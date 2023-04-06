從鄉民老婆到R&B小天后 吳卓源揭習慣獨自凝視傷疤：可以發洩在音樂裡

【PROJECT MANAGER_ SANDY HSU;PHOTOGRAPHER_HAZEL CHIU;ART DIRECTOR_SANDY YANG;STYLING_CHEN YU;MAKEUP_NAOMIPP;HAIR_AMBER AT 80'S;INTERVIEW&TEXT_ALLISON_CHEN;PHOTOGRAPHER ASSISTANT_VITA LIU, YING HAN, MIAO CHIA SHU;STYLING ASSISTANT_POGA LIN;NAIL_PARTNER IN CRIME】

本期ELLE ACCESSORIES邀請到有「鄉民老婆」Julia吳卓源拍攝封面，她吐露「我愛的歌沒一首是紅的，通常是專輯裡點播率最少的那首！」但她轉念一想「沒關係，我已經很幸運可以做出來這首歌了，一定會有一些人是喜歡的。如果是在做專輯的話，不是我自己爽就好，還是會顧到大家，選琅琅上口的去當主打歌，然後我自己私心很喜歡的歌，把它們塞在裡面（笑）」她相信商業跟藝術能並存，現在市場有這麼多不同音樂風格，無法迎合每個人，但是要誠實地面對自己做的音樂，跟想要做的東西。

台上，Julia恣意的隨著音樂律動，搭配那極具磁性的渾厚慵懶嗓音，聽眾一不小心就掉入她的魅力漩渦且久久無法自拔；當她關掉表演模式，一開口那句「米納桑」，卻又讓人莞爾一笑。外表看起來高冷有距離，但性格無厘頭又不造作，任何人設在她身上都不成立，縱使被稱為遙不可及的女神，可在Instagram上，更多時候我們看見的是脂粉未施，抑或意義不明的#啾ㄟ五欸某欸，那股反轉魅力著實收割無數人的心。當我們用新生代R&B小天后定義她的時候，Julia早就跳脫熟悉的舒適圈，尋覓下一個可能。

做音樂的純粹

若《2622》是她的畢業作，《IDFK》即是新篇章。Julia不再是當年哼唱著節奏藍調的小女生，大膽嘗試Disco Funk、Indie Pop曲風，與其認為她想向外界證明自己的能耐，不如說她不滿足止步於當前狀態。「我沒有辦法否認沒有想過大家會怎麼看待，但我跟我的製作人Elin在做這張專輯的過程其實是很開心的，剛好我有空就開始了這一切，沒有想說今年一定要發，只是覺得好玩。」純創作，沒有市場的考量，於是《IDFK》雛形誕生，「它代表我們現階段一直很喜歡的音樂風格，也記錄我人生的這段時間。」

「但我跟你說，我愛的歌沒有一首是紅的，通常是專輯裡點播率最少的那首！」她笑到眼睛瞇成彎月形，想得豁達，「算了吧，又沒關係，要keep going才行，因為我已經很幸運可以做出來這首歌了，一定會有一些人是喜歡的。如果是在做專輯的話，不是我自己一個人爽就好，還是會顧到大家，會選比較琅琅上口的去當主打歌，然後一些我自己私心很喜歡的歌，把它們塞在裡面（笑）」

她相信，商業跟藝術能夠並存。「因為我是從YouTube開始做cover，所以我一直以來都覺得，只要有一個平台就可以讓別人聽見自己的作品。如果這 首歌沒有辦法塞在專輯，或許我就放在Instagram上面，或者SoundCloud，I mean……總是會有個家，讓它hang out，我不想要妥協。現在這個市場有這麼多不同音樂風格，沒有辦法forever迎合到everybody，但是你要誠實地面對自己做的音樂，跟想要做的東西。」

米色毛絨外套（CELINE）；短版剪裁牛仔夾克（KIMHEKIM AT ONEFIFTEEN）；無袖平口牛仔背心（H&M）；LOGO印花刺繡牛仔短裙（OFF-WHITE）；牛仔口袋設計手提肩背包、黑色厚底釦帶皮鞋（BOTH BY CHARLES & KEITH）。

終究是個膽小的人

大眾形容Julia很chill，隨遇而安的個性彷彿遇到任何事都無所畏懼，事實上卻不然。「我心裡也是非常膽小的，我只是會逼自己一下。有時你會懷疑到沒有辦法踏出那一步，如果在對的時間點上有一個人push你，是很有幫助的。像我很幸運身邊有家人或是我的團隊，他們都很鼓勵我。」好奇會不會走心，她坦言通常不讓任何人知道。「我不喜歡去煩人家，但是累積到一個程度自己會崩潰，所以也不是太健康，可是別人怎麼講你沒辦法控制，最實際的作法是要怎麼去調整自己的心態、去解決這些問題。」

向來報喜不報憂，她習慣獨自凝視傷疤，再透過音樂悠悠地療傷，多虧這個載體，接住了每個糾結的時刻。「因為我很愛唱歌，I think it's so much fun。平常我比較ㄍㄧㄥ，我可以發洩的就是在音樂裡，在自己的世界裡面放鬆，那世界就是只有我一個人，當你一個人在家隨便唱的時候，破音也沒差啊，因為沒有別人的眼光跟想法存在。」

幾何輪廓飾邊連帽上衣（LOEWE）；白色百褶連身裙（CELINE）；米色黑色復古厚底樂福鞋（CHARLES & KEITH）。

Go with the Flow

對Julia而言，音樂具備了無限可能。曾有粉絲說，她的歌聲彷彿具有魔法，讓人像置身於電影院，熟悉的場景畫面一一浮現；她不但唱出自己的故事，而且還在不同人身上產生共鳴。從在台北街頭的低聲呢喃，到夜深人靜的輕聲自語，唱出內心獨白，一路走來她也覺察出自身轉變。

「前面五年我過得太快了，一開始根本不知道自己在幹嘛，去通告、去表演，我都覺得好像當下要把它應付完，沒有辦法真的很投入的唱，可能太緊張了還沒有學會怎麼在舞台上放開，展現我最舒服的那個狀態。這是我這一兩年才稍微找到的感覺，也很幸運有這麼多的舞台可以讓我去學習跟累積經驗。」

最後，問她想對五年前的自己說些什麼？她沒有半點猶豫笑著回：「你選這條路，很棒、很勇敢。因為這並不簡單，但我到現在還是很熱愛我做的這一切，我可以把我的愛好興趣去當作我的職業，這是我最開心的事。」Julia的眼裡盡是光芒，能夠自由的透過創作表達自我，自是幸福。

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