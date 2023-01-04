張惠妹分享成為藝人後的「整合術」！回台東種辣椒 採摘影片曝光

【PROJECT MANAGER_DOMINIQUE CHIANG,PHOTOGRAPHER_ICURA CHIANG,ART DIRECTOR_SANDY YANG,HAIR_ 魏伯儒,MAKE UP_ 亞歷,STYLING_KATHY HSU,TEXT_CHRISTINE LEE,EDIT_DOMINIQUE CHIANG 】

2023新年之初ELLE雜誌邀請到天后aMEI擔任封面人物。去年八月aMEI在FB上傳了一段她回台東老家幫忙農作時跳舞的畫面，與她FB上其他工作照形成對比，這支影片很像被盜帳號，卻又無比真實。

aMEI分享她成為藝人後學會「整合術」，把自己分成兩塊，一塊無時無刻很放鬆，就像手機的低耗能狀態。另一塊則是她用100%精力去面對工作上的一切，這是大部分時候的aMEI，但她希望以後可慢慢讓自己待在低耗能的時間多一點。

距離上一張專輯《偷故事的人》已有五年光景，aMEI（張惠妹）和全世界的人一樣，經歷了疫情帶來的衝擊，也在眾聲喧嘩的台北開了演唱會。2022年尾，aMEI在美國四大城市巡迴演出，像是進行華麗收尾。2023年她將用高雄演唱會，帶領所有粉絲一起精采重生。跟著女神的歌聲走，前方儘管充滿大風大浪、混沌未知，我們都不必害怕。

生命總是會以意料外的方式讓人重新歸零，有時是迎頭痛擊，或被剝奪的失落，有時，只是命運之手大力地按下了暫停鍵，連地球也瞬間暫緩轉動。

對出道已屆三十年，什麼風浪沒見過的aMEI來說，生命讓她歸零的方式幾乎是種恩典。這個說自己總是憑感覺行事，一不小心就衝太快的獅子座女生，沒在唱歌的時候，沒有做起肉桂卷，也不是出門去爬山，而是關心起花草與房子。「就像我開始注意，院子裡小小的花朵為什麼會開啊？」aMEI語氣介於純真小女孩與New Age師姊之間。訪問時是晚上八點，而她隔天就要動身前往美國進行巡迴演唱會，行李還沒開始收拾，但她開始從花朵開始聊起，一路聊到了樂高。

回台東種辣椒

去年八月時，aMEI在臉書粉絲頁上傳一段影片，裡頭她包頭包臉做農婦打扮，開著農用車從田裡回來，然後跳下車在旁邊跳舞，有點搞笑，舞步卻很輕盈，在牆上一片工作宣傳照之海中，這支影片很像被盜帳號，卻又無比真實。

「最近蠻常回台東，一回去就跟著媽媽妹妹們參與農作。」包頭包臉，是aMEI的台東裝扮，因為不包的話張媽媽會罵，說太陽太大、蟲子太多，必須要把自己保護好。aMEI玩植物是來真的，不是像文青那樣玩高價植栽。她種花種菜，種辣椒種百香果。「我眼睜睜看著黃瓜、冬瓜啊，從原本小小一個東西，過了一個禮拜就吹氣似地變好大，簡直要嚇瘋。」她摘辣椒，還拍成影片傳給經紀人川哥（陳鎮川）看，說會把這坨辣椒帶回台北送他。

川哥反問她說：「你是誰？你真的是張惠妹嗎？」戲謔也好，認真也罷，「我是誰」這樣的課題，始終是個大哉問，每個人在每個階段，時不時都會拿出來問自己。

「開始工作以來，我很少接觸到安靜下來的生活。但這幾年我重新體會，安靜下來做一件事的快樂，種菜就是一種。你可以看著植物慢慢長大，內心產生出巨大的驚喜跟讚嘆。」她好像聊的不是辣椒，而是一張專輯、一場巡迴演唱會，一個完美的心靈狀態。

成為樂高達人

她也忽然研究起設計，尤其是怎麼把房子從零到有蓋起來這件事，幾乎到一頭栽進去的地步。「我很認真研究這些影片，也會動手畫一下，甚至怎麼用最簡單的方式改裝我自己的房子。」為了增加實作感，接著她玩起樂高，且規模越來難越大，從泰姬瑪哈這種「高難度建案」，到哈利波特的貓頭鷹「嘿美」，她最快可以在兩天到一週內完成一個大模型，玩到手破皮也在所不惜。「這一兩年疫情讓我多了很多生活體驗，跟親友聚會時感觸又更多了。」

天后工作起來行程是瘋狂滿檔，對於自身能量卻是徹底掏空。藉由這些看似不起眼的尋常事物，讓她一點一滴找回與生活的連結。她提到有次回台東，和阿姨、媽媽們聚會。吃完飯後老人家聚在一起聊起很多以前的事，忽然其中有人開始唱起年輕時的歌，而其他人也莫名其妙開始跟著唱了起來，現場充滿動人的情緒。「這些歌謠是這麼的熟悉，卻又讓她們想到一些壓抑的事，唱著唱著就哭起來。我平常不工作的時候都會遠離手機、相機，並不喜歡刻意記錄這些事，但在那個當下我必須要記錄。疫情帶給老人家的衝擊太大了，那瞬間大家都有劫後重生的感觸。」aMEI說。

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能量爆表後回歸安靜

「川哥總說，當我不在工作的狀態時，我好像到另一個星球去，沒人能找到我。」aMEI最為人所知的事蹟之一，就是每次開完演唱會就會人間蒸發一陣子，連經紀人都沒輒。「我每次在做了很大能量的輸出之後，尤其是演唱會，就必須把所有精神、靈感、情緒全部丟空一段時間。我不知道它會維持多久，但我一定要重新回到安靜的狀態。我說的『安靜』，是真正的安靜，可能連坐在那邊，都不希望有人從我身邊走過去。」

這是她當藝人後學到的「整合術」，把自己分成兩塊，一塊無時無刻很放鬆，不會被太多想法刺激，就像手機的低耗能狀態。另一塊，則是她較常展現出來的面貌，「能量充得很飽，頭腦動來動去。我動腦時連自己都會嚇到，思路怎麼這麼清晰，可以在這麼短時間內把架構弄完整。天馬行空、亂七八糟，複雜到停不下來。」這是大部分時候的aMEI，但她希望以後可以慢慢掌控比重，待在低耗能的時間多一點。

她回憶剛出道時，自己很多事情不懂，也沒人告訴你接下來該怎麼做，就這麼被推出去，被迫學習著理解、吸收，「那個時候壓力超大，卻是不同形式的壓力。」開始當藝人前幾年，她找不到方式讓自己放鬆，只聽見後面的人說：「你去啊！」就咬著刀子就衝啊拼啊。低耗能，是這幾年才慢慢想盡辦法讓自己轉向單純狀態最好的方式。

「有的人要繞很遠，有的人可能繞一下，但這都是你在工作或人生中要面對的功課。你最懂你自己，你想處在什麼狀態，怎麼跟自己相處，都是要學習的。」過程可能很長，但你在某個瞬間會突然找到自己最好的樣子，並喜歡於自己的改變。

演唱會不是KTV

整個十二月都在美國巡迴演唱，四月還要南下高雄開唱。大家都知道，aMEI的演唱會是媽祖遶境等級的大事，搶票難，聽歌還要忍著不能跳動，否則又要上新聞。「我一直在想，要怎麼讓大家覺得不會太久沒看到我？」她笑說，身邊工作人員總是在催她，演唱會開快一點，專輯發勤一點，aMEI自己也是萬般無奈。

「我不喜歡做一樣的事，所以希望每次演出都不是空洞的演出，都要有新挑戰，都給自己出更難的功課。身邊朋友總說，你為什麼要這麼刁難自己呢？我們只是想聽你唱歌啊。如果只是唱歌，我每三個月就可以辦演唱會啊。」aMEI笑說，或是，跟她去KTV也行。

「但我不想要這樣，我會給自己開出很多條件，曲目的順序、編曲和詮釋的方法都會不一樣。這些歌我人生唱太多遍，但台下每一次都不一樣，回饋也不一樣，連帶我的情緒與施力都不一樣。我現在每次站上台唱歌，自己還是會起雞皮疙瘩，不是說我唱多好，而是現場能量總是能讓我感動。」

在超級天后之後

有人形容她是華語圈最後一位超級天后，因為未來的音樂市場也許會邁入「分眾」的時代，每個人各擁山頭鞏固自己同溫層的粉絲，不會再有像她這樣，為歌迷建構出集體的時代記憶。aMEI的影響力是跨越時代且情感疆界的，她是天后，她的歌是全球化。那麼，以後呢？

aMEI當然想過以後，也盡力在挖掘新人，持修就是一個例子。「我從以前到現在始終覺得，不管你的音樂風格是什麼，你的人跟音樂都要是真實的，兩個要是合一，而不能是假裝的。如果你的個性、喜好是被塑造出來的，那這條路不會走很遠。以前的歌手必須經過長時間磨練，才會被大家認識。現在有很多管道可以快速讓自己被看見，你如果不真實，很快就會掉下來。」

aMEI從來就沒有停止探索「重生」這件事。她提到最近為了練歌，又回去聽了《阿密特2》（話說，阿密特也是她重生的身分之一）專輯裡〈放了那個作品〉這首歌。這首歌沒有得到太多注意，她自己也不常在現場演唱，但她當下在錄的時候，內心有想法的。「當我最近重聽這歌時有種感覺，『你們在聽我專輯時，到底聽了什麼？』這樣的情緒已經被我放掉很久了，但一聽它，我立刻跌入當下錄音室的情景，以及那時候自己的生活狀態。」

「當我的心不再貧窮，當我的心依循直覺，當我開始真真正正轟轟烈烈作自己，於是我開始創作了，盡情揮灑著，我活著，於是我成為作品，引人入勝的，我快樂。」原來〈放了那個作品〉歌詞是這樣的，像是現在aMEI的寫照，重生之後，活出了學會低耗的自己，無比快樂自由。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2023年1月號】