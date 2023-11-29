「穿女性內衣」登封！從偶像劇到類型片 許光漢想做非常規的挑戰

聯合新聞網／ VOGUE
許光漢身著牛仔透膚寬褲 DIESEL、牛仔流蘇腰帶 PONDER.ER Photographer: Zhong Lin
許光漢身著牛仔透膚寬褲 DIESEL、牛仔流蘇腰帶 PONDER.ER Photographer: Zhong Lin

【Editor and Text: Nicole Lee】

在這美好一年的尾聲，我們用十二月的Icon Issue來畫下石破天驚的句點。VOGUE TAIWAN十二月號封面人物，請來甫入圍金馬最佳男主角的許光漢，向我們展示前所未有的新面向。他個人也投入非常多心力在這次拍攝的創意發想上，與團隊和攝影師進行多次討論，對我們展現出狂野又跳脫框架的一面。想了解更多內容，都在VOGUE TAIWAN十二月號雜誌以及Vogue.com的網路報導。

Photographer: Zhong Lin
Photographer: Zhong Lin

在爆紅之後

許光漢，在過去三年來已經成為了一種現象。網路上形容他的詞彙已經太多：國民男友、男神、少年感、性張力，甚至那句「許光漢生下來的性別就是老公」足以說明一切。一部《想見你》，讓許光漢的笑容被全亞洲看見，也讓他收穫了能夠匹敵韓國偶像的人氣。

他26歲入選「植劇場」，《戀愛沙塵暴》是第一部讓他被看見的片子。三年之後，他以《陽光普照》、《罪夢者》、《想見你》三部戲爆紅，尤其是後者，讓他收穫了現象級人氣。但他沒有因此止步，因為人有很多面向，他不只想當陽光大男孩。許光漢沒有延續外界為他標籤的純愛少年人設，也暫時沒有繼續演偶像劇，反而做了一些非常規的挑戰。

從偶像劇到類型片

今年，他以《關於我和鬼變成家人的那件事》的恐同直男一角發揮喜劇魂，露臀大跳蔡依林〈舞孃〉。在電影院上映時，票房就已經突破3.6億。在Netflix上線後，觀看次數創下新高，熱度更是瞬間引爆網路。突然間，關於許光漢的各種迷因和動圖充斥網路世界。然後，他接了與張鈞甯、惠英紅共演的《瞞天過海》，翻拍自西班牙經典懸疑電影《佈局》。他在裡面演的是帶點邪氣的警探，亦正亦邪的角色氣質吸引他的同時，他說，自己也恰好到了一個時間點想嘗試劇情懸疑片。

許光漢身著FF logo背心、黑色皮革外套 FENDI、棕色拉鍊皮夾克、開衩皮裙 ACNE STUDIOS、豹紋印花褲襪 RABANNE x H_M、金屬長項鍊 PONDER.ER Photographer: Zhong Lin
許光漢身著FF logo背心、黑色皮革外套 FENDI、棕色拉鍊皮夾克、開衩皮裙 ACNE STUDIOS、豹紋印花褲襪 RABANNE x H_M、金屬長項鍊 PONDER.ER Photographer: Zhong Lin

全亞洲的許光漢

許光漢不只橫掃華語市場，人氣更是風靡全亞洲。先是驚喜宣布即將出演韓劇《No Way Out》，而在許光漢抵達韓國機場時，大批粉絲把機場擠得水洩不通，他甚至都無法前進。即將於明年上映的台日合作電影《青春18×2通往有你的旅程》，也可以視為許光漢進軍日本市場的敲門磚。與清原果耶共演，和曾拍攝《餘命10年》、擅長刻畫純愛感的藤井道人執導，令人更期待。

痛並快樂著

除了因為《關於我和鬼變成家人的那件事》裡的突破性演出入圍本屆金馬男主角，他配音的動畫片《八戒》也被影評人盛讚，毫無懸念地拿下今年金馬最佳動畫片。這部雖然靈感來自《西遊記》，但以一種極為當代的方式詮釋，尤其是Cyberpunk的設定，更讓許光漢盛讚。「我覺得真的把《西遊記》改編成另外一個感覺，去講跟家人的關係，但又有未來科技感，而且動畫做得非常精緻，特效也很有質感。」

許光漢身著FF logo背心、黑色皮革外套 FENDI、棕色拉鍊皮夾克、開衩皮裙 ACNE STUDIOS、豹紋印花褲襪 RABANNE x H_M、金屬長項鍊 PONDER.ER Photographer: Zhong Lin
許光漢身著FF logo背心、黑色皮革外套 FENDI、棕色拉鍊皮夾克、開衩皮裙 ACNE STUDIOS、豹紋印花褲襪 RABANNE x H_M、金屬長項鍊 PONDER.ER Photographer: Zhong Lin

我選擇了演戲

我們的話題聊到了他最喜歡的電影，他提及《猜火車》和《發條橘子》，我忍不住想到《猜火車》裡最著名的開場戲，搭配Iggy Pop的名曲〈Lust for Life〉:「選擇人生，選擇一份工作，選擇一項事業，選擇一個家庭......。我選擇不選擇生活;我選擇一些什麼別的東西。理由?沒有理由。」

無論是這次與Vogue Taiwan的封面故事，又甚至是他在《關於我和鬼變成家人的那件事》的演出，許光漢已經身體力行地證明自己不會安穩地待在舒適圈。生活上，可以歲月靜好，但工作上，他要像彈弓一般把自己繃到最緊，達到自己的極限。

許光漢身著白色短版上衣、白色褶皺牛仔長褲 PONDER.ER、銀色尖頭短靴 RABANNE x H_M Photographer: Zhong Lin
許光漢身著白色短版上衣、白色褶皺牛仔長褲 PONDER.ER、銀色尖頭短靴 RABANNE x H_M Photographer: Zhong Lin

我無所謂，或許有點累

「你的人生主題曲會是哪一首?」在封面影片裡，他的好友國國問了這一題。許光漢的答案是落日飛車的「十年台北」。原詞英文，翻成中文是這樣的:「我將離開，我不會太久。我沒有歸屬，我在想家。噢我迷失了，我們感覺很好，只是在變老。」不知為何，這首歌還真的挺適合許光漢，還有他自己的歌〈Soufflé〉裡那句:「我無所謂，或許有點累」。

在《陽光普照》裡，許光漢在那場動人的獨白劇最後說著：「明亮温暖，陽光普照。」他給人的感受就像陽光一樣，但細膩深刻的他，或許有時也需要一些不會被外人看見的陰影，一個可以讓他放鬆的角落，可以恣意妄為的做自己。願許光漢不只是做所有人的太陽，也永遠是自己的太陽。

Photographer: Zhong Lin
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