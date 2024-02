在好萊塢發光的華裔女孩 《媽的多重宇宙》許瑋倫曝未來野心：值得挑戰

正當東半球(與其週邊)各國正在準備慶祝農曆新年這個年度重大節日之際,西方的頒獎典禮季也在如火如荼地進行中。VOGUE TAIWAN二月號,慶祝亞洲新勢力在全球掀起波瀾,從歐洲各重點時尚秀台上的模特兒,為全球概念廣告掌鏡的攝影師,到家喻戶曉的女演員,都促成這熱門現象的誕生。

VOGUE TAIWAN二月號封面故事的主角是華裔美國籍女演員許瑋倫(Stephanie Hsu),也是《媽的多重宇宙》裡的女兒,這個突破性的角色為她贏得奧斯卡最佳女配角提名的殊榮,更被美國獨立精神獎和美聯社評選「年度突破性表演」,無疑是當下最備受期待的好萊塢華裔勢力。

藝術家?這不是亞裔小孩的職業選擇

「我從小就算是表演慾滿強的小孩,我喜歡參加學校的任何活動和表演。只是在我小時候,美國電視上從來沒有任何亞裔演員,所以我從來不覺得有可能出現在電視上。」這位嬌小卻氣場強大的華裔女生,坦言從小就喜歡表演,只是身為移民二代,似乎得考慮更多實際的問題,比如說,媽媽總是希望她未來成為醫生或律師。「我總是說,在我的人生中,有很多守護天使為我打開我甚至不知道存在的大門,這些大門都隱約暗示了更多可能。」

就如同她曾經在四年級時在名為「Blossoms」的女子樂團中擔任主唱,從小在藝術與表演的積累,逐漸豐沛了她的底蘊。「音樂一直是我生活的一部分,當初參加樂團單純為了好玩,但當我有機會在百老匯擔任主演時,才發現這個經歷幫助我很大。」許瑋倫停頓了一下繼續說:「我似乎是為了說故事而生,而其他人似乎早就看到了這一點,這讓我非常感動。」 除了樂團,她在高中時也主動參與話劇課程,當時有位學長看見了她的天份,告訴她應該在大學鑽研戲劇。「說真的,當時的我甚至不知道可以在大學裡主修戲劇。後來,我去了紐約大學提斯克藝術學院(NYU Tisch)戲劇系,我媽一直認為這是個笑話,她總是跟別人說我念的是別的科系。」

白色抽繩西裝外套 UMA WANG 裸色刺繡連身裙 JASON WU

百老匯開始的戲劇歷程

大學開啟了許瑋倫對戲劇的熱情,她下課後就與另外兩位亞洲朋友參與喜劇表演,後來加入實驗劇場。她也在那時候從陽光明媚的南加州搬到紐約,追尋她小時候根本不敢想像的演員之路。 2017年,她在百老匯的音樂劇《Be More Chill》拿到了一個重要角色,這部劇的成功讓她被《漫才梅索太太The Marvelous Mrs. Maisel》劇組看見,在第三季獲得演出機會,還與其他演員獲得2020年美國演員工會獎喜劇類劇集最佳集體演出。而後,她客串參與《奧卡菲娜成長記Awkwafina Is Nora from Queens》,認識了《媽的多重宇宙》的導演。

「我喜歡幽默的喜劇,喜歡逗人發笑,但我也喜歡講述一個完整的故事,這就是為什麼參與《媽的多重宇宙》這樣複雜的電影使我快樂。因為電影能說一個完整的故事,而喜劇並不完全能夠做到這一點,如果是短劇,可能只有三或五分鐘,我感興趣的是講述完整故事的那份投入。」許瑋倫這麼說。

遍地開花的贏家電影

票房與口碑雙贏的《媽的多重宇宙》可以說是2022年最風光的電影。關家永和丹尼爾舒奈特雙導演在採訪時說過,許瑋倫的角色可能是影史以來最怪誕的角色之一,並盛讚:「她有一種獨特的能量,能夠完全投入在角色中,讓自己的戲劇潛力全然爆發。」許瑋倫說,與導演合作就像是遇見了藝術上的靈魂伴侶,「拍攝時,我完全信任對方,這是真正的合作,他們建立了一個非常美好的空間,讓我可以盡情發揮,探索角色的層次。」

相較於《媽的多重宇宙》的療癒,她的下一部電影《喜幹會》則是純然的喜劇,顛覆亞洲女性的刻板印象。「拍戲的時候我跟其他主演玩得非常開心。其實會接下這個角色,很大一部分原因是因為我的喜劇背景,我想嘗試硬核喜劇(Hardcore Comedy),同時我也喜歡混亂,想度過一段愉快的時光,扮演一個和我截然不同的角色,而且可以嘲笑自己的某些面向,我覺得超好玩。」

墨綠色歐根紗罩衫 JASON WU 白色蕾絲上衣 KIM SHUI

亞裔演員的挑戰

即便如此熱愛戲劇並就讀相關科系,她還是花了很長一段時間,才確認自己真的喜歡表演。「我一直覺得自己肯定是搞錯了,即使當初在百老匯,我也認為只是偶然。但後來我認知到,我愛表演是因為我熱愛人類,鍾愛人性,我喜歡插手現實生活中的混亂,我喜歡提供那些讓我們更加靠近的故事,無論它是因為有趣、能引起共鳴或令人心碎。我喜歡故事能夠激發的情緒,讓人們感受到更強的生命力。特別是現在,我們擁有這麼多先進科技,我們的世界正在縮小成一個矩形,所以我想透過表演,讓人們對生活和存在本身充滿熱情。」

而對於近年亞裔演員在好萊塢的現況,許瑋倫也有自己的看法,她在螢幕那端侃侃而談:「情況確實在改善,但並不代表我夢寐以求的狀態已經實現。回想一下,2023年是第一次有亞洲女演員獲得最佳女主角獎,這是95年歷史上的第一次!能坐在最前排看到這一切發生,我感到非常幸運,而這位女演員還是我的朋友,也是在片中飾演我母親的楊紫瓊。有人會說,一切正在進步,我有幸活在這個時代,這是一個我從未想過可能發生在我身上的現實,因為它曾經是不可能的。對我們許多人來說,這確實是第一次,很興奮能夠更進一步推動一切。」

從演員到各種可能

人們通常把美國視為娛樂產業的巔峰,或流行文化的頂點,但對許瑋倫而言,這樣的狀況正在逐漸轉變。「亞洲在藝術上的表現是如此令人驚嘆,並且有太多值得自豪的優勢,太多故事等待被發掘。你可以在台灣聚集人才,創造出動人的影視藝術,這一切已經在發生了。大家過去認為只有好萊塢才可能實現夢想,但其實海外也有非常難得的機會。」

除了以演員身份持續耕耘,比如說在今年五月即將上映,由雷恩葛斯林主演的《特技玩家The Fall Guy》客串一角,野心遠超於此的許瑋倫,也開始著手電影製作和編劇。「沒有什麼比自己從頭到尾都參與更困難了,但這是值得的挑戰,只有如此才能真正實現我想製作的作品,還有想講述的故事。也許有一天,在遙遠的未來,能夠擔任導演會是件非常美好的事情。」許瑋倫眨了眨眼睛這麼說。