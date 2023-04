從鄉民老婆到R&B小天后 吳卓源揭習慣獨自凝視傷疤：可以發洩在音樂裡

【PROJECT MANAGER_ SANDY HSU;PHOTOGRAPHER_HAZEL CHIU;ART DIRECTOR_SANDY YANG;STYLING_CHEN YU;MAKEUP_NAOMIPP;HAIR_AMBER AT 80'S;INTERVIEW&TEXT_ALLISON_CHEN;PHOTOGRAPHER ASSISTANT_VITA LIU, YING HAN, MIAO CHIA SHU;STYLING ASSISTANT_POGA LIN;NAIL_PARTNER IN CRIME】

本期ELLE ACCESSORIES邀請到有「鄉民老婆」Julia吳卓源拍攝封面,她吐露「我愛的歌沒一首是紅的,通常是專輯裡點播率最少的那首!」但她轉念一想「沒關係,我已經很幸運可以做出來這首歌了,一定會有一些人是喜歡的。如果是在做專輯的話,不是我自己爽就好,還是會顧到大家,選琅琅上口的去當主打歌,然後我自己私心很喜歡的歌,把它們塞在裡面(笑)」她相信商業跟藝術能並存,現在市場有這麼多不同音樂風格,無法迎合每個人,但是要誠實地面對自己做的音樂,跟想要做的東西。

台上,Julia恣意的隨著音樂律動,搭配那極具磁性的渾厚慵懶嗓音,聽眾一不小心就掉入她的魅力漩渦且久久無法自拔;當她關掉表演模式,一開口那句「米納桑」,卻又讓人莞爾一笑。外表看起來高冷有距離,但性格無厘頭又不造作,任何人設在她身上都不成立,縱使被稱為遙不可及的女神,可在Instagram上,更多時候我們看見的是脂粉未施,抑或意義不明的#啾ㄟ五欸某欸,那股反轉魅力著實收割無數人的心。當我們用新生代R&B小天后定義她的時候,Julia早就跳脫熟悉的舒適圈,尋覓下一個可能。

做音樂的純粹

若《2622》是她的畢業作,《IDFK》即是新篇章。Julia不再是當年哼唱著節奏藍調的小女生,大膽嘗試Disco Funk、Indie Pop曲風,與其認為她想向外界證明自己的能耐,不如說她不滿足止步於當前狀態。「我沒有辦法否認沒有想過大家會怎麼看待,但我跟我的製作人Elin在做這張專輯的過程其實是很開心的,剛好我有空就開始了這一切,沒有想說今年一定要發,只是覺得好玩。」純創作,沒有市場的考量,於是《IDFK》雛形誕生,「它代表我們現階段一直很喜歡的音樂風格,也記錄我人生的這段時間。」

「但我跟你說,我愛的歌沒有一首是紅的,通常是專輯裡點播率最少的那首!」她笑到眼睛瞇成彎月形,想得豁達,「算了吧,又沒關係,要keep going才行,因為我已經很幸運可以做出來這首歌了,一定會有一些人是喜歡的。如果是在做專輯的話,不是我自己一個人爽就好,還是會顧到大家,會選比較琅琅上口的去當主打歌,然後一些我自己私心很喜歡的歌,把它們塞在裡面(笑)」

她相信,商業跟藝術能夠並存。「因為我是從YouTube開始做cover,所以我一直以來都覺得,只要有一個平台就可以讓別人聽見自己的作品。如果這 首歌沒有辦法塞在專輯,或許我就放在Instagram上面,或者SoundCloud,I mean……總是會有個家,讓它hang out,我不想要妥協。現在這個市場有這麼多不同音樂風格,沒有辦法forever迎合到everybody,但是你要誠實地面對自己做的音樂,跟想要做的東西。」

米色毛絨外套(CELINE);短版剪裁牛仔夾克(KIMHEKIM AT ONEFIFTEEN);無袖平口牛仔背心(H&M);LOGO印花刺繡牛仔短裙(OFF-WHITE);牛仔口袋設計手提肩背包、黑色厚底釦帶皮鞋(BOTH BY CHARLES & KEITH)。

終究是個膽小的人

大眾形容Julia很chill,隨遇而安的個性彷彿遇到任何事都無所畏懼,事實上卻不然。「我心裡也是非常膽小的,我只是會逼自己一下。有時你會懷疑到沒有辦法踏出那一步,如果在對的時間點上有一個人push你,是很有幫助的。像我很幸運身邊有家人或是我的團隊,他們都很鼓勵我。」好奇會不會走心,她坦言通常不讓任何人知道。「我不喜歡去煩人家,但是累積到一個程度自己會崩潰,所以也不是太健康,可是別人怎麼講你沒辦法控制,最實際的作法是要怎麼去調整自己的心態、去解決這些問題。」

向來報喜不報憂,她習慣獨自凝視傷疤,再透過音樂悠悠地療傷,多虧這個載體,接住了每個糾結的時刻。「因為我很愛唱歌,I think it's so much fun。平常我比較ㄍㄧㄥ,我可以發洩的就是在音樂裡,在自己的世界裡面放鬆,那世界就是只有我一個人,當你一個人在家隨便唱的時候,破音也沒差啊,因為沒有別人的眼光跟想法存在。」

幾何輪廓飾邊連帽上衣(LOEWE);白色百褶連身裙(CELINE);米色黑色復古厚底樂福鞋(CHARLES & KEITH)。

Go with the Flow

對Julia而言,音樂具備了無限可能。曾有粉絲說,她的歌聲彷彿具有魔法,讓人像置身於電影院,熟悉的場景畫面一一浮現;她不但唱出自己的故事,而且還在不同人身上產生共鳴。從在台北街頭的低聲呢喃,到夜深人靜的輕聲自語,唱出內心獨白,一路走來她也覺察出自身轉變。

「前面五年我過得太快了,一開始根本不知道自己在幹嘛,去通告、去表演,我都覺得好像當下要把它應付完,沒有辦法真的很投入的唱,可能太緊張了還沒有學會怎麼在舞台上放開,展現我最舒服的那個狀態。這是我這一兩年才稍微找到的感覺,也很幸運有這麼多的舞台可以讓我去學習跟累積經驗。」

最後,問她想對五年前的自己說些什麼?她沒有半點猶豫笑著回:「你選這條路,很棒、很勇敢。因為這並不簡單,但我到現在還是很熱愛我做的這一切,我可以把我的愛好興趣去當作我的職業,這是我最開心的事。」Julia的眼裡盡是光芒,能夠自由的透過創作表達自我,自是幸福。

