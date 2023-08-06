美不只有一種可能！ 「亞洲傳奇超模」富永愛的非典型人生

九O與千禧風潮正在席捲重來，這一季，VOGUE Taiwan試圖探索何謂「經典的再詮釋」，靈感來自當前的潮流，包括眾家品牌如何在秋季秀台上重新詮釋經典作品或不斷重現歷史主題。「更新」與「升級」的概念既可應用在物件，也可以回歸到我們自己身上。

VOGUE Taiwan八月號封面故事邀請到這位曾走過無數精品秀台，號稱第一位亞洲超模擔任封面人物。千禧世代的讀者可能會對當時少數幾位攻佔全球秀台的亞洲面孔特別有印象，其一是因為她們極其稀有，其二是這些人在時尚圈留下的權威身影。對許多人來說，富永愛既是一則傳奇、一位偶像，也是一個經典。她的表演傳遞了高度精準與控制力，她在鏡頭前與鏡頭後展現的儀態與氣場，都是她高度專業與豐富歷練的象徵。

富永愛身著白色馬甲式連身衣、立體流蘇鏤空連身裙裝 VII VICTOR X WANG

亞洲模特兒的神話

幾乎過去半世紀以來，在歐美模特兒掌控絕對話語權的伸展台上，只有富永愛扭轉了這個劣勢。在那個千禧年的時代，她被譽為亞洲模特兒的神話。「神話」這兩字絕不只是說說而已，1999年，她17歲那年模特兒出道，被譽為「山口小夜子的接班人」，上遍全日本的雜誌封面，包含公認最難拿到封面的Vogue Japan。

不過，她的野心不僅僅於日本，2002年秋冬時裝週，20歲的她刷新了亞洲模特兒的走秀記錄：47場。當時Dior創意總監John Galliano為她設計的粉色藝妓造型，到今日都被奉為經典。更不用說2003年秋冬秀場上，Alexander McQueen讓她戴上眼罩、穿上和服罩衫，在人造大風下繼續前行，做出了一場宛如行為藝術的大秀。

富永愛身著灰黑刷色牛仔短版夾克 GIVENCHY 白色短袖上衣、長袖針織衫、灰色針織短褲、白色短褲、黑色透膚褲襪 all by MIU MIU Panthère de Cartier美洲豹手環 CARTIER

如彗星般的耀眼超模

這位在千禧年前後獨霸一方的亞洲超模，在事業如日中天之際，22歲的富永愛選擇了婚姻，隔年，她生下了兒子富永章胤。2006年，他在Kenzo的秀場上抱著當時才幾個月大的富永章胤走秀，當時登上各大新聞頭條，然後逐漸淡出大眾視野，原因很簡單——她想要陪伴孩子長大。「在他上小學的時候，我發現自己太過忙碌，沒有時間好好和他相處。暫別鎂光燈的原因一方面是為了兒子，同時也是為了我自己，我不想往後因為錯過與兒子相處的時光而懊悔。」富永愛這麼說。

對於這個斷然離開伸展台的決定，富永愛從不後悔，「當母親之後，人生會有所改變，跟之前完全不同，現在回想，我覺得全部都是好的影響。生養小孩，在某方面就是一種自我成長。養育和疼愛孩子，乍看之下是父母為孩子付出，但實際上父母也會在過程中成長。你必須去面對很多事情，比如學校的事、他的朋友、這個社會等等，透過養育孩子能夠檢視自己。人家常說『小孩是父母的鏡子』，所以真的能學到很多事情，我一直覺得如果沒有孩子的話，我不會成為現在的自己。」

不只是模特兒，還有身為演員的富永愛

在她回歸伸展台的同一年，她也跨界出演木村拓哉主演的日劇《天才主廚餐廳》，自然大氣的表演，加上獨特的氣質大受好評。也因為這次的經驗，讓她覺得拍戲是件有趣的事，才決定正式從事演員工作。

而後的《派遣女醫X》、《女人的規則》等劇都表現亮點，今年更在NHK電視劇《大奧》中扮演「男女顛倒大奧」的德川吉宗一角，獲得作為演員的高度評價，被選為日劇學院賞最佳女主角獎的第二名。富永愛說：「不同身分之間有相輔相成的部分，當演員的經驗能活用在模特兒工作，當模特兒培養出的能力，也經常能發揮在演員工作上。」

富永愛配戴頂級珠寶系列Sand Aspis鑽石耳環、項鍊 all by CARTIER

做自己事業的主人

不只強勢回歸伸展台和戲劇，在上個月中宣布的新聞裡，她與多年經紀人好友共同創立了經紀公司「Crossover(クロスオーバー)」，並簽下包括森星、內田雅樂在內的多位模特兒。而不只是模特兒，也關注音樂人和創作者。這個經紀公司的主要目的，就是多方拓展表演者的可能性，並告訴大家，美不是只有一種可能，每個人都可以在自己的領域閃閃發光。

過去，身為一個模特兒，你只需要外型適合，在伸展台上表現完美就可以了。但現在，你還得必須成為網路的意見領袖，在社群媒體上為自己發聲。模特兒的存在，在這個世代有著巨大的改變，對於Instagram追蹤人數已經逼近百萬人的富永愛而言，直接與群眾溝通，強調屬於個人的價值，更是重要的。而對她而言，溝通關於美的各種事物，就是最迷人的。

日本文化的魅力

在烹飪、看書、健身、美容等各式各樣的興趣之外，她最近著迷的是日本傳統器皿修復技術（金繼）。「簡單來說，就是修補破裂陶瓷的技術。大家都知道我很喜歡烹飪，所以也收集了很多各地的古董食器，但畢竟是工具，有時候會弄破，但我捨不得丟掉這些美麗的器皿，就想要學習這樣的技術，自己修補起來。」

而這樣非常具有日本傳統文化的興趣，不知為何地，特別適合舉手投足都充滿日本情調的富永愛。彷彿好像也能從這樣的日式美學，看出她對人生的哲理。我們都曾破裂過，好好修復、滋養自己，就可以迎向更美好的未來。

富永愛能夠成為亞洲傳奇超模，能夠成為日本時尚神話，能夠一出道就爆紅，引退後能夠在40歲登上高訂伸展台，絕對不只有幸運和天份而已。那樣的堅持不懈，那樣的專業精神，那樣對美的超高標準追求，都讓年少成名的她，在歷經千帆後，依舊是時尚圈無法撼動的繆思女神。