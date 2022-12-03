孔劉HIGH CONTRAST 高對比度的存在

【PHOTOGRAPHER_HONG JANG HYUN;FASHION EDITOR_KIM JI HOE;FEATURES EDITOR_LEE KYOUNG JIN;FASHION STYLIST_LEE HYE YOUNG;HAIR STYLIST_LIM CHUL WOO;MAKEUP ARTIST_KANG YOON JIN;SET STYLIST_CHOI SEO YOON AT DA:RAK;ASSISTANT_KIM YOU JEONG;TRANSLATION_VENSON CHEN;EDIT_KORA HSIEH,HAZEL CHEN】

將許多話語描繪在臉上，並打破自我界線的孔劉，總能從他身上捕捉到鮮明對比的瞬間。孔劉穿著淡雅精製的服裝，搭配著Chanel J12，簡單的穿搭讓孔劉的個人魅力更加迷人，他跟ELLE聊了出道20年的想法與經歷，並分享自己記憶中強烈確認自己的電影是《熔爐》，因為在拍攝電影時，所有的心思都放在單純想要把故事展現給大家上，那股喜悅是非常強大的。

J12腕錶，黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼錶殼、錶扣，搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，約70小時動力儲存，直徑：38毫米（CHANEL）。

ELLE：配戴Chanel腕錶時，有特別喜歡的穿著嗎？

孔劉：相較於華麗的衣服我喜歡簡單的風格，並且我唯一會佩戴的飾品就是腕錶。仔細想想，當我配戴Chanel腕錶時，總是穿著黑色長褲與白色襯衫呢！日常風格的穿搭中還沒有嘗試配戴過J12，有機會的話很想搭配舒服休閒的街頭風試試看。

ELLE：Chanel腕錶與孔劉的相遇感覺相當絕妙，有什麼與J12相關的個人記憶嗎？

孔劉：當我收到Chanel手錶形象大使的邀約時非常高興，因為這是在我對腕錶沒有研究的時期就知道的錶。J12初次登場是在我20幾歲的時候，那時就大受歡迎。不僅是陶瓷錶，J12散發出來的感覺也與普通腕錶不同。血氣方剛的青春期想配戴的腕錶竟然向我提出擔任形象大使的邀約，我感到非常地不可思議。

ELLE：出道20年，面對現今時代，工作的界線變得非常彈性，能夠只對一項工作竭盡全力的原因是什麼？

孔劉：我是一個很難接受全新開始的人，總是必須經過漫長的考慮，並且下定決心之後才會開始做一件事情。了解一個人時也是一樣，我是慢熟的個性，但只要敞開一次心門，關係就能變得深入。如果遇到跟自己合得來又有趣的人，我會對對方感到好奇，並且想多了解對方。

ELLE：記憶中強烈確認自己傾向與愛好的時刻？

孔劉：是電影《熔爐》，因為這部電影對我而言是個起點。在這部電影中，我不會一昧地看好自己，反而抱持著比較悲觀的想法，因為演員在各種層面上都是被選擇的人。然而，在遇見《熔爐》這部作品之後，我有了自信，我堅持做好自己選擇的事情並堅持到最後一刻，參與了能將真心傳遞給大家的作品讓我感到自信。

ELLE：因強烈渴望某種事物，而親自尋找並創造經驗的力量是很強大的。

孔劉：演員們大致上都會從收到的選擇中尋找折衷選項或是可妥協的點，並以此作為一種策略。然而《熔爐》卻沒有這樣討價還價的過程，因為我把所有的心思都放在「單純想要把故事展現給大家」上，那股喜悅是非常強大的。我還想再經歷一次「不只是等著被選擇，而是自己創造機會」的經驗，但這必須要非常積極的尋找，因此我最近常在反省自己是否過度沉溺於惰性之中。

ELLE：你的興趣是釣魚，而釣魚需要漫長的等待，你本來就是擅長等待的人嗎？

孔劉：我原本也不清楚，但好像是呢！我還以為我的個性很急躁，因為我是在慶尚道出生，並在個性急躁的父親養育下長大的。在我當演員的時候，體會到我比想像中的更有耐心。我在釣魚的時候非常享受那段等待的時間，水下的狀況是完全看不到的，在一眼就可見的大海釣魚一點也不有趣，雖然會根據潮汐、流速等透過來自大海給的訊息去推敲水面下的狀況，但依舊無法得知海中的狀況。在這樣的情況下把釣魚竿垂到海裡等待，是一件非常有趣的事情，多虧有等待的時間，捕獲的喜悅也才更大。

J12腕錶，白色高抗磨陶瓷搭配精鋼錶殼、錶扣，搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，約70小時動力儲存，直徑：38毫米（CHANEL）。

ELLE：日常生活好像有一半的時間都是以漁夫的身分生活呢？

孔劉：如果冷凍庫的真鯛剩不到幾隻，我就會跟經紀人說：「下週似乎要出海一趟」。有一種俗稱軟絲仔的超昂貴魷魚，在市場中幾乎很難看見，是只有釣魚的人可以享受到的奢侈。上次拍攝Vlog的時候，我們釣了3天的魚抓到非常多軟絲仔，帶回家用真空包包裝並疊在冷凍庫後，真的感到非常欣慰又滿足，好像成了富豪一樣。分送給父母、朋友及周遭親友們時，也感受到非常強烈的幸福感，現在冷凍庫也還剩下一點軟絲仔。

ELLE：你從年輕時代開始，無論何種時期都一直是位具有指標性的演員，不知你現在是否已經有著相信並跟隨自己直覺的勇氣？

孔劉：我產生了只要有趣就可以試試看的勇氣。小時候考量到現實，確實需要做出折衷與妥協的選擇，不是我覺得有趣就可以嘗試，那時也沒有人願意讓我嘗試。現在則變得更加自由與勇敢，受到大眾的喜愛雖然是一件十分感激且珍貴的事，但我也想從賣座或是商業性的期待中獲得自由，我想要追隨小時候茫然描繪出的演員之路，打破界線，做些曾經想做卻無法做的事情。

【完整內容請見 ELLE雜誌 2022年12月號】