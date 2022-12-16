GD Feel It Still 始終如一的他

【PHOTOGRAPHER_HONG JANG HYUN,FASHION EDITOR_BANG HO KWANG,FEATURES EDITOR_LEE KYOUNG JIN,STYLIST_GEEEUN,HAIR STYLIST_KIM TAE HYUN,MAKEUP ARTIST_LIM HEA KYUNG,NAIL ARTIST_PARK EUN KYUNG,SET STYLIST_JEON MIN KYU,STYLIST ASSISTANT_PARK SHA RON,ASSISTANT_KIM YOU JEONG,TRANSLATION_VENSON CHEN,EDIT_KORA HSIEH, HAZEL CHEN】

G- Dragon權志龍的魅力風靡全球，他是饒舌歌手、創作才子、時尚設計師，更是一個全能的藝術家。對自己的自信與勇氣，是他長久以來不變的慣性定律。這回GD放下偶像的身份，跟ELLE敞開心胸聊聊他的生活近況、練習生時期的辛苦、對藝術的看法，以及支撐著自己的夢想。

ELLE：最近是藉由什麼補充能量過生活呢？

GD：很多事情的時機配合得剛剛好，我正在度過一段非常珍貴的時間。從某個時候開始，我出現了不想進行外部活動的念頭，但透過最近度過的那段時間，我的想法改變了不少，也開始有了海外行程、參與各種活動，有了很多機會在各種場合遇到很久以前就認識的人們，見到他們讓我開心到有點依依不捨的程度。對於即使很久沒見，也向我傳達愛惜心意的善良人們，我也想給予他們時間、心意與能量。我從人們身上獲得很大的力量，每一天都過得很開心愉快，最近的心境就是如此。

ELLE：透過社交媒體可以看見你最近很努力地在運動，很好奇G-Dragon的日常作息，有什麼是你一定要死守的時間或習慣嗎？

GD：我認為管理好自己的能量是必要的，雖然有點丟臉，但出生後，我還是第一次改變了我的生活作息。盡可能在天黑的時候睡覺，天亮的時候起床，做運動、冥想、多走路、多看看陽光、多參加朋友的生日與展覽，也會尋找美食餐廳。我是一個可以睡很久的人，但因為覺得睡掉的時間好可惜，所以也減少了睡眠時間，對於這樣自己，我感到很欣慰。透過社群媒體與粉絲們分享日常生活也能獲得能量與力氣，對於別人傳遞給我的能量，我心懷感激地接受。

白色圖案無袖上衣、黑色束腰外套、黑色合身長褲、雙色瑪莉珍鞋、 金色戒指、銀色戒指、金色鎖鍊項鍊（ALL BY CHANEL）。

ELLE：你跟Chanel有很深的緣分，應該是韓星中最了解Chanel的人之一吧！與Chanel一起度過的時光中，你最印象深刻的瞬間為何？

GD：2021年5月為了出席Chanel時裝秀前往摩洛哥的時候，天氣非常地好。我住在位於丘陵邊的飯店裡，景色非常美麗，睡醒時拉開窗簾時有雲飄過，就有如睡在雲上。飯店也很美，底下還可以看到舉辦Chanel時裝秀的卡爾拉格斐爾別墅，整座城市非常地不真實，因為是可愛又非常有氛圍的馬卡龍色系，令人聯想起電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》，即使不睡覺也莫名地心情雀躍。

ELLE：你對藝術有與眾不同的熱忱，藝術對你有什麼影響嗎？

GD：可以學到無法用文字學習的事物，至少我是這麼相信的。真摯地對待藝術，仔細感受每一個觸摸，越了解就越看得見、越有趣，越能熟悉，是非常有趣且很有幫助的學習。

ELLE：到目前為止身為創作者，應該有很多使G-Dragon成長的經驗，除了音樂以外還有哪些呢？

GD：在我初次聆聽並喜歡上音樂的時期，流行音樂是帥氣且有個性的音樂與時尚，現在看來依舊帥氣，空閒時我很喜歡看這些影片，歌手們真的很帥氣。

ELLE：對於G-Dragon而言，歌手的哪一面看起來很帥氣？

GD：雖然很難定義，但我認為歌手就是要自然不做作地唱出自己的故事，連行動都像是在唱歌一樣。如果人生是一部戲劇，我覺得主角能堅持到最後是很棒的一件事，我也想這樣生活，所以正在努力實踐當中。

ELLE：請分享音樂上獲得啟發的經驗。

GD：我第一次聽到武當幫Wu-Tang Clan首張專輯的時候是最強烈的，在偶然聽到國外幫派饒舌時我備受震撼。因為沒有影片，當時又聽不懂英文，只是單純聆聽聲音，完全聽不懂在說什麼，卻又很像聽懂了一樣，那應該就是音樂的力量，全身會不知不覺的戰慄起來。從那時開始，我就想唱饒舌，並懷抱著想透過饒舌唱出自身想法的夢想與計劃。

ELLE：你並非正統音樂體系出身的，為了實踐自己的音樂表演夢想，想必應該度過一段艱辛的練習生時期吧！在那個過程中，你覺得自己獲得了什麼？

GD：我剛進入YG時，體制與現在不同。我一邊上學一邊挨罵地度過了練習生生活，因為每一天的生活都沒有受到保障，真的有如生存在野生環境當中。但現在回頭一看，那個時候是最有趣、最累卻也最具熱忱的時期，每天都充滿渴望與能量，我還滿懷念那段時光的。我19歲時以BIGBANG出道，做的是跟當時主流偶像們非常不同的音樂。明年我就踏入音樂領域幾乎要滿30年，我真的體會到什麼是「苦盡甘來」與「學海無涯」，雖然是比較老套的話，但活得越久就越覺得這是真理。在漫長的練習生時期，我有過太多的想法與希望，拚了命地渴求也為此祈禱，經歷過太多的辛苦，也因此覺得成功之後的生活非常不真實，但也同時覺得這個生活是我自己打造來的，我付出多少，就收穫多少。

黑白針織格紋上衣、紅白格紋印花斜紋軟呢長褲、香奈兒服飾珠寶配件、香奈兒鞋履（ALL BY CHANEL）。

ELLE：什麼是至今保持不變的信念？

GD：始終如一。這是我最常聽見身邊人們說的，而我也是這麼想的。如果說我隨著年紀的增長而變得游刃有餘，各方面也變得比較柔和的話，那小時候的我就是根據情況而變得唐突、狠毒、敏感與挑惕的人。但是權志龍這個人的想法、志向與喜好的事物完全沒變，一起做事的工作人員大部分都是配合了20年默契的人，他們是我最大的寶藏，也是幫助我可以繼續做這份工作最大的存在。

ELLE：目前支撐著你繼續前進的夢想是什麼。

GD：不管結果如何，只要是條件允許的狀況下，我會繼續在我的位置上默默地工作並分享，我想分享我眼裡的美好事物、我所感受的情感、我所感受到的我自己，一直以來還有往後要展現的試驗，都是成就現在的我的長遠夢想，希望我也能成為實現某人夢想的「美夢」。

ELLE：《ELLE》韓國迎接了第30個生日，根據你的經驗，你認為該怎麼度過30歲之後的時期？

GD：那時是《ELLE》，現在是《ELLE》，以後應該也會是《ELLE》。我也是一樣，但另一方面我也會做出改變。經歷30週年，就如同我做的一樣，專屬《ELLE》的色彩也會更加濃烈，而且無論是誰都想要當個小孩，我也不例外，我認為《ELLE》也是這樣的，所以青春是從現在才開始。

ELLE：你與秀珠、洪坰杓導演一起進行的Chanel Connects對話也非常有魅力，可以感受到創作者們的觀點有很多類似的部分，作為一名熱情的「藝術愛好者」，不久前也與朋友李洙赫一起參加了藝術展Frieze Seoul，關於與藝術家的交流有什麼令你印象深刻的嗎？

GD：最近與道訪首爾的海外藝術家們有一起交流的機會。我認為藝術作品像衣服與音樂一樣會給予我靈感，當沉浸在其中後就會想要持續了解，思考後再想起的靈感就會變成音樂或影片。我收藏的藝術作品就像有生命般的，總是能以不同方式去看，就算是相同的作品也會根據心情的不同看起來不一樣，真的很神奇吧！實際見到作者之後，交流的不只是對話，透過作品的交流感知，我想是非常帥氣的一種溝通！

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年12月號】