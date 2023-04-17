人氣男團OZONE 追夢少年的內心獨白：一直沒有把自己當偶像

【PROJECT MANAGER_DOMINIQUE CHIANG;ART DIRECTOR_SANDY YANG;PHOTOGRAPHER_HEDY CHANG;STYLING_JOEY LIN;MAKE UP_KAREN CHANG, HUANG KAI YU AT 美少女工作室PRETTY COOL;HAIR_ANDY CAO AT PROHAIR;TEXT_ALLISON CHEN;EDIT_DOMINIQUE CHIANG】

本月ELLE雙封面人物繼先前登場的太妍，再迎來人氣男團Ozone。出道半年，將Ozone的履歷表攤開盡是輝煌佳績。是金子總會發光，但成功絕非偶然，若沒有閉門耕耘的歲月，他們不會是現在閃閃發光的少年。而Ozone更被視為新生代偶像天團潛力股。

佳辰說「偶像在每個人的青春裡面扮演一個很重要的角色。我也曾是追星族，因為偶像的關係，我可以知道我想要成為什麼樣的人。」；煥鈞分享「我一直沒有把自己當偶像，我只是在做喜歡的事情而已。」

商演活動邀約不斷、手上握有品牌代言、北中南三場簽唱會萬人空巷，以及演唱會門票三十秒全數銷售一空，出道半年，將Ozone的履歷表攤開盡是輝煌佳績。是金子總會發光，但成功絕非偶然，若沒有閉門耕耘的那些歲月，他們不會是現在閃閃發光的少年。

「Hello，大家好，我們是Ozone。」六人到齊坐定，子翔不疑有他的帶頭喊出耳熟能詳的招呼語。不同於年前每日滿檔的演出行程，這陣子Ozone在媒體或螢光幕前的身影大幅減少，如火如荼準備著4/15、4/16在台北流行音樂中心的專場演唱會。儲備能量的這些日子，他們特別想念粉絲和舞臺的悸動。

Ozone成軍後掀起一陣波瀾，被視為新生代偶像天團潛力股，各種無以名狀的枷鎖不斷地累加。也許他們的出現顛覆了過往市場上對偶像的認知，但骨子裡也不願服輸，不想被當小朋友看待，期許能夠藉由實力，循序漸進的突破既定框架。

「我覺得偶像在每個人的青春裡面扮演一個很重要的角色。我以前也是一個追星族，因為偶像的關係，我可以知道我想要成為什麼樣的人，或是以後想要過什麼生活。」佳辰語氣滿是感謝，對自己能夠變成別人口中的偶像或榜樣感到榮幸，一如自己曾也是崇拜偶像的角色，受到他們激勵而走到這步。向來習慣最後發言的文廷說：「我希望可以成為讓人學習的對象。我覺得偶像是一把雙面刃，做得好的話，大家會向他學習，在某些時刻成為心靈支柱，可是做不好也會被拿來當成教材。」

每個文化都有其存在價值，祖安、哲言點頭認同，不管開心難過，透過音樂作品產生連結。那份無條件的陪伴之情，讓使命感油然而生，必須比任何人堅定自己的想法，不容半點遲疑。佳辰：「要知道現在在幹嘛、想要什麼，因為這樣才可以去影響到別人。假設我對於自己的事情都一問三不知的話，那對別人來說，我也會是一個很模糊的存在。偶像就是要給喜歡自己的人指引方向。」

子翔倚靠在哲言肩上，以迷濛眼神說出大道理，「別人對偶像的定義感覺是100分，事實上我們沒有不一樣。這個年紀做這份工作是在大家面前長大，有點像養成系的感覺吧，我們也在努力學習，盡力做到100 分。可以犯錯，但不要去苛責自己。」punchline來得措 手不及，他看得淡然，與其當作壓力，不如將其視為動力。

「我一直沒有把自己當偶像，」煥鈞露出一貫的認真表情，「我只是在做喜歡的事情而已。今天因為我們在做喜歡的事情而被其他人認識，所以大家會比較放大檢視，或者對我們抱有其他的希望，但偶像不一定是要做些什麼或去改變什麼，而是你發自內心喜歡這件事情，嘗試做出你心裡的想法，其他人認可了，才會達到所謂的改變。」

這份情感是雙向的，粉絲說，Ozone的出現讓心靈獲得救贖；對他們而言，粉絲的存在，為自己平庸的追夢人生，增添一抹華麗的色彩。賭上青春，拼了命證明能夠征服一切，投以的炙熱目光是善意也好指教也罷，只要台下還有觀眾、歡呼應援聲未消退，這群平均年齡22歲的追夢少年，仍會繼續全力以赴在舞臺上嶄露鋒芒。

（左起）文廷：白色襯衫、西裝外套、金屬項鍊；子翔：白色繫帶襯衫、寬版長褲、印花外套、休閒鞋；佳辰：黑色繫帶襯衫、寬版大衣、造型項鍊；煥鈞：緹花襯衫、寬版長褲、白色立體圖騰大衣；祖安：印花襯衫、黑色寬版長褲、墜飾腰帶寬版大衣、休閒鞋；哲言：繫帶襯衫、寬版長褲、休閒鞋（ALL BY LOUIS VUITTON）。

祖安：「現在閉關修練，很久沒看到粉絲，有點小小的孤單，但這個孤單，對我來說是一個蠻重要的過程，因為在這段時間我做任何事情都可以很沉著，仔細思考每件事。」

佳辰：「我還在學習怎麼愛自己。我看《青春養成記》這部電影學到蠻多的，我覺得是要愛完整的自己，包括缺點，還有那些可能做不好的地方，不是只有光鮮亮麗那面。」

哲言：「沒有人天生就有自信，這件事情是別人給予你的所以要獲得自信之前，你要先去接受別人對你的稱讚，講十次聽不下去，講二十次總會聽進去。當你擁有自信、開始愛自己後，就會打敗你對自我的疑慮。」

文廷：「我覺得偶像是一把雙面刃，做得好的話，大家會向他學習，在某些時刻成為心靈支柱，可是做不好也會被拿來當成教材。我對偶像文化的看法是，希望我可以成為讓人學習的對象。」

子翔：「別人對偶像的定義感覺是100分，事實上我們沒有不一樣。可能有時候沒有辦法達到，但是我們會盡力做到100分。這個年紀，做這份工作的話就是在大家面前長大，有點像養成系的感覺吧。我們也在努力學習，可以犯錯，但不要去苛責自己。」

煥鈞：「我一直沒有把自己當偶像，我只是在做喜歡的事情而已。偶像不一定是要做些什麼或去改變什麼，而是你發自內心喜歡這件事情，然後嘗試做出你心裡的想法，其他人認可了你的想法，才會達到所謂的改變這件事。」

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年4月號】