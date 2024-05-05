昔日派對女孩搖身變成健康專家 凱特摩絲如何從模特兒跨行成企業家？

相信所有經歷過九○年代的時尚迷，都見證過超模Kate Moss掀起的狂潮，不管是她為Calvin Klein拍攝的內衣廣告，或她所談的每一場戀情，Kate Moss無疑是時尚界的一姐，她在時尚圈的經典地位只隨著時間的推移有增無減。VOGUE TAIWAN五月號有幸能與德國及日本版合作，邀請Kate Moss這位模特兒兼企業家分享近況，其中包含在2022年創立美容健康品牌Cosmoss的創業心得。

具備過人的時尚品味與個人魅力

這就是人們口中「某種特別的型」。曾與Kate Moss多次合作的造型師Kate Phelan，在這次拍攝中為她選擇了簡單而高雅的造型，每款都是經典，卻又充滿現代感與迷人，而這個敘述同樣適用於她本人。

她在19歲那年參與人生第一次Vogue拍攝，與Naomi Campbell、Linda Evangelista、Cindy Crawford、Claudia Schiffer、Christy Turlington連袂登場。在九○年代，她名列「六大超模」之一。而就在超過30年後的今天，她仍是全球最富有的模特兒之一。今年她剛滿50歲，大眾對她本人與其成功之路依舊好奇不減。她的風格與拒絕墨守成規的個性，使她坐穩當代偶像地位。

跨行成為企業家

在成功奠定模特兒事業後，Kate Moss接著跨行成為企業家，在2016年成立Kate Moss經紀公司。與其他知名超模不同的是，她並未用自己的名字開設Instagram帳號，而是用經紀公司的名字。這反應了她看待公司的認真態度與對創業的重視。而同時，她也不想成為一個行銷機器，相反地她專注在不同的目標。「我想專注於管理人們的職業生涯，而非開個經紀公司而已。」她在公司網站的主頁上這樣宣布。

「我一直很獨立，喜歡掌控自己的命運。這是為什麼我決定成立經紀公司的原因，這樣我才能管理自己的事業。就像Cosmoss，它也是源自於我個人的經驗，源自我在這一行學到，並想要做出改變的東西。我們有一個緊密的團隊，選擇能夠真正培育和支持那些我們認為有特殊魅力的人。」而這樣的想法讓經紀公司事務蒸蒸日上。

推出個人健康品牌「Cosmoss」

巧妙擷取自己的姓氏Moss放進品牌名稱裡，而「靈性」佔去品牌核心絕大部分。「我知道我想要創立一個受大自然啟發的健康品牌。當我與好友Katie Grove一起腦力激盪時，Cosmoss這名字突然冒出來，引起我偌大共鳴。」她說，名字結合「宇宙Cosmos」，讓你在其中找到身心平衡，還有「苔蘚Moss」，也是所有護膚產品的香氣基調與精華。

不過，這不是Kate Moss第一次把創業精神投注在美妝產品上。她之前亦曾把名字借用給幾個香水品牌，包括Kate by Kate Moss，Lilabelle和Vintage Muse。她把這些美容知識歸功於多年在模特兒圈的經驗累積。「在工作上我接觸到很多產品，我喜歡照顧我的皮膚，也知道什麼產品有效。而Cosmoss恰好是我與大家分享相關知識的最好方式。保養步驟無需太過複雜，畢竟沒人有時間這麼做。我想做的是我和朋友們每天都想用的產品。」

藉由Cosmoss，Kate Moss得以加入傑出女性的行列。這些打造健康企業的女性，她們的品牌受到歡迎，但有時候也備受抨擊。有人難免對「昔日派對女孩搖身變成健康專家」這樣的過程提出質疑，對此Kate Moss說：「我認為我們都在不斷學習與成長，你學會照顧自己，正視自己的需求。當我開始懂得對自己更好後，我發現『自愛』這件事並不虛榮，而是必需品。」

一切都要講究平衡

過去超過35年來，她不斷在伸展台上奔波、在鏡頭前展示自我，並且在全球各地奔波，難怪Kate Moss現在最渴望的是和平與寧靜。「生活如此繁忙，我們又是如此努力工作、努力玩樂，當然必須在其中找到平衡之處。」

她常把這句話掛在口中：「我熱愛生命，不管是和朋友相聚，聽音樂、參加音樂祭、旅行、在拍攝現場和大家打成一片，一起工作玩樂，都能讓我無比開心。我喜歡忙碌，但也喜歡平靜的時刻，不管是在海灘上或在爐火前蜷曲享受寧靜都好，我喜歡各種生命樣貌的混合。」到頭來，正是身為這種靈性與入世、宏觀視野與快速解方的矛盾綜合體，讓她可以成為如此令人信服的健康專家。「不要懲罰自己，享受生活，懂得犯錯，然後學會從中找到重整與平衡。」她說。

今天，這個英國時尚偶像的生活方式，和大多數人對她以往的印象大有不同。曾經夜夜笙歌的模特兒Kate Moss，現在提倡養生不遺餘力。自從她在2021年離開倫敦，搬進小法林頓鄉下的一間歷史悠久的古屋後，她的人生起了180度大轉變。她不再喝酒，也不再對失控的人生感興趣。