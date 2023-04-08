TAEYEON太妍 Brand New ME 現在過去未來

【PHOTOGRAPHER_YOON JI YONG;PROJECT MANAGER_CLAIRE PAN;REALIZATION & TEXT_SANDY HSU;STYLING_QUENTI LU, UM A REUM;ART DIRECTOR_SANDY YANG;MAKE UP_NAKYEUM LEE;HAIR STYLIST_ILJUNG LEE;HAIR STYLIST ASSISTANT_DONGHO YOO;INTERVIEW & TRANSLATION_CLAIRE PAN;VIDEO PHOTOGRAPHER_KANGHO LEE;VIDEO EDITOR_DORIS LAI】

在舞台上，信聽女王太妍一開口，清澈高亢的歌聲彷彿能穿透人的內心，讓時間與目光都為她暫停，出道16年，太妍那股依舊靈動且獨特的個人色彩，尤如精靈般熠熠閃耀著、吸引著。

有別於舞台上光芒四射、傾注全力想把最好的表現留存於觀眾心中的樣子，私下的太妍是出了名的愛宅在家，甚至可以10天以上都不踏出家門，因此讓她有了「宅精靈」稱號，加上近幾年疫情的影響之下，讓太妍窩在家中的時間也增加許多，「我在家很忙的原因大概都是把時間花在皮膚管理，包括片狀面膜、泥狀面膜與霜狀面膜等都會使用，我很享受敷面膜的過程，在家時總是按部就班執行這些居家護膚的日常步驟。以前在家會做美甲，最近收手了，因為有密集的拍攝行程，造型會一直需要更換所以就放棄自己做。近期，我也花非常多時間在觀看OTT影音串流平台，像是Netflix等等，幾乎韓國所有的OTT平台都註冊會員了。從日常保養到餵食Zero，然後和新朋友Netflix培養感情，我在家時可能比平常在外面還忙碌呢。」

說到愛犬，太妍眼裡流露著無限溫暖，還有看著毛小孩的自豪，「對我來說Zero有超多魅力點，首先，他毛長長的時候和修剪後的樣子完全是兩個模樣，這樣的反轉魅力讓我覺得很可愛！ 還有他冷靜和古靈精怪的表情、有自我主張很會表達意見，當他有想要的東西，比起自己手忙腳亂他反而會輕觸著我、手很靈活地像貓咪般，這些小小的行動在我眼中都極為可愛。而且Zero性格上跟我也有很多相像的部分，在家時總是安靜地待在自己熟悉的位置，喜歡吹吹風、體力也很差這點真的蠻相似的。」

對於許多歌迷來說，聆聽太妍歌聲是自我充電的一種良藥，在她的聲音中能感受到春季般輕柔溫暖的呢喃，也裝載著冬日深入肌膚的穿透清冷，她以歌聲撫慰一塊塊需要治癒的靈魂碎片，重新拼湊為完整的個體，然而對太妍來說，自己的內心需要有條不紊地梳理和規劃，在腦海中組裝為清晰的形體後，才能給予自我安定的力量，「我的MBTI是INFJ，習慣規劃的J型計劃型人類，喜歡把接下來要做的事情提前規劃好、甚至列表整理出來才會獲得安全感，在把思緒整理清楚與計劃明朗時，我會感到滿足並產生能量，於各種計畫的片刻和過程中感到自在跟安心。我也在慢慢學習用較為從容客觀的角度看待自己、去熟悉如何去表達內心的狀態跟情緒。」

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從突破中認識未見過的自己

在歌唱上，太妍已經證明了自己實力，但她沒有停下腳步，出乎意料地成為綜藝節目《驚人的星期六》固定成員，展現前所未見的綜藝才能，這是個讓粉絲驚訝又驚喜的選擇，太妍漸漸流露出更加從容開朗的面貌，與過去相比，對她來說不只單單是認識了全新的自己，更是職涯上的一大突破，「我受到很多正向的影響，尤其確實感受到自己心態上變得更加樂觀，透過《驚人的星期六》對於藝能的想法也產生諸多變化。在錄製《驚人的星期六》的過程裡，不完全是戰戰兢兢地工作，我發覺了能夠享受當下和嘗試自我表達的方法，可以說我現階段的職業滿足度是最高等級的！」

用盡全力愛著「少女時代」

去年迎來出道15週年的少女時代，在出道日發行正規七輯〈FOREVER 1〉對少女時代與粉絲來說，已經超越慶祝或紀念的意義，而是一種回往過去的感謝，更是重新凝聚歌手與粉絲為一體的悸動，少女時代成員們彼此是超過15年的工作夥伴也是摯友般的存在，更如家人一個眼神就懂彼此的心思，太妍談到「與成員們一起度過的時間很長，我想組合能長壽的秘訣是在這些歲月裡累積下來對於彼此之間的信任吧。不需要每天頻繁地聯繫，大概是因為已經很了解對方、用同樣珍視這些情誼的心情去互相理解彼此的差異，信任才能自然而然地走到現在。這五年來大家各自進行了solo活動，直到〈FOREVER 1〉又將成員們再次集合，久違的團聚令人感到非常幸福，熱鬧的氛圍讓我想起很多以前少女時代的回憶，真的很懷念也很有趣。」

15年的時間讓少女們褪下青春稚氣，蛻變為帶著從容、散發前輩美的獨立個體，愛著「少女時代」這團體的心，任誰都贏不了她們，「可能會覺得這樣的回答有點悲傷，但我認為永遠是不存在的。人們總是在各個階段必須得面對離別，雖然總是在心裡期盼著所珍視的人事物可以一直持續下去，但以現實面來思考的話，永遠是很難存在的…而我們不過都是在為了維持那些盼望可達成的永恆、把握那些珍貴的事物而用盡全力而已。」

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致過去的太妍：去旅行吧！

因為是時隔好一陣子的雜誌拍攝，太妍在拍攝現場充滿著活力，展演著一套套帥氣的服裝與變換表情，讓她開心地直呼真的很有趣！拍攝過程好像也發現了一些自己以前不知道的面貌，想到可以讓粉絲看到自己新的模樣，太妍雀躍地透露期待，「記得在台北開個人演唱會的時候SONE非常有Sense，當時收到『太妍大人，心動怎麼辦』翻字令我依舊印象深刻，因為太想收藏那個瞬間，還將影片上傳到IG保存著，在少女時代演唱會時也給予了很多帥氣的應援活動，記憶裡總是以愉快的心情享受演出，粉絲們對應援應該是真心的（笑）！一起製造了很多美好的回憶，非常謝謝。2020年的亞巡因為疫情沒能成行見不到大家很可惜，今年我和SONE親口說好要舉行演唱會，為了遵守這個約定，我會努力用心籌備，到時候如果能見到大家，會以可以留在記憶裡更久更深刻的演出和大家問候的。請多多期待！」

現在的太妍懂得慢下腳步，在前進的過程中帶著好奇心與順其自然的態度，如尋找寶藏般發掘自己那些未曾發現、卻隱隱閃耀著光芒的面向，不要倉促地邁出步伐，而是……「如果回到出道初期，作為前輩，我應該會告訴過去的自己『去旅行吧！』雖然出道初期忙碌到暈頭轉向，可能也沒辦法去太遠的地方，但在有空檔的時間還是要出去轉換心情、讓自己喘一口氣。會想要告訴過去的自己即使再怎麼忙碌、就算硬擠出時間，也要找到讓自己釋放壓力的解方，才能更有餘裕地在這個職業生涯裡走得長久。」

【完整內容請見ELLE雜誌 2023年4月號】