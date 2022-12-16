快訊

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

使用者付費！桃機「這服務」 未來擬加收每人500元

GD Feel It Still 始終如一的他

聯合新聞網／ ELLE

【PHOTOGRAPHER_HONG JANG HYUN,FASHION EDITOR_BANG HO KWANG,FEATURES EDITOR_LEE KYOUNG JIN,STYLIST_GEEEUN,HAIR STYLIST_KIM TAE HYUN,MAKEUP ARTIST_LIM HEA KYUNG,NAIL ARTIST_PARK EUN KYUNG,SET STYLIST_JEON MIN KYU,STYLIST ASSISTANT_PARK SHA RON,ASSISTANT_KIM YOU JEONG,TRANSLATION_VENSON CHEN,EDIT_KORA HSIEH, HAZEL CHEN】

G- Dragon權志龍的魅力風靡全球，他是饒舌歌手、創作才子、時尚設計師，更是一個全能的藝術家。對自己的自信與勇氣，是他長久以來不變的慣性定律。這回GD放下偶像的身份，跟ELLE敞開心胸聊聊他的生活近況、練習生時期的辛苦、對藝術的看法，以及支撐著自己的夢想。

ELLE：最近是藉由什麼補充能量過生活呢？

GD：很多事情的時機配合得剛剛好，我正在度過一段非常珍貴的時間。從某個時候開始，我出現了不想進行外部活動的念頭，但透過最近度過的那段時間，我的想法改變了不少，也開始有了海外行程、參與各種活動，有了很多機會在各種場合遇到很久以前就認識的人們，見到他們讓我開心到有點依依不捨的程度。對於即使很久沒見，也向我傳達愛惜心意的善良人們，我也想給予他們時間、心意與能量。我從人們身上獲得很大的力量，每一天都過得很開心愉快，最近的心境就是如此。

ELLE：透過社交媒體可以看見你最近很努力地在運動，很好奇G-Dragon的日常作息，有什麼是你一定要死守的時間或習慣嗎？

GD：我認為管理好自己的能量是必要的，雖然有點丟臉，但出生後，我還是第一次改變了我的生活作息。盡可能在天黑的時候睡覺，天亮的時候起床，做運動、冥想、多走路、多看看陽光、多參加朋友的生日與展覽，也會尋找美食餐廳。我是一個可以睡很久的人，但因為覺得睡掉的時間好可惜，所以也減少了睡眠時間，對於這樣自己，我感到很欣慰。透過社群媒體與粉絲們分享日常生活也能獲得能量與力氣，對於別人傳遞給我的能量，我心懷感激地接受。

白色圖案無袖上衣、黑色束腰外套、黑色合身長褲、雙色瑪莉珍鞋、 金色戒指、銀色戒指、金色鎖鍊項鍊（ALL BY CHANEL）。
白色圖案無袖上衣、黑色束腰外套、黑色合身長褲、雙色瑪莉珍鞋、 金色戒指、銀色戒指、金色鎖鍊項鍊（ALL BY CHANEL）。

ELLE：你跟Chanel有很深的緣分，應該是韓星中最了解Chanel的人之一吧！與Chanel一起度過的時光中，你最印象深刻的瞬間為何？

GD：2021年5月為了出席Chanel時裝秀前往摩洛哥的時候，天氣非常地好。我住在位於丘陵邊的飯店裡，景色非常美麗，睡醒時拉開窗簾時有雲飄過，就有如睡在雲上。飯店也很美，底下還可以看到舉辦Chanel時裝秀的卡爾拉格斐爾別墅，整座城市非常地不真實，因為是可愛又非常有氛圍的馬卡龍色系，令人聯想起電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》，即使不睡覺也莫名地心情雀躍。

ELLE：你對藝術有與眾不同的熱忱，藝術對你有什麼影響嗎？

GD：可以學到無法用文字學習的事物，至少我是這麼相信的。真摯地對待藝術，仔細感受每一個觸摸，越了解就越看得見、越有趣，越能熟悉，是非常有趣且很有幫助的學習。

ELLE：到目前為止身為創作者，應該有很多使G-Dragon成長的經驗，除了音樂以外還有哪些呢？

GD：在我初次聆聽並喜歡上音樂的時期，流行音樂是帥氣且有個性的音樂與時尚，現在看來依舊帥氣，空閒時我很喜歡看這些影片，歌手們真的很帥氣。

ELLE：對於G-Dragon而言，歌手的哪一面看起來很帥氣？

GD：雖然很難定義，但我認為歌手就是要自然不做作地唱出自己的故事，連行動都像是在唱歌一樣。如果人生是一部戲劇，我覺得主角能堅持到最後是很棒的一件事，我也想這樣生活，所以正在努力實踐當中。

ELLE：請分享音樂上獲得啟發的經驗。

GD：我第一次聽到武當幫Wu-Tang Clan首張專輯的時候是最強烈的，在偶然聽到國外幫派饒舌時我備受震撼。因為沒有影片，當時又聽不懂英文，只是單純聆聽聲音，完全聽不懂在說什麼，卻又很像聽懂了一樣，那應該就是音樂的力量，全身會不知不覺的戰慄起來。從那時開始，我就想唱饒舌，並懷抱著想透過饒舌唱出自身想法的夢想與計劃。

ELLE：你並非正統音樂體系出身的，為了實踐自己的音樂表演夢想，想必應該度過一段艱辛的練習生時期吧！在那個過程中，你覺得自己獲得了什麼？

GD：我剛進入YG時，體制與現在不同。我一邊上學一邊挨罵地度過了練習生生活，因為每一天的生活都沒有受到保障，真的有如生存在野生環境當中。但現在回頭一看，那個時候是最有趣、最累卻也最具熱忱的時期，每天都充滿渴望與能量，我還滿懷念那段時光的。我19歲時以BIGBANG出道，做的是跟當時主流偶像們非常不同的音樂。明年我就踏入音樂領域幾乎要滿30年，我真的體會到什麼是「苦盡甘來」與「學海無涯」，雖然是比較老套的話，但活得越久就越覺得這是真理。在漫長的練習生時期，我有過太多的想法與希望，拚了命地渴求也為此祈禱，經歷過太多的辛苦，也因此覺得成功之後的生活非常不真實，但也同時覺得這個生活是我自己打造來的，我付出多少，就收穫多少。

黑白針織格紋上衣、紅白格紋印花斜紋軟呢長褲、香奈兒服飾珠寶配件、香奈兒鞋履（ALL BY CHANEL）。
黑白針織格紋上衣、紅白格紋印花斜紋軟呢長褲、香奈兒服飾珠寶配件、香奈兒鞋履（ALL BY CHANEL）。

ELLE：什麼是至今保持不變的信念？

GD：始終如一。這是我最常聽見身邊人們說的，而我也是這麼想的。如果說我隨著年紀的增長而變得游刃有餘，各方面也變得比較柔和的話，那小時候的我就是根據情況而變得唐突、狠毒、敏感與挑惕的人。但是權志龍這個人的想法、志向與喜好的事物完全沒變，一起做事的工作人員大部分都是配合了20年默契的人，他們是我最大的寶藏，也是幫助我可以繼續做這份工作最大的存在。

ELLE：目前支撐著你繼續前進的夢想是什麼。

GD：不管結果如何，只要是條件允許的狀況下，我會繼續在我的位置上默默地工作並分享，我想分享我眼裡的美好事物、我所感受的情感、我所感受到的我自己，一直以來還有往後要展現的試驗，都是成就現在的我的長遠夢想，希望我也能成為實現某人夢想的「美夢」。

ELLE：《ELLE》韓國迎接了第30個生日，根據你的經驗，你認為該怎麼度過30歲之後的時期？

GD：那時是《ELLE》，現在是《ELLE》，以後應該也會是《ELLE》。我也是一樣，但另一方面我也會做出改變。經歷30週年，就如同我做的一樣，專屬《ELLE》的色彩也會更加濃烈，而且無論是誰都想要當個小孩，我也不例外，我認為《ELLE》也是這樣的，所以青春是從現在才開始。

ELLE：你與秀珠、洪坰杓導演一起進行的Chanel Connects對話也非常有魅力，可以感受到創作者們的觀點有很多類似的部分，作為一名熱情的「藝術愛好者」，不久前也與朋友李洙赫一起參加了藝術展Frieze Seoul，關於與藝術家的交流有什麼令你印象深刻的嗎？

GD：最近與道訪首爾的海外藝術家們有一起交流的機會。我認為藝術作品像衣服與音樂一樣會給予我靈感，當沉浸在其中後就會想要持續了解，思考後再想起的靈感就會變成音樂或影片。我收藏的藝術作品就像有生命般的，總是能以不同方式去看，就算是相同的作品也會根據心情的不同看起來不一樣，真的很神奇吧！實際見到作者之後，交流的不只是對話，透過作品的交流感知，我想是非常帥氣的一種溝通！

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年12月號】

延伸閱讀

Jennie的芭蕾混搭成時下全新穿搭靈感　穿Chanel化身雪精靈　低視角藏不住傲人身材

出演《小女子》談出道以來心情 金高銀曝對「金錢」的想法

金高銀親人過世驚動韓大半財團 認了窮到「勒緊腰帶」

想成為「成熟的代名詞」 朴敘俊曝職涯中最深刻的是這句話

相關新聞

GD Feel It Still 始終如一的他

本月ELLE雜誌邀請到四位高人氣韓星拍攝封面，壓軸登場的是魅力風靡全球的GD權志龍，身兼饒舌歌手、創作才子、時尚設計師的他，更是全能的藝術家。回首練習生時期，他認為那是最有趣、最累卻也最具熱忱的時期，每天都充滿渴望與能量。GD分享，身邊合作的工作人員大多是有20年配合默契的夥伴，他感謝道「他們是我最大的寶藏，也是幫助我可繼續做這份工作最大的存在。」

出演《小女子》談出道以來心情 金高銀曝對「金錢」的想法

本月ELLE 雜誌邀請到四位高人氣的韓星拍攝封面，第三位登場的是今年出道10週年的金高銀，回憶起剛從影時，她多次選擇與知名演員前輩共同出演，直接觀察前輩們如何演戲、如何對待拍攝現場，從中快速學習。幾年前她在韓國版《ELLE》封面拍攝中曾說過：「我深愛每一部出演的作品，我不認為經由這麼多人的努力拍攝出來的作品是毫無意義的。」她深知要打造一部作品，需要很多人在看不見的地方付出努力。

想成為「成熟的代名詞」 朴敘俊曝職涯中最深刻的是這句話

12月份ELLE雜誌邀請到四位高人氣的韓星拍攝封面，近日漫威官方宣布出演《驚奇隊長2》的朴敘俊，有「青春的代名詞」稱號的他，在演藝事業上總是全力衝刺著。回憶起自己曾提出「正在慢慢地往上爬」這樣的形容，他認為自己是透過接觸各類型的作品及角色才能走到現在，期許未來能不斷向大眾展現他的各種面貌。

孔劉聊出道20年心路歷程 曝遇見「這部」作品後有了自信

ELLE雜誌12月號邀請到四位高人氣韓星擔任封面人物，第一位是有「韓國四大公共財」之一稱號的孔劉。他自認是個難接受全新開始的人，總是須經過漫長考慮，並下定決心才會開始做某件事。慢熟個性的他認識新朋友時亦然，只要敞開一次心門，彼此關係就能變得深入。若幸運遇到跟自己合得來又有趣的人，孔劉表示會嘗試多了解對方。

母女互動如閨蜜 二女兒Lily曝小S真實樣貌：媽媽像雲朵

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物，採訪當日母女二人的互動，彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中，那幽默風趣的特質，母女兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

將過40歲生日 林依晨愛的人生下半場：「自私」是必須的

ELLE 10月號邀請了三位對愛有著不同觀點的封面之星。第三位封面之星是與大家許久不見的林依晨，在成為人母後首度暢談她對孩子、對家人、對大自然、對自己的愛以及愛的無限可能。 這幾年她領悟到對自己的愛，才是一切的源頭，要懂得愛自己，先把自己照顧好了，才有能力照顧所愛的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。