼，才能獲得幸福的感情！當我愛自己，會有一種完整感。即使不完整，也碰到一位願意接納自己不完整的人，就是最好的結果。」

工作忙碌的她，非常懂得讓愛情常保新鮮，邵雨薇說：「我的個性就是喜歡嚐鮮的人，我喜歡學習很多東西，例如：我雖然不懂藝術，但是跑去看畫，了解背後的故事與歷史。讓自己維持新鮮，跟另一半聊天的話題也很新鮮。因為對方也是這樣的人，所以保持新鮮的過程當中，用不同的生活體驗和彼此分享，或是帶著彼此一起體驗，我覺得這就是愛情保存新鮮的方式吧！」對現階段的她，幸福就像愛情一樣，當下覺得幸福就是幸福，每一刻都是真的，努力維持著，幸福就是快樂吧！

白色珠珠編織流蘇洋裝（FANJINRUEI）；白色露趾高跟鞋（MANOLO BLAHNIK）；18K白 金方形鑽石耳環、18K黑金蛋白石鑽石手鐲（BOTH BY GEMMIE JEWELRY）。

水下婚紗 難忘回憶

每次參加婚禮，最讓邵雨薇感動的橋段是看新郎新娘的成長影片，總是令她非常感動！回想參加姊姊的婚禮，本來應該是最感動的婚禮，但是一家人個性都太理性、太「矜」了，別人家女兒婚禮都爆哭，但是自己爸媽反而害羞尷尬，讓邵雨薇內心著急：「你們哭啊！幹嘛不哭！我很想丟一個催淚的東西，讓他們看影片催淚一下，我都氣哭了！」她苦笑著說，由於家人不擅長傳達情感，本來該感動的婚禮卻太理智，讓她惋惜！反而參加自己好朋友的婚禮，她爆哭！「因為我們一起長大，看著新娘交往過不同的男朋友，曾受到傷害，歷經千辛萬苦終於找到真愛，為她開心，現在孩子也生了兩個，一男一女，超幸福！」

因為拍戲及工作的機會，邵雨薇也拍過非常多的婚紗，她開玩笑說：「穿過很多婚紗、結了很多婚、孩子生了幾個、活了幾輩子！」談到印象最深刻的一次，是為自己個人數位雜誌《Vénus》拍攝水下婚紗！她和林柏宏因影集《2049》結緣，也因劇情需求，兩人學會潛水，並開始關注水下攝影作品，於是找來林柏宏作為她的水下搭檔。「既然我們都學會潛水，就不要浪費技能，所以決定一起拍水下婚紗，以古董婚紗呈現。記得拍攝當時是很冷的春天，必須下水的一瞬間馬上拍攝，否則就會變成瘋婆子。」她笑著說，受過潛水訓練的她，最長能夠在水中憋氣三分半鐘，超厲害！也順利完成一次絕美的水下婚紗，她感激地說：「謝謝柏宏成全我！」

對於婚紗的想像，邵雨薇認為簡單優雅就好，將來還可以傳承，是她所嚮往的！這次為ELLE拍攝的婚紗，邵雨薇覺得每一套都非常特別，有創意！「通常拍雜誌都是其中一套特別，其他都是甜美、漂亮，但是這次拍攝每一套都非常特別。」她印象最深是第一套，很多白色珠珠串在一起重達12公斤在身上，腳踩高跟鞋，全部壓力都在腳背上，但是拍出來的效果非常好！不同過去拍攝婚紗照，這次呈現了邵雨薇私下更多的面向，壞壞的樣子、慵懶的樣子，很有趣、很自由，她說：「像是在表達結婚是一件有趣、好玩的事情，不要太束縛自己！」

這次拍攝還特別準備了邵雨薇成長的照片，作為拍攝的背景道具，彷彿就像婚禮會看到新人的成長影片。看著她一張張的兒時照片，邵雨薇談起點點滴滴的回憶，從小她就是運動健將，身上還掛了第一名的獎牌，每次跑步不是跑第一棒，不然就是最後一棒，飛毛腿無誤！「小時候就是停不下來，到處跳來跳去像猴子。」還有一張她幼稚園的沙龍照，讓她印象深刻，因為從小就又黑又瘦小，相較於姊姊長得又白又可愛，她是個沒人注意的小孩，但是拍攝沙龍照的那一天，她卯足全力擺拍，心裡想：「我要贏過她（姊姊）！我每一張照片都要比她漂亮！」邵雨薇一邊回想，一邊大笑起來！

談起周邊朋友的婚紗經驗，有單身的朋友也拍婚紗照，她談到：「我的朋友連男朋友都沒有就先拍婚紗。她想要感受此刻的自己很漂亮，拍婚紗可以看見漂亮的自己，是年輕女生的夢想。當妳獨立完成這個小夢想，是對自己在那個年齡很大的鼓勵！」現代女生不用為了穿婚紗而結婚，只要想拍婚紗，單身又何妨？她也談到自己另一位朋友結完婚過幾年才拍婚紗，兩個小孩也一起穿婚紗入鏡，非常有意義！兩三年前，邵雨薇也跟家人一起拍了家庭婚紗照，不但爸爸媽媽穿上婚紗與西裝，家中三姐妹也都穿上白禮服，全家一起拍沙龍照，「爸媽非常開心，比我們三個女兒還開心，真的很有意義！」爸媽將家庭婚紗照洗出來，大大地掛在家中，家人的感情因此越來越好。

邵雨薇：白色婚紗（LINLI WEDDING）；紅色愛心包包（MOSCHINO）；墨鏡（GENTLE MONSTER）；18K黑金V形鑽石戒指飾水滴形紅碧璽、18K白金雙心鑽石戒指（BOTH BY GEMMIE JEWELRY）。 模特，由左至右：Yang Bug：黑色polo衫（JOHN VARVATOS）；黑色釦環皮鞋（BOSS）；Ted Yang：私物。張哲豪：黑色連身褲（HERMÈS）；李冠霖：黑色長褲（ALLSAINTS）；黑色長靴（MSGM）。

不同階段的理財之道

對新人來說，理財也是非常重要的一環。而邵雨薇是一個很有賺錢頭腦的女生，年輕時就懂得透過網拍來增加自己的多元收入。她分享不同階段需要有不同的理財方式，「當我是小資女的時候，要先算清楚能花多少錢，當時即便我很窮，還是每個月存兩千元儲蓄險，讓自己未來財務上有安全感。」現在的她，也執行存股計畫，希望未來可以領股利當零用錢。所有新嫁娘都該學起來聰明理財，未來步入婚姻，有了寶寶，也還是可以讓自己有額外的收入來源。最近也開始買畫的邵雨薇，把藝術當成興趣也是投資，「我剛開始理解藝術，沒有以賺大錢做考量，不會當成一個生意，雖然藝術有價，但也是無價的存在，至少現在買自己喜歡的東西，把錢錢變成喜歡的樣子，投資快樂的心情，也算是一種投資！」她微笑地說。

邵雨薇給適婚年齡仍單身的女性的話，「我覺得結婚不是終點，不需要太過於執著這兩個字或這一張紙，我覺得那種陪伴，是當妳身邊有一個非血緣關係，可是妳卻非常珍惜的人，那就是家人。這兩字特別用力抓住太沈重。珍惜，妳現在心中所認定的家人與愛人，就夠了。」現在的邵雨薇，30而立成熟又美麗，穿上各式各樣的個性婚紗，綻放自信、自在的魅力光芒！

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年5月號】